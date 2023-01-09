Ali Babacan, ne yapmak istiyor?

Anadolu’da “pişmiş aşa su katmak” diye güzel bir deyim vardır.

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’ın son günlerde yaptığı da tam bu!

Oturduğu 6’lı Masa’da işler tam yoluna girmişken, tuttu, bugüne kadar bilinçaltına attığı bazı sapkın görüşlerini gün yüzüne çıkarıverdi.

Vay Ali Babacan, vay!

Demek öyle ha.

Demek, “Türk kelimesini anayasadan çıkarmak” gerekir.

Demek, “tarikatlar serbest” bırakılmalı.

Demek, “herkes kendi dilinde eğitim” yapmalı.

2 Şubat 2023’te partinizin “Temel Haklar Eylem Planı”nı açıkladınız ve derin görüşlerinizi kamuoyuyla paylaştınız.

Açıklamalarınızda, anayasamızın 66’ıncı ve 42’inci maddelerinin değiştirilmesinden söz ediyorsunuz.

Anayasamızın 66’ıncı maddesi, “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür” hükmünü taşır, siz “Çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla 66’ıncı maddenin yeniden ele alınmasını teklif ediyoruz” diyorsunuz.

Diğer taraftan anayasamızın 42’inci maddesinin de değiştirilmesini istiyorsunuz.

Anayasamızın 42’inci maddesi, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” der.

Siz ise bu maddenin de değiştirilmesini istiyorsunuz, “Eğitim ve öğretimde ‘anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakk’nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerekir” diyorsunuz.

“Tarikat ve cemaatlerin serbest bırakılması” teklifinizi ise büyük bir ustalıkla yapmışsınız.

“Her türlü dini inanca özgürlük” kılıfını ustalıkla kullanmışsınız.

Diyorsunuz ki:

“Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Vakıflar ve dernekler mevzuatında yapacağımız düzenlemelerle, dini toplulukları keyfi müdahalelerden koruyacağız. Hem din ve vicdan özgürlüğüne hem de dini toplulukların örgütlenme özgürlüğüne ideolojik müdahaleleri engelleyeceğiz. Kamu denetimi esas olacak ve hiçbir yapıya imtiyaz tanınmayacak.

İbadethanelerin ibadet yeri olarak tanınmasının önündeki engellerden ciddi ölçüde rahatsızız. Bu kapsamda, cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız. Din veya inanç topluluklarının kendi din görevlilerini eğitmek üzere eğitim kurumları açmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Yükseköğretim dahil, kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkanlarını tanıyacağız."

Bu önerilerinizin ne anlama geldiği açık

66’ıncı maddeden, yani “Türklük”ten başlayalım.

“Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” tanımı, biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk’e aittir.

Siz bu tanımın değiştirilmesini istiyorsunuz.

Benzer tanımların, bütün “ulus devlet” anayasalarında bulunduğunu bilmiyor musunuz?

“Ulus devlet” olmanın gereğidir bu.

Türkiye Cumhuriyeti, “ulus” bir devlettir, “ulus devlet”te tek bir ulusun ismi anılır, herkes bu ismin çatısı altındadır.

Hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri, “göç alan ülkeler”dir.

Alman Anayasası’nda, Almanya’da yaşayanlardan “Alman” olarak söz edilir.

Fransız Anayasası’nda, Fransa’da yaşayanlara “Fransız” denir.

Ya ABD’ye ne diyeceksiniz?

ABD’de, deyim yerindeyse, 72 millet yaşıyor, ama bu ülkede yaşayan herkes “Amerikan” vatandaşıdır.

Siz şimdi tutmuşsunuz, “66’ıncı maddeyi değiştirelim, daha kapsayıcı olalım” diyorsunuz.

Pardon, “daha kapsayıcı olmak” nasıl olacak?

“Türk” değil de, bu ülkede yaşayanlara ne isim vereceğiz?

