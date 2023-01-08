“Yeter artık, yumma gözün kör gibi!”

Biraz olsun olup bitenlerin farkında olan her “normal insan” biliyor ki;

“Bir toplumun başına gelenler, başına getirdiği yöneticilerden dolayıdır!”

Bir siyasi parti, ülkeyi daha iyi yönetmek, vatandaşın daha mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlamak, daha özgür ve “hukukun üstünlüğü” değerine uygun, güvenceli bir yaşam sağlamak vaatleriyle iktidara gelir.

AKP’nin “Kuruluş ve İlk seçim bildirgelerini” okuyanlar bilir; AKP de bu vaatlerle işbaşına geldi.

Şu da bir başka gerçektir ki;

Bir siyasi iktidar, devlet yönetim düzenini ele geçirinceye kadar iyiden, güzelden yana işler yapar! Sonra, “artık güç bende, ister asar ister keserim” diye düşünmeye başlar!

Siyasal çürüme ve sonun başlangıcı da böyle olur!

“Yargı da siyasal iktidara ram olacak!” der biri!

Bir diğeri; “Yürütme de bizde, yasama da bizde Yargı da bizde!” diye pervasızca konuşur…

Devletin her katında “eş, dost, akraba saltanatı” başlar!

“Yandaş firmalar kurulur ve palazlandırılır!

Sermaye gücü el değiştirir!

Sonra, tepeden tırnağa her kademede “LÜKS ve İSRAF” alır başını gider!

Bütçe açıklarını kapatmak için “ KAMU MALLARI” mirasyediler gibi satılır! Vergi, resim ve harçlara fahiş zamlar gelir.

“Enerjide dışa bağımlı bir ülkede, gerçek anlamıyla teknolojik değişim, markalaşma, üretim ve dış Pazar gücü yoksa,

mal ve hizmetlerin fiyatları ve üretim maliyetleri sürekli artar, dolayısıyla o ülkenin parasının değeri sürekli düşer!”

Sonra?

BÜTÇE AÇIK VERİR!

Dış açık sürekli artar!

Siyasi iktidar, vatandaşa “NAS” der, Merkez Bankası faizini düşürür ama işi “paradan para kazanmak” olan bankaların faizleri düşmez!

İşte; ülkemizdeki özel bankalar son iki yıldır KARLARINI sürekli artırıyorlar!

2021 yılında (11 aylık) NET karları 75.3 milyar olan özel bankaların,

2022 yılında (11 aylık) NET karları 389 milyar lira olmuş!

YA VATANDAŞ?

Bu ülkede çalışanların yüzde 43’ü asgari ücret ile çalışıyor!

Asgari ücretin altında ve sosyal güvencesi olmadan çalışanlar da az değil!

İŞSİZLİK, giderek ağırlaşan bir SOSYAL SORUN olmuş!

Emekliler, “sürekli yoksullaşıyor” ama bir kısmı bunun farkında değil!

Sosyal yardımlarla yaşamaya çalışan bir toplum giderek büyüyor!

Bu toplum, gazete, kitap okumuyor.

TV haberlerini izliyor ama medyanın da büyük kesimi yalanlarla besliyor insanları!

Sağlıksız ve dengesiz besleniyor insanlarımız.

Özellikle de çocuklarımız!

Bu yüzden “NİTELİKLİ İNSAN” yetiştiremiyoruz! Okullarımız ve özellikle üniversitelerimiz çağdışı kafaların egemenliğinde!

İnsanca yaşayamayan geniş kitleleri “cehennem korkusu” ile korkutuyorlar!

“Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete” misali, giderek büyüyen bir karanlığa sürükleniyoruz. Oysa; “İNSANCA YAŞAMAK” her insanın en doğal hakkı.

İşte, bunun için tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum;

“Yeter artık, yumma gözün kör gibi!”