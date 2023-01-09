Yüzde 85 zammı YETERSİZ bulan muhasebeciler yüzde 122 zam istiyor!

Muhasebe ücretlerine yüzde 85 zam geldi…

Ama muhasebeciler yeniden değerleme oranının yüzde 122 olduğunu belirterek, muhasebe ücretlerine de yüzde 122 zam gelmesini talep etti…

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Çakır, gazetemize mail olarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nun "serbest muhasebeci mali müşavirlik ücretleri"ne dair basın açıklamasını gönderdi. Birlikte okuyalım;

ÜCRETLER YETERSİZ KALDI

“Muhasebe ve Müşavirlik ücretleri eridi… Mali Müşavirler zor durumda!!!

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artış, kayıpları dahi telafi etmiyor.2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.

YÜKSEK ENFLASYON ORANI

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu tarafından yapılan açıklama şöyle; “Ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon Mali Müşavirleri zor durumda bıraktı. Fedakarca ve özveriyle görevlerini yapan Mali Müşavirler enflasyonun yaratmış olduğu tahribatın en ağır yükünü bu süreçte omuzlamak zorunda kaldı. Verdikleri hizmetlerle işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayan Mali Müşavirler aynı zamanda kamu finansmanın da en büyük güvencesi.

TOPLAM VERGİ GELİRLERİ

Mali Müşavirler, işletmelerin varlıklarını koruyabilmelerine, işlemlerini ve faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerine katkı sunarak işletmeler için değer yaratmaktadır. Kamu finansmanının temel dayanağı olan vergi gelirleri Mali Müşavirlerin vermiş olduğu hizmetler sonucu toplanmaktadır. Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bu ve bunun gibi verdikleri daha birçok hizmetin karşılığı elde ettikleri ücretler, giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

HİZMET KALİTESİNİ TEHDİT

Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.

MALİYETLERDEKİ DEĞİŞİM

Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz % 95 artmıştır. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında;

-Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi yüzde 247, 2023 yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 560,

-Üretici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim yüzde155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler yüzde 224,

-Amerikan Doları kurundaki değişimler yüzde 393,

-Enerji (elektrik, akaryakıt) fiyatlarındaki değişimler yüzde 745,

-Kağıt fiyatlarındaki değişimler yüzde 300,oranında artmıştır.

YIL İÇİNDE YAŞANAN KAYIPLAR

Mali Müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle erimiştir. Yukarıdaki veriler açıkça göstermektedir ki, yıllar içerinde yaşanan kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan yüzde 85’lik artış, bu erimeyi derinleştirmektedir.

Mali Müşavirlik ücretlerinde yıllar itibariyle meydana gelen erime ve bu erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanına arz edilmiştir. Ancak, haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef karşılanmamıştır.

YÜZDE 122 ZAM YAPILSIN

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85’lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerinin az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.”

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Size muhasebe ücretleriyle ilgili biraz bilgi vereyim. İşçi çalıştırmadan aylık defter tutma ücretleri.

2023 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ (işçi çalıştırmayanlar)

-Defter tutma- İşletme defteri

Taşımacılık, hizmet alım satımı 645 TL

İmalat-İnşaat 930 TL

Zirai kazançlar 645 TL

Apartman-site yönetimi 753 TL

Dernekler-vakıflar 858 TL

-Serbest Meslek Kaz.Def. Bilanço esasına göre defter

Şahıs firmaları adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirketleri

Hizmet 1755 TL

Alım satım 1896 TL

İmalat-inşaat 2040 TL

-Anonim şirketler

Hizmet 2901 TL

Alım-satım 3186 TL

İmalat-inşaat 3507 TL

-KOOPERATİFLER

Köy kalkınma-orman 894 TL

Esnaf kefalet 1005 TL

Turizm-tüketim 2184 TL

Taşımacılık 2361 TL

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Yukarıda size bazı aylık defter tutma bilgilerini verdim.

Bunlar 2023 yılının bilgileri.

Yani yüzde 85 zam uygulanmış fiyatlar.

Muhasebeciler bu ücretlere yüzde 37 daha zam yapılmasını talep ediyor.