Siyaset her gün ayrı bir şekil alıyor. Takip etmek zor.

Görünen o ki, erken seçim olabilir.

Seçimler ister zamanında olsun isterse erken seçim olsun.

CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına diyeceklerim var!

Her iki partinin genel başkanları da çok iddialı açıklamalar yapıyorlar.

Peki bu açıklamaların içeriği güzel mi? Evet büyük oranda güzel. Olsa iyi olur mu? Elbette olur.

Peki bu güzel söylemleri kimlerle, hangi kadrolarla hayata geçirecekler? İşte sorun burada!

Her iki partinin milletvekili ve genel merkez kadrolarına hatta teşkilat kadrolarına bakıyorum. Ortaya koydukları vaatler, öngördükleri ve gerçekleştireceklerini söyledikleri çözümler bu kadrolarla iddia ediyorum ki, gerçekleşemez.

Siyasetin bu hale gelmesinin en önemli nedeni nedir diye soracak olursak, 1980 sonrasında siyaset sahnesinde yer alan siyasi partilerde, milletvekili adaylıklarının; adayları belirlemekte yeterlilik göstermeyen/ gösteremeyen genel başkanların iki dudağı arasına sıkışmış olmasıdır.

Aslında adayları belirleme yetkisi, iyi niyetli ve yetkin bir genel başkan için bulunmaz bir nimettir.

Asıl amaç olarak iktidarı düşünürken en önemli unsurun ülkesine yarar sağlayabilecek kadroları seçebilme özelliğine sahip bir genel başkanın varlığıdır.

Bugüne kadar ki genel başkanlarda bu özelliğin varlığı iddia ve kabul edilemez.

Gözlemlediğim o dur ki: Genel başkanlar kendilerine akıl verecek, yol gösterecek, gerektiğinde aksi fikir ortaya koyup itiraz edebilecek kişileri istemiyorlar.

Kim bilir belki de yetkin kişilerin gelmesi durumunda kendilerinin yetersiz olduğunun ortaya çıkacağından mı korkuyorlar?

Etrafında dolanıp her söylenilene haklısınız efendim diyen, doğrulayıcı, yeni fikir üretmek yerine önüne konulanlara el kaldırıp indiren kişiler aranıyor gibi bir görüş yaygın.

Peki ne olması lazım?

Her seçim ülke için yeni bir dönüm noktasıdır.

Ancak bu seçim Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve devamı açısından bu güne kadar yapılmış seçimlerin belki de en önemlisidir.

Şu andaki parlamentoda, her iki partinin iki elin parmakları sayısı kadar olanları birkaç üyesi istisna geriye kalanların fersah fersah üstünde bu ülkeye hizmet verecek, ortaya koydukları iddialı söylemleri hayata geçirecek, bilgi ve birikimde insanlarımız var.

Var da niye yoklar? İşte bu sorunun cevabı ağır.

Bu şahıslar, kişilikleri gereği parti içi organizasyonlara uyum sağlayacak, itibar edecek kişiler değildir.

Bu kişiler her söylenene kafa sallayacak kişiler değildir.

Bir yerlere gelebilmek için kişiliklerinden ödün verecek veya karşısındakilerin kişiliklerinden ödün isteyecek kişiler değillerdir.

Onun için de siyaset sahnesinde yoklardır.

İşte iki genel başkana da buradan çağrı yapıyorum.

Her ilde;

Ülkenin geleceğine hizmet edebilecek anlayışta,

gerekli ve yeterli bilgi ve birikime sahip,

şahsi ihtirasları olmayan,

her davranışları ile laik demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyet ilkelerine ömrünü adamış.

“ Devlet adamı” özelliklerine layık insanlar var.

İşte bunları bulup çıkaracaklar.

Görev almaları için davet edip ısrar edecekler.

İkna edip kadrolarına kazandırıp Ankara’ya taşıyacaklar ki, vaat ettikleri, umut veren, özlemlere cevap olacak güzellikleri hayata geçirebilsinler…

Yoksa, “aynı tas, aynı hamam” sa, geleceği temiz siyasetle inşa etmeyi beklemek hayal olur…