Özcan Taras ile “Bağlarım” Sergisi üzerine…

2011 yılında fotograf eğitimi almak için gittiğim KASK’ta tanışmıştık Özcan Taras ile. Kendisinden aldığım dersler hala belleğimde ama benim için en önemlisi photoshop olmadan temiz foto çekmeyi, çıktığımız şehir içi fotoğraf çekimlerinde Özcan hocadan öğrenmiştim. Evet, teorik bilgiler tabii ki çok önemli ama uygulamalı derslerde daha akılda kalıcı oluyor. On iki yıldır benim hafızamda yer ettiği gibi.

“Bağlarım” sergisini gezerken fotoğraf üzerine her konuda konuştuk.

“Bir kalem ne kadar pek çok şey anlatabilirse bir fotoğraf makinesi de o kadar anlatır. Araçlar, bir eserin, bir ürünün kayıt altına alınmasında, ortaya çıkmasında kullanılan malzemelerdir. Onları da insan üretir. Asıl kaynak ise düşünen insandır.” diyor Özcan Taras.

Özcan Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba, Hereke doğumluyum, ilköğrenimimi Hereke’de tamamladıktan sonra İzmit Endüstri Meslek Lisesi Makine Ressamlığı Bölümünü bitirdim. Yüksek öğrenimimi ADMMA Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nde tamamlayarak Makine Bölümünden mezun oldum. Öğrenim sürecimi de kapsayan bir zaman diliminde Ankara’da bir süre çalıştım. 1985 yılında Kocaeli iline döndüm. Türk Pirelli Lastik Fabrikasında işe başladım, 2014 yılında emekli olana kadar orada çalıştım.

1994-1997 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulunda görev aldım. 1989 yılında KASK’a üye oldum. İki kez yönetim kurullarında görev aldım, daha sonra dört yıl dernek başkanlığı yaptım. İzmit’te ilk kez Fotoğraf günlerini başlattım, birçok tanınmış fotoğrafçının kentimizde ağırlanmasını sağladım. 2003 yılında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun on beş dernek ile birlikte kurulması sürecinde aktif görev aldım. Merkezi Kocaeli olan Federasyonun Kurucu Başkanlığı görevini üstlendim. 2011 yılında bu görevi devrettim. Birçok karma gösteri ve sergilerde yer aldım. Fotoğrafa başladığım yıllarda katıldığım yarışmalarda aldığım çeşitli ödüllerim oldu. Yaklaşık otuz yıldır temel ve ileri düzey fotoğraf seminerleri vermekteyim. Birçok fotoğraf yarışması seçici kurullarında yer aldım. Kocaeli Şehir Tiyatrolarının kuruluş sürecinden başlayarak beş yıl boyunca tüm belge, afiş ve tanıtım fotoğraflarını çektim. 2019 yılında da KASK’dan ayrılarak dernekçilik yaşantımı noktaladım. Halen fotoğraf çalışmalarımı bireysel olarak sürdürüyorum.1995 yılında evlendim, bir kız bir de erkek evladımız var.

Kendinize ait bir sanat anlayışınız, tanımınız var mı? Sanatta özgünlük nedir? Fotoğrafta özgünlük önemli mi sizce?

Sanat’ın, bir boyutuyla Maslow’un “İhtiyaçlar hiyerarşisi” teorisinde belirttiği gibi insanların öncelikli temel gereksinimlerinin karşılanmasından sonra orta çıkan bir olgu olduğunu, bir başka boyutuyla da insanların sahip olduğu kişisel yeteneklerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ancak şu kesin ki, her iki olgu da konu ile ilgili alınacak eğitimle daha üst düzeylere taşınmakta.

Bu bağlamda özgünlük mutlaktır. Tüm tarih boyunca, sanatın her alanında isimleri bilinen tüm sanatçıları var eden ve bu güne taşıyan özgün eserleri olmuştur.

Küçük yaşlardan başlayarak yaşamın her alanında aldığımız tüm eğitimler ile öğrendiklerimizi önce taklit etmiş, sonra da üzerinde yeterince zaman ve emek harcamışsak özgünlüğe giden yola girmişiz demektir. Özgünlüğün ölçüsü, ürettiklerimizi yeterli bulmamak, beğenmemek, daha iyisi için çalışmaya devam etmektir. O yüzden sanatın her alnında olduğu gibi yaşamın da her alanında özgünlük esastır.

