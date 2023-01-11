Meralar neden ve nasıl satılıyor?

Bursa-Karacabey’de “Hürriyet” köyü sakinleri aylardır meralarının ilçe belediyesi tarafından parça parça satılmasına karşı mücadele veriyor.

Köylüler, 146 dönüm “köy arazisinin” satışını engellemek için, Karacabey Belediyesi önünde eylemler yapıyorlar.

Son olarak, köyün “Gençlik ve Kadın Derneği” olarak Ankara’ya gitmişler ve TBMM’de grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dertlerini yansıtma şansı bulmuşlar.

Erdoğan, köy temsilcisini dinledikten sonra;

“Kim bu belediye? Bu belediye kim?” demiş!

AKP milletvekili Hakan Çavuşoğlu;

“Bizim belediye, Karacabey Belediyesi!” yanıtını veriyor.

Erdoğan soruyor; “Eee, nasıl yapıyor öyle bir şey?”

Çavuşoğlu; “Kanuni yetki var efendim!

Erdoğan; “Ne demek kanuni yetki var ya? Şimdi siz ikiniz hukukçusunuz. Nasıl satıyorsunuz?

Vildan Yılmaz Gürel; “Benim bilgim yoktu efendim, hemen ilgileneceğiz.” Diyor!

* * *

İşte, hayatın ve siyaset oyunlarının acı gerçeği karşımızda!

2012 yılında kabul edilen ve 30 Mart 2014’de yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile Köy Tüzel kişilikleri kaldırıldı, köyler bağlı oldukları ilçe belediyesinin “mahallesi” haline dönüştü.

MERALAR BELEDİYELERE DEVREDİLDİ!..

Bu yasa çıkmadan önce de tarım alanları, meralar, yaylalar, su havzaları, göl kenarları, kıyı alanları, orman alanları “mesken amaçlı” ya da turizm amaçlı olarak “yasadışı” tahrip ediliyordu!

Sık sık çıkarılan “İMAR AFLARI” ile bu yasadışı yapılanmalar kitabına uyduruluyordu!

Ama, 6360 sayılı yasa ile bu talan meşrulaştırıldı!

Sayın Erdoğan’ın bu yasaya rağmen şaşırması ilginç!

Kocaeli’de farklı mı?

Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda, İzmit’in kavun ve karpuzu büyük ölçüde Çayırköy’den gelirdi!

Kandıra yolu üzerindeki bu ilk köy, tarım ve hayvancılıkla geçinirdi.

Şimdi bu köyün o bereketli topraklarında, merasında blok apartmanlar ve villa tipi yapılanmalar yer alıyor!

Bu ilin en bereketli topraklarına sahip olan Kandıra köylerinde artık adım başı “EMLAK FİRMALARI” ile karşılaşıyorsunuz!

İşte, bu yasa ile “köy” statüsü kalkan yaşam ve üretim alanları “RANT ALANLARI” haline geldi!

Birileri, bu yasal ve fiili değişimden büyük maddi çıkarlar sağladılar!

Ama, Kandıra, bu ilin “en geri kalmış iki ilçesinden biri” olma günahını yaşıyor!

Bunu ben uydurmuyorum!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “sosyo-ekonomik yönden en geri kalmış ilçeler değerlendirmesi” resmen açıklıyor ki; Kocaeli’de Gebze ve Kandıra en geri kalmış iki ilçemiz!..

Düşündürücü değil mi?

Yalnızca Kocaeli’de ve Karacabey’de değil, “BÜYÜKŞEHİR” statüsü olan bütün illerimizde, meralara, orman alanlarına, göl ve akarsu kıyılarına, tarım topraklarına yönelik, “yasal statüye dayandırılarak” TALAN DÜZENİ sürdürülüyor!

Köylerimiz yoksullaşırken, birileri büyük maddi çıkarlar sağlıyor.

Tarım ve mera alanları yağmalanıyor.

Bu yüzden tarım ve hayvancılıkta üretim maliyetleri hızla artıyor.

Doğal olarak soğan, patates, ekmek, et, süt, yoğurt ve meyveyi PAHALIYA yiyoruz!

Toprağa ve meralara tecavüz, bu ülke insanlarının “sağlıklı ve dengeli beslenme” olanaklarını yok ediyor!

Biliyorum, çoğu farkında bile değil ama, tarım alanları ve meraları yağmaya açan 6360 sayılı yasaya onay veren, “milletin vekilleri” sandığımız Milletvekillerini kınıyorum!..