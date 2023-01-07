Böylesine kritik bir dönemde yine “Lütfü Türkkan vakası”!

Vaka, yeni değil, eski.

AKP, eski bir vakayı, Türkiye tam böyle kritik bir dönemden geçerken ısıtıp Lütfü Türkkan’ın, daha doğrusu İyi Parti’nin önüne koydu.

Böylece eski vaka, yenilendi “yeni bir vaka” haline geldi.

Türkkan’ın, 14 ay önce bir şehit yakınına küfrettiği için (küfrettiği için diyorum, çünkü kendisi itiraf etti ve özür diledi) dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu.

Haydi, buyurun bakalım, çözülmesi gereken bunca güncel ve hayati sorun varken, Lütfü Türkkan bir kez daha “vaka” olarak parti gündeminde.

Türkkan, önceki gün basına açıklama yaptı, “Olayın öznesi şehit yakını değil, provokatör bir şahıstır” dedi.

Geçiniz efendim, geçiniz.

Bir değil, iki değil, bu kaçıncı pot kırma?

Bu kaçıncı patavatsızlık?

Bu kaçıncı dengesizlik?

Bu kaçıncı terbiyesizlik?

Aranızda sayan var mı?

Ben yazmaktan usandım, ama o “muhterem zat” olumsuz davranışlar sergilemeye devam ediyor.

Grup başkanvekilliği görevinden alındı, ama hâlâ Kocaeli Milletvekili.

Bizi utandırıyor.

Bir türlü ıslah olmuyor, ikide bir partisinin başına “dert” olmakta devam ediyor.

Şehit yakınına yaptığı o küfür, “Bacını ne bileyim ne yapayım” küfrü, artık AKP’nin elinde biz koz.

Bugün yarın her sıkıştığında çıkarıp çıkarıp kullanacak.

Sorunlu bir kişilik

Daha önce defalarca yazdım, bir kez daha not düşüyorum.

Lütfü Türkkan, özünde “sorunlu” ve “fakir” bir siyasetçi.

Öyle “sorunlu” ki, partisine verdiği zarar bini aştı.

Öylesine “fakir” ki, “parasından başka” bir şeyi yok.

Siyasette hep parasını konuşturuyor.

Kapıları hep servetiyle açıyor.

Nasıl elde ettiyse etmiş, en büyük dayanağı serveti.

Servetini çekin alın, geriye bir şey kalmaz.

Bu görüşlerim yeni değil.

Lütfü Türkkan’a notumu yıllar önce verdim, bugüne kadar da hiç yanılmadım.

Her “falsolu” hareketi, beni daima haklı çıkardı.

Hangi birini anlatayım?

Seçim dönemindeki abuk sabukluklarını mı?

Halka yakınmış gibi görünüp, halka tepeden bakan kibirli davranışlarını mı?

Kocaelili olmadığı halde, “Kocaeliliymiş gibi görünme” gayretlerini mi?

“Zenginim, istediğimi yaparım” tavırlarını mı?

Sayısız gaf ve patavatsızlıklarını mı?

Partisi adına verdiği absürt (saçma) demeçleri mi?

Hangi birini anlatayım?

Saymakla bitmez.

Ve her defasında partisini zor durumda bıraktı, ivmesini aşağıya çekti.

Bursa’da söylediği o sözler

Tarih, 18 Kasım 2019.

Lütfü Türkkan, “grup başkanvekili” olarak İyi Parti’nin Bursa toplantısına katılıyor.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapıyor.

“Büyük siyasetçi” tavırlarıyla “siyasi iklimi” değiştirecek laflar ediyor.

* AKP’ye “işbirliği” öneriyor.

*Parlamenter sisteme dönülürse, 5-6 icracı bakanlık verilirse, erken seçim için AKP ile ortaklık kurabileceklerini ifade ediyor.

Hoppalaaa!

Ortalık karışıyor, söylediği saçma sapan sözler o akşam bütün televizyon kanallarında birinci haber.

“İyi Parti, AKP’ye işbirliği önerdi…”

Partinin böyle bir kararı var mı?

Yok.

Peki, durup dururken bu konuşma neyin nesi?

Herkes birbirine, “Ne oluyor?” diye soruyor.

Acaba Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in bilgisi dahilinde mi bu sözleri söyledi?

Çok geçmeden anlaşılıyor…

Türkkan’ın bu konuşmasından Akşener’in de, parti üst yönetiminin de haberi yok.

Bizimki, öylesine konuşmuş.

Hani “akım derken b….” deme hali var ya, sanırım “kentimizin siyasi dehası” da öyle bir anındaydı.

