Sefa Sirmen’den Ekrem İmamoğlu’na yargı yolu ile infaz

Sefa Sirmen İzmit Belediyesi ve İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olarak on yıldan fazla bir zaman belediye başkanlığı yaptı. Yuvacık Barajı ile kentin su sorununu çözerken, beğendik ile ucuz alışveriş merkezi kurarken, kenti yol kenarında bulunan çöp yığınlarından çöp kokularından kurtarıyordu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nden, kent tiyatrosu ile buz patenine ve spora kadar küçük bütçelerle gerçekten İzmit’in çehresini değiştirdi. Dışarıdan insanlar alışverişe, sosyal etkinliklere, tiyatroya İzmit’e gelmeye başlamışlardı. İzmit örnek bir kent haline geliyordu.

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Partisi baraj altında kalırken kendisi % 40’ların üzerinde oy alarak sürekli belediye başkanı seçiliyordu. Bence 2022 seçimlerinde onun istifası ile milletvekili adayı olması kendisi için de partisi için de tarihi bir hataydı. Bu büyük hata 2004 yerel seçimlerde AKP’li belediye başkanının seçilmesini ve o tarihten sonra da bu kentte bir AKP dönüşümünü getirecekti. Tabii muhalefetin eksik çalışması, geçmişten ders almaması ve iç çekişmeleri de bu dönüşüme farkında olmadan katkı sağlıyordu.

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Yuvacık Barajı’nın yap işlet devret modeli ile yapılması, su garantisi verilmesi nedeniyle sürekli çok pahalıya yapıldığı konusu kentte de Ankara’da da işlenmeye başladı. AKP genel merkezli ustaca Sefa Sirmen’i hedef alıyor, kendi Kocaeli örgütüne katkı sağlıyordu. O zamanlar AKP’lilerin meşhur ALİ DİBO YOLSUZLUĞU, Büyük Millet Meclisi’ne taşınmıştı. O tartışmalar esnasında önce bir ulusal gazeteye Sefa Sirmen’in Yuvacık Barajı yolsuzluğu iddiası manşet yaptırılmıştı. (Bu manşet tekziple düzeltilmişti)… Bütçe görüşmeleri esnasında Ali Dibo yolsuzluğu gündeme getirildiğinde zamanın AKP’li başbakanı bu gazeteyi eline alarak meclis kürsüsünden GERÇEK ALİ DİBO YOLSUZLUĞU burada diye Sefa Sirmen’i ulusal anlamda bir siyasi infaza tabii tutuyordu. Ama Sefa Sirmen, Yuvacık Barajı suçlamasından ceza almayacak, iktidar amacına ulaşamayacaktı.

İzmit’te yaşanan ağır hava kirliliği nedeniyle İZGAZ projesi ile Fransızlarla anlaşılarak kente doğal gaz getirilmişti. Yuvacık Barajı suçlamasından sonuç alamayan AKP iktidarı bu defa İZGAZ projesini gündeme almıştı. Gönderilen bakanlık müfettişleri Sefa Sirmen ve arkadaşlarını aklıyorlardı. Sonunda gönderilen bir başbakanlık yada hazine müfettişi kanalıyla aldırılan son rapora dayanılarak hakkında önce Asliye Ceza Mahkemesinde “HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL” suçlaması ile dava açıldı. Sefa Sirmen’in milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle hakkındaki dava dondurulurken, arkadaşlarına verilen ceza Yargıtay 11 Hukuk Dairesi tarafından ceza vermeye yer yoktur gerekçesiyle bozulmuştu.

Ama iktidar ne yapıp edip bu davanın yeniden görülmesini, hatta zimmet nedeniyle ağır cezada görülmesini Sefa Sirmen’i ZİMMET SUÇLAMASI ile mahkum ettirecekti. Oysa ki bu olayda Sefa Sirmen’in kendisi yada yakınlarına giden en küçük bir para ve zimmet yoktu. Siyasetin önce müfettiş ve daha sonra yargıya olan baskısı sonuç vermiş, Sefa Sirmen zimmetten mahkum edilmiş, TCK 53 gereğince siyasi yasaklı hale getirilerek sonuç alınmış, vicdanların kabul etmediği bu kararla kendisine cezaevi yolu gözükmüştü.

İşin en acı tarafı ise Sefa Sirmen’in yargılanmasına yardımcı olunurken neden yardımcı oluyorsun diyen birçok partilisi ise ceza kesinleştirildiğinde timsah gözyaşları ile onu ziyarete gideceklerdi. Sefa Sirmen’e arkadaşlarının bir kısmı siyasi rekabet nedeniyle sahip çıkmamış, AKP’nin iktidar gücü ile yaptığı etkili baskı ile AKP, Sefa Sirmen’den kurtulmuş, bu konu siyasi malzeme haline getirilirken Kocaeli artık AKP’lileştirilmişti.

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İzgaz AKP’li belediye tarafından maliyetinin çok daha üstünde bir değere 559 milyon DOLARA satılacak, bu paralar belediyeyle değil denetim dışı kalan belediyeye bağlı şirketlere aktarılarak heba edilecek, bunun hata olduğu Sayıştay raporlarına konu olacak, ama bu durum iktidar tarafından kapatılacak, muhalefet de bunu unutacaktı.

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AKP’nin Sirmen olayının aynısını şimdi İstanbul’da denediğini görüyoruz. İmamoğlu’na partisi CHP ve Millet İttifakı doğal olarak etkili biçimde sahip çıkıyor. Geçmişten ders almayanların gerekli önlemleri alarak geleceği planlamaları imkansızdır. Sirmen’e yapılanların İmamoğluna uygulanmasını önlemek için Sirmen örneğinin mutlaka incelenmesi gerekir. Hak, Hukuk ve Adalet için siyasi kavgaların bir tarafa bırakılması, geçmişten ders alınarak çok iyi çalışılması gerekiyor.