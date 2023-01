Geçmişi değiştirmek

“Önemli olan değişim olmaktır.

Gandhi”

Öfkeyle, Lal’in serasına kondu güvercin. İçinden çığlık çığlığa bağırmak geliyordu. ‘Ben zaten insanları anlamıyordum ama ya çocuklar?’.

‘Ne oldu,’ diye sordu Lal. Güvercinin öfkesine ve kızgınlığına şaşırmıştı. ‘Yolda iki küçük çocuk gördüm, bir kediyi yakalamışlar, ayaklarından bağlamış, hırpalıyorlardı. Üstelik ellerinde de bir bıçak vardı. Ötesine bakamadım.Yakalayabilirlerse, kuşlara da böyle davranıyorlar. Çocuklara ne oluyor? Neden böyle davranıyorlar?’. ‘Onlar karanlık insanların çocukları’, dedi Lal. ‘Karanlık, karanlık insanlar, ne demek?’. ‘Bilgisizlikleri ve cahillikleriyle, ışıklarını kaybederek, kendilerini kör bırakan insanlar, karanlık insanlardır’, dedi Lal. ‘Çevreye zarar veriyorlar işte, en başta da kendi çocuklarına… Geçmişin ağır enerjileri, karanlığa neden olur güvercin. Ölüm, korku ve endişenin yarattığı ızdıraplardan oluşan yaralar, insan ruhunu ve bedenini esir alır, körleştirir. Sevgi ile nefret arasındaki dengede, insan doğası nedense olumsuz şeylere daha fazla odaklanır. Savaşın şiddeti, çocuğun doğumundan çok daha fazla . Hayat da kalma içgüdümüzle, güçlenmeye çalışırken, bazen çevreden koparız. Ben yalnızım, her şeyi kendim yaparım ve kendim yapmalı, önümdeki yolu temizlemeli, her şey için savaşmalıyım, diye kendimizi koşullarken, en önemli değerlerimizi korumayı unutuveririz. Belki de, yaşamak için savaşırken, kendi değerimizi, kendimizi sevmenin önemini gözden kaçırıveririz. Karanlıklar içinde, kör bir yaşam savaşının ortasında kalıveririz’.

‘Karanlıklardan korkmaya şartlanmış olabilir miyiz’, diye sordu güvercin. ‘Belki de kendimizi anlatıp, bir türlü anlaşılamamaktan, akıntıya karşı üzmekten ve akıntının her seferinde bizi kayalıklara püskürtmesinden öyle yorulduk ki, cesur ve dik davranarak kendi değerimizi korumaya çalışmaktan bıktık, usandık…’. ‘Eğer ışık içinde bir deniz feneri olma hayali kuruyorsam, nasıl karanlıktan korkar ve ona kuşkuyla yaklaşabilirim güvercin’, dedi Lal. ‘Karanlık sadece ışığın yokluğu değil mi Lal?’. ‘Bunu bilmiyorsan karanlıktan korkmakta haklı olabilirsin güvercin. Karanlık, sadece cahil insanların, ışıktan ve aydınlıktan kaçarak, yaratabildikleri bir eylemdir çoğu zaman’.

‘Karanlık, nasıl yaratılır Lal?’. ‘Karanlık, çoğu zaman, insanlar tarafından yaratılır. Karanlıktan Korktuğumuzda, karanlığa enerji veririz. Birçok geçmiş yaşam, insanların yarattığı karanlıklar yüzünden ıstırapla karmakarışık hale getirilmiştir. Hayatımız bile tehlikeye düşmüş olabilir’.

‘Karanlıktan nasıl kurtulacağız?’. ‘Karanlık, negatif bir enerjidir. Kendimizi negatif enerjilerden uzak tutmalı, ışık içinde yaşamalıyız. Karanlık, aydınlığın önünden çekilerek, köşelere saklanır. Kendimizi sevmek ve kendi değerimizi bilmek, aynı zamanda kendi aydınlığımızı çoğaltmak demektir. Kendi değerini bilip, kendimizi sevmekle, karanlığın üzerimizdeki gücünün, bir hiç olduğunu anlamaya başlarız. Böylelikle karanlık, ister istemez sizden uzak durur. Öte yandan, herhangi bir şeyden korkarsan, karanlık kazanmış olur’. ‘Peki, ne yapacağız Lal?’. ‘Hiçbir şey yapma güvercin. Sadece ışık ol. Zira ışık olmak, senin karakterindir. Asıl olan, karanlığın olduğu yerde, ışık olmaktır. Aydınlanmak ve ışık olmak, yapabileceğimiz, en önemli şeydir. O yüzden şefkat ve sabırla, kendimizi aydınlatmaya çalışmalıyız,’ dedi Lal. ‘Kendilerini karanlık varlıklar haline getirerek, tamamen ışıksız bırakan insanlara ne olur Lal?’. ‘Onlar, karanlığın gücünü, diğer insanları korkutup, köleleştirmek için kullanır, kötüyü seçerek var olurlar. Gördükleri her ışığı yok ederken, kendilerini besleyen bir enerji yaratırlar. Bu insanlar, karanlığı toplayıp, biriktirirler’. ‘Kendimizi karanlıktan nasıl koruyacağız Lal?’.