Hatırlayın, çok geçmedi, İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu kamuoyuna açıklama yapmıştı:

“Grup başkanvekilimizin açıklaması, partimizin meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır. Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır.”

Herkes bu olaydan sonra Lütfü Türkkan’ın “grup başkan vekilliğinden” alınacağı görüşündeydi, ama öyle olmadı.

Türkkan, son küfür olayına kadar görevinde kaldı.

Bir olay daha

Madem başladık, bir olayını daha hatırlayalım.

Hani şu Dilovası’ndaki kaçak fabrikasının yıkılması olayını…

Lütfü Türkkan, Dilovası’ndaki çiftliğine kaçak binalar yapmış, binaların kaçak olduğu mahkeme tarafından tescillenmiş ve yıkılmasına karar verilmiş.

Tarih, 22 Haziran 2021.

Ekipler kaçak binaları yıkarken, yıkımı haber yapmak için izleyen gazeteci Mustafa Uslu 4 kişi tarafından darp ediliyor, darp edenlerden biri de Lütfü Türkkan’ın yeğeni İbrahim Hasırcı.

Hasırcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıyor.

Hatırlayın o günleri, gazete ve televizyonlar günlerce bu olayı yazıyor.

Tabii Lütfü Türkkan’ın bu olayı da diğer olaylar gibi İyi Parti’nin hanesine “eksi” yazıyor.

İyi Parti, Lütfü Türkkan’ı artık defterinden silmeli

Samimi düşüncelerimi söylüyorum…

Lütfü Türkkan, artık İyi Parti’nin yakasından düşmeli.

Veya İyi Parti, Lütfü Türkkan’ı artık defterinden silmeli.

Bunca gaflet, bunca patavatsızlık, yetti artık!

Son zamanlarda “halkın umudu” haline gelen İyi Parti, “bu kamburu” daha ne kadar sırtında taşıyacak?

Yapılan hataların, partiye verilen zararların bir faturası olmalı.

İyi Parti, “Lütfü Türkkan sorunu”nu çözmez, yaşanan olayları sineye çekerse, bunun bedelini ağır öder.

Küfrettiğini kabul etmiş, milletten özür dilemiş, sonra da hiçbir şey olmamış gibi milletin vekili olmayı sürdürmüştü

Yine hatırlayalım.

Türkkan, olaydan sonra video çekip hatasını kabul etmiş ve milletten şöyle özür dilemişti:

“Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Ben o yüzden, burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla bir heyecan, doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum ve bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.”

Türkkan özür dilemişti, ama bir süre sonra baktık, sanki hiçbir şey olmamış gibi milletin vekilliğine devam ediyordu.

AKP, bu küfür olayını “unutmuş” gibi davranıyordu, ama bu vahim olayı “seçim kozu” olarak sakladığı biliniyordu.

Ve işte seçim yaklaştı, Lütfü Tükkan’ın küfür dosyası raftan indirildi.

Ya istifa etmeli, etmezse partiden atılmalı

Lütfü Türkkan gibi biri, ülkemiz için umut vaat eden İyi Parti’ye yakışmıyor.

Parti için bir “ayak bağı”!

Bir pranga…

Daha ne kadar taşıyacak?

Seçimler yaklaşıyor, eleştirileri nasıl göğüsleyecek?

Bir şehit yakınına “bacını ne bileyim ne yapayım” diyen birini nasıl savunacak?

Yapılması gereken şu:

Lütfü Türkkan partisinden derhal istifa etmeli, eğer etmezse disiplin kurulu derhal gereğini yapıp Lütfü Türkkan’ı partiden atmalı.

Dahası…

Lütfü Türkkan, minnacık dahi onuru varsa milletvekilliğinden de ayrılmalı.

Bir şehit yakınının bacısını ne bileyim ne yapmaya kalkan biri, bir kadın olan genel başkanının ve TBMM çatısı altındaki kadın milletvekillerin ve kadın çalışanların yüzüne bakmaya nasıl devam edebiliyor, anlaşılır gibi değil.

Özetle…

Lütfü Türkkan, İyi Parti’nin sırtında bir “kambur”!

İyi Parti, mümkün olan en kısa zamanda bu kamburu sırtından atmalı!

Bugüne kadar atması gerektiği halde atmadı, önümüzdeki birkaç günde atmaz veya istifasını istemezse, işte konu 14 ay sonra TBMM gündemine getirildi, dokunulmazlığı kaldırılacak ve şehit yakınına küfretmekten yargılanacak.

İyi Parti, böylesine kritik bir dönemde bu kamburu sırtında taşımaya neden devam ediyor ki?