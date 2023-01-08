Onurlu bir davranış

İngiltere'de yaşayan Avukat Sibel Özçelik Demirören Medya Grubunun ödülünü ret etti. Demirören Medya Grubunun “10. Dijital Dünya Enleri” (Dünyanın en iyi hukukçu ödülü)ne lâyık görülen Avukat Sibel Özçelik kabul etmediği ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemiş.

“Kuşkusuz ki! Yaptığımızı işin birileri tarafından beğenilmesi ödüle lâyık görülmesi çok önemli ve değerli. Bu beğeni ve ödüller bundan sonraki çalışmalarımızda bizi daha bir besler ve motive eder. Bu anlamda bu ödüle layık görülmemden mutluluk duydum. Ancak kişisel duygularımız mutluluk, başarı, ödül, kariyer gibi kazanımlar nerede, ne zaman, nasıl olduğuyla da ilgili oluyor çoğu zaman.”

“Buradan hareketle bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak da ülkemde yaşanan bunca olumsuzluk varken ve nedenleri orta yerde dururken demokratik bir ülkenin olmazsa olmazı yasama, yürütme, yargı erkleri anlamsız bir hal almış, “

Tek kişi tek elden kontrol ediliyorsa, ödül veren Demirören Medya Grubunun da dâhil olduğu medya tekelleşmiş, taraflı ve bağımlı iktidarın sesi olmuş,

“ Kamu bankalarından alınan haksız kredilerle el değiştirmişken asli görevi olan kamu yararına habercilik ilkesini yerine getirmiyor, medya patronları ihale peşinde koşuyorken,”

“ Açlık, yoksulluk, işsizlik bunca yaygınlaştırılmış ve normalleştirilmişken,”

“ Çocuk tacizleri, kadına yönelik şiddet günbegün artıyorken, “

“ Kadın haklarını ve kadın yaşamını güvence altına alan uluslararası İstanbul Sözleşmesi keyfi bir şekilde ve tek taraflı bir gecede ve kendi iç hukukuna bile aykırı şekilde sonlandırılıyorken,”

“Siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve aydınlar keyfi ve hukuka aykırı bir şekilde tutsak” ediliyorken,

“Böyle bir ödülü kabul etmem siyasi, ahlaki ve vicdani olarak beni rahatsız edecektir.”

“Ödül veren medya grubunun niteliği, yayın politikaları ve diğer tüm nedenlerle böyle bir ödülü kabul etmediğimi tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim.”

İngiltere de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak benim için en büyük ödül idealize ettiğimiz herkes ve her kesim için demokratik, laik, çağdaş ve sosyal bir hukuk devletinin topraklarımızda da hâkim kılınmasıdır.

“Hak ettiğimiz böyle bir ülke, böyle bir dünyaya olan özlem ve inançla…”

Avukat Sibel Çelik, aylar önce bu ödülü almayı ret ederken, nereden bilebilirdi ki, ülkesindeki şarkıcı Gülşen’in bir konserinde arkadaşı ile sözlü bir şakalaşmada sarf ettiği söz nedeni ile tutuklanacağını.

Neyse ki bu ülkede hala demokrasiye, insan haklarına sahip çıkan belli bir grup var. Onların baskısı ile önce tutukluluğu kaldırılıp ev hapsi kararı, daha sonra da ev hapsi kararı kaldırılıp, yurt dışına çıkma kararı verildi. Bu utanç bu kararı alanlara yeter de artar.

Avukat Sibel Çelik hak ettiği ödülü almayı ret ederken, sanatla hiç ilgisi olmayan bir kesimin bazı kesimler tarafından kendilerine ödül verilmesi için ne şaklabanlıklar yaptığını da bu toplum görmektedir. Bu gibiler sanmasınlar ki, toplum bunları hazmediyor, içine sindiriyor.

Hele sanatçı geçinen ve kimilerinin de onları sanatçı kabul ettikleri bazılarının her yıl Külliye’de ağırlanmasını hiç mi, hiç içime sindiremiyorum.

Sansür yasasının yazarlar, şairler, gazeteciler üzerindeki baskısının hissettirdiği günümüzde Avukat Sibel Çelik’in bu onurlu davranışı takdire şayandır. Bir tarafta Sibel Çelik gibi onurunu koruyanlar, diğer taraftan bir ödül almak için takla atanlar.

Avukat Sibel Çelik ve onun gibi onurlu insanlar bu toplumun yüreğinde daima var olacaklardır.