6’lı Masa’ya “Yeter artık” uyarısı

Uyarı, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’nden.

Gazetelerde ilan formatında ve başlığında asıl hedef belirtilmedenyayınlandığından dikkatinizi çekmemiş olabilir, içeriği önemli, köşeme alıyorum.

Birlikte tane tane bir kez daha okuyalım!

*Belki uzun yıllar yaşayacağımız yönetim biçiminin (rejimin) de belirleneceği seçime birkaç ay kaldı.

*Aziz milletimize, adını taşıdığımız büyük Atatürk’e, devrim şehitlerimize, kurucularımıza, başta kurucu genel başkanımız Muammer Aksoy olmak üzere 34 yıldır laik Cumhuriyet’i koruma yolunda can veren, bedel ödeyen onlarca yöneticimize, 342 şubemiz ve 40 temsilciliğimizde özveriyle çalışan on binlerce üyemize karşı taşıdığımız sorumluluk gereği siz değerli 6’lı Masa bileşenlerini uyarmayı görev sayıyoruz.

*Sizden cesur, ilkeli, kararlı duruş, yol haritasında ortaklaşma ve söylem birliği bekliyoruz.

*Hedefe kilitlenmiş milyonları ayrıştıran, kararsızlığa düşüren farklı sesler, uyumsuz görüşler, devlet yönetme ciddiyeti ile bağdaşması olanaksız uçuk öneriler, emperyalizmin 100 yıllık hayallerini besleyen aykırı fikirler duymak istemiyoruz.

*Seçim kapıda, kitleleri heyecanla ayağa kaldıracak, dağlara taşlara umudun adını yazdıracak, değişim rüzgârları estirecek olan sizlersiniz.

*Emperyalizm işbirlikçisi mezhepçi ve mikromilliyetçi siyasetler karşısında dik durmanızı, Cumhuriyet’imizin kuruluş felsefesine, üniter ulus devlete, laik hukuk devletine sahip çıkmanızı, anayasaya (başlangıç dahil her maddesine) sadakatten ayrılmamanızı, karşı devrim gericiliğine geçit vermemenizi beklemenin en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

*Kısır oy hesaplarıyla din istismarcısı çevrelere ödün vermenin sorunun hüsran olduğu tarihte çok görüldü, yakın geçmişte de en acı biçimiyle yaşandı.





Yönümüz, din devletleri bataklığı değil, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık olmalı

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*Yönümüz aklın tutsak edildiği din devletleri bataklığı değil, büyük Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşmak olmalı.

*Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir meclis sistemi, hesap vermenin görev olduğu namuslu bir devlet düzeni istiyoruz.

*Toplumcu, kamucu ve emekten yana politikalar uygulayacağınızdan, örgütlü toplumun önünü açacağınızdan, yolsuzlukların hesabını soracağınızdan emin olmak istiyoruz.

*Yok edilen özgürlüklerimizi, talan edilen ulusal varlıklarımızı, gasp edilen Cumhuriyet kazanımlarımızı geri istiyoruz.

*Laikliğin; demokrasinin de, Cumhuriyet’imizin de olmazsa olmazı, 100 yıldır altında güvenle yaşadığımız devlet kubbemizin kilit taşı olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

*Yeniden “bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olan Cumhuriyet’in tüm yurttaşlara sağlayacağı saygınlık ve eşitliği istiyoruz.

*Yeniden özgür düşünce ve bilim temelli bütüncül kalkınma istiyoruz.

*Yeniden laik bilimsel eğitim istiyoruz.

*Yeniden maceracılıktan uzak, emperyal telkinlere kapalı, bölge merkezli, karşılıklılık esaslı, onurlu dış politika istiyoruz.

*Yeniden hayatta tek gerçek yol göstericinin bilim olduğunu içselleştirmiş bir yönetim istiyoruz.

*Kadınlarımızın katledilmediği, çocuklarımızın tecavüze uğramadığı, gençlerimizin geleceklerini yurt dışında aramadığı, uyuşturucu baronlarından, kiralık katillerden, mafyadan arınmış, sokaklarında özgürce yürüyeceğimiz, yarınlara güvenle bakacağımız bir memleket istiyoruz.

*Kısacası, Cumhuriyet’imizin 100.yaşında yeniden “Atatürk Cumhuriyeti” olsun istiyoruz.

*Umuda susadık, özgüvene susadık, liyakate susadık, ilkeli, ahlaklı, dürüst siyasete susadık.

*YETER ARTIK! Kaygılarımızı anlayın, gereğini yapın!





Tam zamanında

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Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi’ni, bu uyarısı nedeniyle kutluyorum.

Tam zamanında yapılan bir uyarı.

Keşke diğer “demokratik kitle örgütleri” de aynı yönde uyarılarda bulunsalar.

Susmakla, “Bana ne” demekle, köşeye çekilip olup biteni izlemekle sorun çözülmüyor.

Türkiye, ne çekiyorsa “susmaktan” çekiyor.

6’lı Masa’nın, sayıları az da olsa yapılan uyarılara kulak vermesini diliyorum.