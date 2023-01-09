Madalyonun arka yüzü

Son zamanlarda televizyon izlemez oldum.

Özellikle de haberleri.

Zira ilgili bakanlar öyle açıklamalar yapıyor ki, kendimi aptal yerine konulmuş hissediyorum. İlgili bakan diyor ki, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İyi de kardeşim ithalattan ne haber?

Birde onu söyle.

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Şöyle bir örnek verelim.

Şirin bir çocuk var.

Herkes merakla soruyor.

Bu çocuğun annesi kim?

Yahu bu çocuğu o anne tek başına dünyaya getirmedi.

Bunun birde babası var.

Ama onu hiç soran yok.

Evet, ihracat artmış ama ithalat onun % 30 -40’ı kadar daha fazla artmış.

2022 sonu itibarıyla cari açık, yani ithalat fazlası 110,2 milyar dolar.

Tüm cumhuriyet tarihinin rekor açığı.

Madalyonun bu korkunç yüzünden kimse söz etmiyor.

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Diyorlar ya ihracatımız rekor kırıyor.

İyi de adama sorarlar dünya ticaretinden aldığın pay ne?

O beğenilmeyen yıllarda 1980 ve 1990 da sırasıyla dünya ticaretinden alınan paylar % 0,86 - % 1,01 iken 2022 sonunda alınan pay % 0,67’lere düşmüş yani beğenilmeyen o yılların bile gerisindeyiz.

Cari açık ile ilgili diğer bir bilgi vereyim. 1923 – 2022 yılına kadar verilen cari açık toplamı 247 milyar dolar olmuştur.

2003 – 2022 yılları arasında ise cari açık toplamı 1.250 milyar dolara çıkmıştır.

Rakamlar yalan söylemez.

Eğer bu durum başarıysa ve kutlanıp öğünülüyorsa söylenecek söz bitmiştir.

TÜİK YIL SONU ENFLASYONUNU % 64 OLARAK AÇIKLADI

ENAG enflasyon oranının yarısı gibi.

Bakıyorum önceki aylara göre düşük hesaplandığı için bir bayram havası var yöneticilerde. Avrupa’da enflasyon % 7 – 10’lar düzeyindeyken adamlarda kıyamet kopuyor.

Bizde % 64’lere bayram yapılıyor. Üstelik bu düşüşte baz etkisi olduğu net olarak bildikleri halde.

Yani 2021 aralık ayı enflasyonu % 13 iken 2022 aralık ayı % 1,3 olmasının bir yansıması yani diğer bir ifade ile baz etkisinden kaynaklı bir TÜİK enflasyonuna sevinip bayram ediyorlar. Ne diyelim baz bayramınız kutlu olsun.

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Esasen çarşı-pazara uğrayan bir düşme yok. Avrasya yatırımın yayınladığı bir tablodaki fiyatlara göre bazı gıda maddelerinin durumu şöyledir.

Kuru Soğan 2021 Aralık 3,08 TL, 2022 Aralık 12,77 % 314 artış

Ispanak 2021 Aralık 6,80 TL, 2022 Aralık 17,80 % 163 artış

Peynir 2021 Aralık 60 TL, 2022 Aralık 128 TL % 114 artış

20 adet gıda ürünü içinde en düşük artış tavuk etinde olup artış oranı % 101,70’dir. Gerçek böyleyken TÜİK’in % 64 enflasyonuna nasıl inanalım.

Sanıyorum artık halkın önemli çoğunluğu da yaratılmak istenen algı şovunu algılayamaz oldu.