DİSK-AR’a göre iş bulma ümidi azalıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti… Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Yani TÜİK’e göre işsizlik oranı yüzde 10.2, toplam işsiz sayısı 3 milyon 576 bin kişi…

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DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) da işsizlik rakamlarını açıkladı. DİSK-AR’a göre Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona dayandı. Sözcü’deki haberde geniş tanımlı ve dar tanımlı işsizlik arasındaki makas artarken bu durum iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısının arttığı belirtildi. Haberin ayrıntısını birlikte okuyalım;

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) TÜİK raporunu referans alarak hazırladığı verilere göre, geniş tanımlı işsiz sayısı pandemi öncesine göre 2,4 milyon artarak 8 milyona ulaşırken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,8, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27,5 oldu. TÜİK'in Kasım 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 20,8 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK DAHA DA ARTTI

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Kasım 2022'de 7 milyon 872 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK'e göre Kasım 2019'da yüzde 13,3 olan işsizlik Kasım 2022'de yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,4'ten yüzde 20,8'e yükseldi.

ÜMİTLERİNİ KAYBETTİLER

Öte yandan dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki fark pandemi öncesine göre artış gösterdi. Pandemi öncesinde 6,4 puan olan fark Kasım 2022’de 10,2 oldu. Bu da iş bulma ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısının arttığını gösterdi. TÜİK verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 27,5 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İkinci en yüksek işsizlik kategorisi yüzde 23,9 ile genç kadın (15-24 yaş) işsizliği oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYOR

Öte yandan işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanmasını zorlaştırdı.

Kasım 2022'de TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 576 bin kişi olarak açıklarken İŞKUR'un Kasım 2022 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 408 binde kaldı. Böylece Kasım 2022'de resmi işsizlerin sadece yüzde 11,4'ü işsizlik sigortası alabildi.

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Yukarıda TÜİK ile DİSK-AR’ın işsizlik rakamlarını sizinle paylaştım. TÜİK’e göre işsizlik yüzde 10.2, DİSK-AR’a göre işsizlik yüzde 20.8… TÜİK’in rakamlarını doğru olarak kabul etsek bile, yüzde 10.2’lik oran dahi çok yüksek. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, yatırımların olmaması işsiz sayısını gün geçtikte artırıyor.