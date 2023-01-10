BURHAN AKÇİN ve;ÖNCE, YIKILAN İNSANI ONARMAK!..

Bilinen, tarihi bir gerçektir;

İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, Almanya ikiye bölünmüş.

Berlin, büyük ölçüde harap olmuş.

Amerikalılar; askeri, siyasi ve ekonomik açıdan, bir “Kayyum” gibi Almanya’ya egemen olmuş.

Berlin’in yeniden yapılanması için kaynak oluştururlar. Alman yetkililerin ilk yaptığı iş, Berlin Opera Binası’nı onarmak olur.

Amerikalı temsilci şaşkınlıkla sorar; “Bunca yıkılmış kamu binası varken neden önce Opera binası?

Yanıt şudur; “O binaları er ya da geç yaparız. ÖNCE YIKILAN İNSANI ONARMALIYIZ!”

İnsanın ve toplumsal yaşamın en büyük harcı KÜLTÜR ve SANATTIR.

Bunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gerçek bir DEVLET ADAMI” kimliğinden süzülen; “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” vecizesinde görebilirsiniz. Ama, günümüzün “zamane siyasetçilerinde” göremezsiniz!

İşte, bu koşullarda bu kentte bir “sanat kölesi adam” yaşıyor!

Adı, Burhan Akçin.

Bu sanat emekçisi insanı uzun yıllardır tanıyorum ve bu kentin kültür ve sanat yaşamı için verdiği olağanüstü çabaları ve emekleri için bir kez daha kutluyorum.

O, bu kentin çocuklarına ve gençlerinin “sanata duyarlı insanlar” olmaları için çok büyük emek verdi, bedel ödedi.

Bu kentte bir “Şehir Tiyatrosu” kurulduysa, Burhan Akçin’in öncü çabaları ve emeğinin rolü büyüktür. Buna bizzat tanığım.

O’nun, en büyük arzusu bu kentte “Devlet Tiyatrosu” oluşumuydu.

Bu güne kadar olmadı ama “sanata duyarlı” kent ve ülke yöneticilerine kavuştuğumuzda bu da gerçekleşecektir, inanıyorum.

Gazetemizde geçen hafta yayınlanan habere göre; “ İzmit Belediyesi Şehir Tiyatrosu” oluşumu için, yola çıkmış.

Çok büyük bir sevinç ve umut duydum.

Akçin; “Bu kentin 12 ilçesinde Ödenekli Tiyatrolar kurulmalı” demiş.

Yürekten kutluyor ve alkışlıyorum.

Yakın geleceğin belediye başkan adaylarının “Kültür ve Sanat duyarlılığı” olan insanlar olmalarını diliyorum!

Ancak, bu konuda bu kentte yaşayan, “daha uygar bir yaşam” umudu taşıyan hemşerilerimizin de bu yönde ciddi ve duyarlı katkılarına ihtiyaç var.

Kuşkusuz, “Kent Kültürü” bir yönüyle “kentsoylu” yani, bu kültürü oluşturan değerleri üreten toplumsal kesimin de katkıları gerekir.

Nitekim, Burhan Akçin bu konuya da değinmiş. Diyor ki; “Şehir hayatının olanaklarından yararlanan, KENT BURJUVASI’nın da duyarlılığına ve katkılarına ihtiyaç var. Artık, burjuvazinin elini taşın altına koyma vakti geldi. Bir aile sosyal etkinliklere para harcamıyorsa, o sadece “mal sahibi aile” olarak kalır” diyor.

18 yaşımdan son 5 sene öncesine kadar amatörce aktif tiyatro ile ilgilenmiş bir kişi olarak, her oyun hazırlık döneminde maddi sorunlarla boğuştum.

Yalnızca bir kez, son oyunumuz için yakın dostum, ağabeyim bir sanayici işadamının desteğini gördük.

Bir kent, para kazanan işadamları kadar, sanat emekçisi insanları ve sanata duyarlı iş insanları ile de anılmalıdır.

Büyük kentlerdeki sanat etkinlikleri ya da yabancı ülkelerde yaşadıkları büyük sanat gösterileri ile gururlanan “kentsoylu” yani maddi olanakları güçlü iş insanlarının da sanat ve sanatçıya, dolayısıyla “KOCAELİ KENT KÜLTÜRÜNE” karşı duyarlı olmaya davet ediyorum.

Gelmiş geçmiş devlet yapılanmalarından geriye kalan yalnızca “KÜLTÜR ve SANAT” kimlikleridir!

Teşekkürler Burhan Akçin…