Yıllar içinde yaşama bakışımızın değiştiği gibi fotoğrafa bakışımız, yaklaşımımız da değişiyor. Aslında üretim biçimlerinin değişmesi ile yaşam biçimleri ve onunla birlikte de sanat anlayışı değişime uğruyor. Ben, sanatta ve özellikle fotoğrafta sade, dingin, minimalist, grafik öğeleri içeren tarzı tercih ediyorum.

Fotoğrafta Görüş açısıyla Bakış açısı arasındaki farkı söyler misiniz?

Bu konuda aslında öncelikle söz etmemiz gereken “Optik bakış” tır. Görüntü ile ilgili söylenen her söz, ışık ve optik ile ilgilidir. Bu bakış çıplak gözle bakıştan farklıdır, sınırlıdır. Bakış açısının teknik olarak anlamı objektiflerin sahip olduğu derece birimi ile tanımlanan açılarıdır. Bu yüzden biz optik yoluyla bir bakıştan söz etmekteyiz. Ancak bakış açısı’na Türkçede farklı bir anlam yükleyerek, iki boyutlu sınırların ötesinde, birikimlerimiz, geçmiş yaşamımız, yaşam süreçlerimiz, deneyimlerimiz, kalıtsal özelliklerimiz, hayal gücümüz, eğitimimiz gibi birçok etmenin karmaşık olarak bir araya gelmesi ile “Bakış açısı” denilen kişisel duruş ve tercihleri tanımlamaktayız.

Bu bağlamda, “Görüş açısı” ve “Bakış açısı” kavramlarının doğru olarak kullanılmadığını düşünüyorum.

Sizin sorunuza dönerek, kastedilenin objektifin gördüğü ile insanın gördüğü arasındaki fark olarak tariflersek; kesinlikle yukarıda da değindiğim gibi objektife (tekniğe) yön veren insanın bakışıdır.

Fotoğrafın estetik değerleri nelerdir?

Estetik kavramı Antik Yunan Kültüründen beri kullanılmaktadır. 18. Yüzyıldan itibaren de felsefenin bir alanı olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar eserlerin işlevsel boyutlarından estetik boyuta geçişinin net olarak ayrımı güç olsa da, zanaat ve sanat ayrımının yapılması ile sanat eserlerinin işlevsel boyutu ve estetik boyutu ayrılmıştır. Estetik tanımlama; günlük olanın dışında, bireysel olan ile evrensel olanın arasında yer alır ve bizim duyularımızın üzerinde etkilidir. Fotoğraf da bir yönü ile sanat tanımının içerisinde yer aldığı için son tanımlamada estetik değer göz ardı edilemez. Bu değerlerin kaynağı ise bilindiği gibi resim sanatıdır.

Fotoğraf dışında başka bir sanatla ilgileniyor musunuz?

Orta öğrenimim sırasında fotoğraf ile tanıştım. Bu süreçte resim ile de ilgiliydim ve başarılıydım. Sanat Enstitüsünün Makine Ressamlığı bölümünü de içinde resim geçtiği için tercih etmiştim. Fakat artık hiç resim yapmıyorum. Müzik konusunda, enstrüman çalma yeteneğim olmamasına rağmen TSM’nin çok iyi bir takipçisiyim. Söyleyebildiğim (ses konusunu ayrı tutarak) beste ve güftesine hakim olduğum bin iki yüz kadar şarkı vardır. Ayrıca caz müziği ve klasik müziğin de iyi bir dinleyicisiyim. Benim için sanatın üretim yönünde sadece fotoğraf var diyebilirim, ancak sanatın tüm diğer dallarının da mümkün olduğunca iyi bir takipçisiyim.

Sergi isimlerinizi neye göre belirliyorsunuz? Ve neden son serginizin ismi “Bağlarım”?

Fotoğraflarımı veya sergilerimi adlandırırken onları üretmekten daha fazla zorlanırım. Eğer bir fotoğrafınızı veya serginizi adlandırırken, vermek istediğiniz veya alınmasını istediğiniz mesaj ile örtüştüremezseniz o fotoğraf veya çalışmanın değerinden kaybedeceğini düşünüyorum. Her ne kadar “Fotoğraf alt yazıya gerek duymaz” denilse de izleyiciye hangi pencereden baktığınızı düşündürmelisiniz.