‘Gerçekte karanlık, sadece ışıkla birlikte var olabilen bir dengedir. Bunu fark ederek, değiştirmek, değişimi ve değişmeyi istemek gerekir. Öte yandan değişim kaçınılmazdır. Hep aynı kalmaya çalışmak, bazen açgözlülük, güç savaşı ve konfor alanında iyi ve rahat olma isteğidir. Eğer birisi, seni aşağılayacak şekilde konuşuyorlarsa, bil ki karanlığa hizmet ediyor demektir. Kötülüğün kendisi, kötülük ve yoksulluk korkusu, sadece karanlığa hizmet eder. Onlardan uzak durmalısın güvercin’.

‘İlle de karanlıktan kurtulmak istiyorum diyorsan…?’. ‘Evet’, dedi Güvercin. ‘Korkularımdan kurtulmak istiyorum’. ‘O zaman dön, korkularına bir bak güvercin. Neden korkuyorsun? Her an kendini neden anlatmaya çalışıyor, sürekli onay arıyorsun, çevrene baktığında ne görüyorsun?

Öfkeni kontrol et güvercin. Neden öfkelisin? Neden öfkeni, kontrol edemiyorsun? Öfke karşısında, nasıl olduğuna, dön bir bak. Öfkeni açığa çıkaran şeyler nelerdir? Öfke, hangi zamanlarda ortaya çıkmaktadır? Neye öfkelenip, tepki verdiğine bir bak Güvercin. Hangi durumlarda bir türlü sabredemiyor, hangi konularda hemen görüş bildirme ihtiyacı duyuyorsun? Neler seni uyarıyor ve sinirlendiriyor? Aynı şekilde, sık sık yargılama yapıyor musun? Kimleri ve neleri yargılıyorsun? Başkalarına baktığında, onlarda ilk gördüğün şey nedir? Çevrende ilk önce, ne görüyorsun? Neden tepki verdiğin, bu şeylerden kurtulup, ne olacağına bakmıyorsun güvercin?’.

‘Gelecekte yapılan şeyler, geçmişi değiştirebilir mi Lal? Gelecekle, geçmişi yeniden yaratabilmek mümkün olabilir mi? Ya da geçmişin enerjisi, gelecekle arındırılabilir mi? İnsan doğası, dehşet yerine güzelliğe odaklanabilir mi? Gerçeği güzel görmeyi başarabilir miyiz?’.

‘Olduğu haliyle, geçmişi değiştiremezsin güvercin. Ama ona gösterdiğin tepkiyi, her zaman değiştirebilirsin. Geçmişe verdiğin tepkiyi değiştirdiğin zaman, ister istemez, geçmiş de değişmiş olur’.

‘Bunu nasıl yapacağız, değişimi nasıl sağlayacağız Lal?’. ‘Korkunun üzerine gidersen, korku kaçar. Korkudan kaçmayı bırakacaksın güvercin. Eğer kaçmayı bırakırsan, kendini sevip, kendinle gurur duymaya başlarsın. Artık egonun, sürekli onaylanmaya ihtiyacı kalmaz Güvercin’. ‘Ya öfke Lal?’. ‘Öfke konusu, her zaman geçmişten gelir ve geçmişin enerjisi tarafından yaratılır. Bu yüzden öfke her zaman, geçmişten gelen bilgiyle tetiklenir.Onunla şartlanmışsındır. Bu yüzden, duygusal olarak tepki verir, öfkelenirsin’. Öfkeyi nasıl kontrol edebiliriz Lal? Öfkeyi geçmişin bilgisiyle control ederek ona sahip çıkabiliriz. O zaman, öfkenin yerini düş kırıklığı alır. İçindeki düş kırıklığı, seni, üzüntü, empati ve şefkate ulaştırırsa öfken biter. Duygusal tetiklerde, ona tepki vermekten vazgeçersin. Artık öfkelenmene gerek kalmaz güvercin. Neden her zaman, her şeye, bir karşılık vermek zorundasın güvercin? Neden sürekli bir şeyleri savunuyorsun? Ortada, savunacak ne var? Seni yanlışlıkla suçlarlarsa, onlara karşı empati veya şefkat hissetmen, onların kim oldukları gerçeğini asla değiştiremez. Seni, yanlış bir biçimde suçlayan kişiler hakkında nasıl yargıda bulunabilirsin ki? Tüm bu özellikler, geçmiş zaman insanlarına ait özelliklerdir’.

‘O halde, ne yapacağım Lal?’.

‘En hızlı dönüştürücü, gerçektir.

Her zaman sevgi ve şefkatle, özgürce gerçeği ara. Gerçeğin peşine düş Güvercin...

Kendini, kendi olduğun şeyi, değiştirmeye başlamadan, değişimin hiç bir yolu yoktur.

Dünyayı değiştirmek isteyen, önce kendini değiştirmek zorundadır…’.