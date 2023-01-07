Bazı meyve ağaçlarına verilecek şekiller, meyvelerin meydana geldiği kısımlar ve bunların oluşma süreleri

ARMUT: Armut ağacına muhtelif şekiller verilebilse de tabii olarak piramit şeklinde büyüdüğünde serbest dikimde en çok bu şekil verilir. Armutlarda meyve veren kısımlar iki veya üç senede meydana gelir. Meyvelerini de harbe, topuz, kese ve meyve dalcıklarında verir.

ELMA: Elma ağacına serbest dikimde bazen piramit ve en çok goble (kâse) şekli verilir. Elmalarda meyve veren kısımlar üç senede meydana gelir. Bunlara harbe, topuz ve meyve dalcıkları denir.

ERİK: Eriklere umumiyetle goble şekli verilir. Erikler meyvelerin yüzde altmışını bir senelik sürgünlerin dip taraflarında, diğer kısmını da yaşlı dallarda meydana getirir. Bazı yabancı çeşitlerde meyve gözleri, sürgünlerin orta ve uçlarına doğru görünür.

ŞEFTALİ: Şeftaliye ekseriyetle goble (kâse) şekli verilir. Şeftali meyvelerini bir senelik dallar üzerinde verir. Dalların üzerinde iki türlü göz bulunur. İnce ve zayıf gözler, odun gözleridir. Muhtelif çeşitlerde bu gözler meyve dalının dip, orta ve ucuna doğru bulunur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…