“Türkiye Cumhuriyeti; Türklerin, Kürtlerin, Zazaların, Arapların, Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Süryanilerin, Nasturilerin, Keldanilerin, Yezidilerin, Bahailerin, Çerkezlerin, Gürcülerin, Lazların, Arnavutların ve Pomakların yaşadığı karışık kuruşuk bir ülkedir” mi diyeceğiz?

Türkiye Cumhuriyeti’ni “kimliksiz” hale getirme ve parçalama yöntemidir bu.

“Türk” ifadesini anayasadan çıkarmak, “TC”leri resmi dairelerden silmek, hatırlayın, ABD emperyalizminin bir projesiydi, AKP de bir süre bu projeye hizmet etti, şimdi de üzülerek görüyoruz ki, DEVA Partisi bu projeye sahip çıkıyor.

“Ne o, AKP’nin bıraktığı görevi DEVA mı üstlendi?” diye sormak geliyor insanın içinden.

“Anadilde eğitimde Türkçeden uzaklaşmak” da aynı kapıya çıkıyor.

Ulus devletlerde, anaokulundan üniversiteye kadar (üniversiteler de dahil) bütün eğitim, “devletin resmi dili” ile yapılır.

Diğer diller öğretilir, yaşatılır, ama eğitim dili resmi dildir.

Eğer “Herkes kendi anadilinde eğitim görsün” dersen, bir süre sonra aynı ülkede yaşayan insanlar birbirlerini anlayamaz hale gelirler ve o ülke bölünür.

Örnek mi?

İşte Yugoslavya!

ABD emperyalizmi, NATO aracılığıyla Yugoslavya’yı 1992’de nasıl böldü?

Sen Sırp’sın, sen Hırvat’sın, sen Karadağlısın, sen Boşnak’sın dedi, her bölgede “anadille eğitim” başlattı ve o güzelim ülkeyi 7 parçaya böldü.

Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovenya ve Kosova…

Emperyalizmin bu klasik taktiğini göremeyecek kadar kör, anlamayacak kadar sağır ve aptal mı olduk?

Ya “tarikatların serbest bırakılması ve her tarikatın kendi din adamlarını kendisi yetiştirmesi” olayına ne dersiniz?

Ülkemizi Ortaçağ karanlığına gömmek isteyen bir tehlike önleneceğine, o tehlike resmen devlet politikası olarak kabul ediliyor.

Ali Babacan’ın amacı ne?

Evet, tam bu noktada sormak gerekiyor:

*Ali Babacan’ın amacı ne?

*DEVA, kimin derdine “deva” olmak istiyor?

*Türkiye, yeniden 2008 “Açılım süreci”ne mi sokulmak isteniyor?

*Babacan, partileri kapatılma ihtimali olan Kürtçülere göz mü kırpıyor?

*Emperyalist güçler, “Türkiye’yi ayrıştırma ve bölme” politikalarını, dün AKP üzerinden yürütüyorlardı, bugün bu görevi DEVA’ya mı verdi?

* CHP ve İYİ Parti, Ali Babacan’ın bu çıkışlarına neden ses çıkarmıyor? Bu sessizlik, neyin işareti? Yoksa 6’lı Masa’nın açıklanmayan projeleri arasında bunlar da mı var?

Son söz

Daha önce defalarca yazdım, bir kez daha belirteyim:

*Türkiye’de “iktidar sorunu” kadar, hatta “iktidar sorunu”ndan daha çok “muhalefet sorunu” var.

*Muhalefet, bugüne kadar başarılı ve inandırıcı bir çalışma sergileyebilseydi, AKP 20 yıl iktidarda kalamazdı.

*Ülkemizde “muhalefet sorunu” çözülmezse, “iktidar sorunu” hiç çözülemez.

*Onlarca yıl “cahil ve yoksul” bırakılan toplumdan, “Türkiye’yi kurtaracak farklı bir takım” kuramıyorsun. Hepsi farklı isimlerde, ama “aynı takımın oyuncuları.”

Soracaksınız:

Peki, bütün bu olaylardan sonra umutsuz musun?

Değilim…

Türkiye, mutlaka aydınlığa doğru bir çıkış yolu bulacaktır.