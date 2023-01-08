Bu 2.5 milyar doların hesabını kim verecek?

Bu ifade size yabancı gelmiyor değil mi?

Sadece “para tutarı” farklı.

Ben 6 yıldır her ayın ilk günü “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye soruyorum, ama eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, eski Milli Savunma Bakanı, eski Başbakan Yardımcısı AKP Milletvekili Fikri Işık’tan bir cevap alamıyorum…

“2.5 milyar dolarlık proje çürümeye terk edildi, 2.5 milyar doların hesabını kim verecek?” sorusunu da İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı soruyor, o da bir türlü cevap alamıyor.

Devleti yönetenlerin sanki kulakları sağır, gözleri kör!

Olup bitenleri duyan yok, gören yok, konuşan yok.

Yurt dışından zar zor, avuç açarak bulduğumuz dolarlar, buharlaşıp birilerinin cebine giriyor, hesap soran yok.

2.5 milyar dolarlık proje

Siz bu 2.5 milyar dolarlık projeyi aslında çok iyi biliyorsunuz.

Belleğinizi yoklayın hatırlarsınız.

Antalya nere, İzmit nere, ben bile memleketimin parasının heba edilmesine dayanamayıp o “2.5 milyar dolarlık projeyi” birkaç kez yazdım.

Son olarak da o savurganlığı İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dile getirdi.

“Çiçek ve çocuk” temalı “Antalya 2016 EXPO”yu hatırladınız değil mi?

7 yıl önce gerçekleştirilen ve hükümetin açıkladığı rakamlara göre 2.5 milyar doların üzerinde para harcanan o proje, şimdi kaderine terk edilmiş durumda.

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, TBMM’de yaptığı konuşmada, 2.5 milyar dolarlık israfı ve savurganlığı şöyle açıkladı:

“Bugün onca yatırımın yapıldığı salonlar, kapalı mekânlar ve 1000 dönüme yakın tarım toprağı ve park alanı işlevsiz ve atıl halde çürümeye terk edilmiştir. Bir projenin sürdürülebilir olması önemli. Yapılırken yerel inisiyatifin görüşü alınmadı, ortak akla göre hareket edilmedi, ‘Ben yaptım oldu’ denildi, işte sonuç ortada.”

Neler yazmıştım?

Arşivime baktım, “Antalya EXPO 2016” ile ilgili üç yazım var.

2 Mart 2020 tarihli ilk yazım, “ANKAPARK ve EXPO-2016’nın hesabı sorulmayacak mı?” başlığını taşıyor.

İşin içine Ankara’daki ANKAPARK’ı da katmışım.

7 Eylül 2021 tarihli ikinci yazımın başlığı ise “Devletin parasını böyle çarçur ettiler.”

Geçen yıl 26 Şubat’ta ise yetkilileri “Hatay EXPO da Antalya EXPO’ya benzemesin” başlığını atarak uyarmışım.

EXPO-2016’da 2.5 milyar doların nasıl buharlaştığını hatırlamak için geçen yıl yazdığım yazının bir bölümü bugün yine köşeme alıyorum:

“Expo, “exposition” Fransızca sözcüğünün kısaltılmışı.

Türkçe karşılığı, “sergi”.

“Dünya fuarı” olarak bilinir.

19.Yüzyıl’ın ortalarından beri düzenlenir, genelde 3-6 ay arası sürer.

İlk Expo, 1851 yılında Londra Hyde Park’ta yapılmış.

Günümüzde, Expo, FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük organizasyon olarak bilinir.

Ülkemizde ilk kez 2016 yılında Antalya’nın Aksu İlçesi’nde “Çiçek ve Çocuk Temalı Botanik Expo” açılmıştı.

İkinci Expo “Medeniyetler Bahçesi” temalı olarak 1 Nisan-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Hatay’da açılacaktı, pandemi nedeniyle açılamadı, bu yıla ertelendi.

Yeni bir erteleme olmazsa Hatay Expo, 1 Nisan 2022’de açılacak

Antalya Expo’da neler yaşanmıştı?

Antalya Expo, 6 yıl önce 23 Nisan-30 Ekim 2016 tarihleri arasında açılmıştı.

Tam 191 gün açık kaldı.

Nisan 2016’da dolar kuru, 2.85 TL idi.

2.5 milyar dolarla çarpın, varın bir Expo için ne kadar servet harcandığını siz hesap edin.

1121 dekarlık bir alanda kuruldu, 5 milyon ziyaretçi ağırlandı.

Hatırlar mısınız, aylarca reklamı yapılmıştı, taa İstanbul’dan başlayarak Antalya’ya kadar Expo’ya şu kadar kilometre kaldı diye “yol tabelaları” konulmuştu.

Sonra ne oldu?

Sonra, Expo bitti, Expo’nun kurulduğu alan kaderine terk edildi.

Sahipsiz kaldı, viraneye döndü.

Ne ilgisi varsa, Expo, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bütçesinden yapılmış.

EXPO kapanınca, nasıl yaşatılacağı da planlanmamış.

1121 dekar büyüklüğündeki bir botanik bahçesi, sistemli ve disiplinli bakılmazsa yaşatılabilir mi?

*Su havuzları çamurlaşıp yosun tutmuş, ahşap köprüler yıkılmış.

*Ülke bahçelerindeki tüm çiçekler çürümüş.

*Sürekli yemyeşil olması gereken “bitki heykelleri” kurumuş.

Bakmışlar olacak gibi değil, Expo alanı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiş.

Tekrar canlandırmak için bir şeyler yapmışlar, ama boşuna!

Şu fakir ülke, 2.5 milyar dolar harcayarak bir botanik bahçesi yapıyor…

191 günlük uluslararası bir etkinlik gerçekleştiriliyor…

Sonra kaderine terkediliyor…

Ortalık viraneye dönüyor…

Ne bakan var, ne ilgilenen…

Aradan iki yıl geçiyor…

“Öldürdük, para harcayıp yeniden canlandıracağız” diyorlar, tekrar para harcıyorlar.

Yazık, vallahi de billahi de bu milletin parasına yazık!

Şimdi, bütün bu anlattığım “geri zekâlılığın” bir sorumlusu olmaz mı?

Yok, olmadı, sorumlusu bulunamadı.

İyice bir incelense, bu işin altından ne kadar çok katakulli çıkar!

Ama kimseden ses yok!

Özellikle bizim gibi ekonomi çarkını borçla çeviren ülkeler için bu yatırımlar yanlış.

Yapılmamalıydı…

Madem yapıldı, yaşatılmalı ve ekonomimiz için kazanca dönüştürülmeliydi.

O da yok.

O zaman bu yatırımların yapılmasına karar verenlerden hesap sorulmaz mı?

Yazık bu milletin parasına!

Yalvararak borç aldığımız paraların harcandığı yerlere bakın!”

Değişen bir şey yok

Araştırın bakın, ülkemizde EXPO gibi ANKAPARK gibi milletin parasının har vurulup harman savrulduğu pek çok proje vardır.

Yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor, ama sonuç yok.

Hesap soran olmayınca da, yapılanlar yapanların yanına kâr kalıyor.

Soygun düzeni, milletin parasını heba etme düzeni devam edip gidiyor.

Bakalım ne zaman aklımız başımıza gelecek?