İlk kişisel sergimi 1998 yılında İstiklal caddesinde Devlet Güzel Sanatlar Müdürlüğü Galerisinde açtım. Serginin ismi “Sahne Işıkları” idi. Sergide yer alan fotoğraflar, Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki çalışmalarım sırasında sahnedeki ışıkların yolu ile elde ettiğim fotoğraflar idi.

2019 yılında Kandemir Sigorta’nın “Ofiste Sanat” konseptinde açtığım on beş parçalık butik sergimin ismi de “İzler-im” idi. Burada “İz” ve “İm”i yani eş anlamlı iki kelimeyi ayrıştırarak fakat aynı zamanda da bir araya getirerek anlamına dikkat çekme amaçlı kullandım. Onu da yaşamın bende bıraktığı izler bağlamında ele almıştım.

Son sergimde ise, sergi ile ilgili bilgi yazısında da belirttiğim gibi, pandeminin bizi birbirimizden ayıran, koparan baskısının ardından, aslında bizi kopartamadığını, bizim birbirimize, yaşama, sanat ile bağlı olduğumuza vurgu yapmak üzere ve Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözünü hatırlayarak (sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir) “Bağlarım” adını verdim ve dostlarıma, sanatseverlere son bir kaç yılda yaşadığımız ağır travmaların ardından, onlarda farklı duyguları çağrıştırabilecek estetik, güzel görüntüler sunmak istedim.

Serginizde ki fotoğraflarda dikkatimi çekti, insan figürü sadece bir fotoğrafta var, diğer fotoğraflarınızda yok. Olmamasının bir sebebi var mı?

Fotoğrafa ilk başladığım yıllarda ve uzunca bir zaman herkes gibi her şeyi fotoğraflıyordum. Zaman içinde objektifim daha sade, yalın görüntülere yönelmeye başladı. Sessiz, zamansız fotoğrafları seviyorum. Fotoğraflarımda karmaşadan, kalabalıktan kaçıyorum. İnsana mümkün olduğunca az yer veriyorum. İnsanın az olduğu dingin fotoğrafları tercih ediyorum. Aslında fotoğraf karelerinde hiç insana yer vermeseniz de, daima onların izleri (iyi veya kötü), insan elinden çıkmış bir şeyler mutlaka var. Bence bu kadarı yeterli…

İlk fotoğrafın yüzyıllar önceki imkansızlıklarla çekildiğini düşünürsek bugünkü gelişim çağında gelinen nokta muhteşem. Üst üste pozlama tekniği de bunlardan birisi. Sizin şu an devam etmekte olan “Bağlarım” adlı son serginizdeki fotoğraflarda ya da diğerlerinde bu tekniği kullandığınız fotoğraflarınız var mı? Ve bu teknik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Fotoğraf “Teknoloji”dir. Doğduğu (bir yüzeye sabitlenebildiği 1827 yılı) günden bu güne fotoğraf makinesi yoluyla yaşamdaki üç boyut ikiye indirgenmektedir. Fotoğrafçılar birçok teknikler kullanarak yüzey üzerinde yer alan bu iki boyutu üç boyuta çıkartma çabasında olmuşlardır. Bu arayış ve gelişme teknolojik gelişmelere bağlı olarak daima devam edecektir. Aslında fotoğrafın bir boyutu da dördüncü boyuttur. 1- yüzeyin üzerinde iki boyut, 2-tekniğin uygulanması üçüncü boyut, 3- fotoğrafçının duygusu dördüncü boyut.

80’li 90’lı yıllarda dia-pozitifler üst üste getirilerek “Sandviç” adı altında gösterilerde kullanırdık. Bu teknik iyi uygulandığında başarılı kreatif çalışmalar ortaya çıkmakta. Fotoğrafı tekdüzelikten çıkarttığını düşünüyorum. Yaşlı adam, kahvehane, sokakta çocuk, insan-mekan gibi artık klişeleşmiş fotoğrafları çekmek yerine daha yaratıcı fotoğraflar üretilmeli. Bu açıdan bu ve benzeri arayış ürünü olan çalışmaları beğeniyorum. Ancak ben fotoğraflarımda üst üste tekniğini hiç kullanmadım. Bu sergimde de böyle bir uygulamam olmadı.

Şair, şiiri yazdıktan sonra ortaya çıkardığında o şiir okuyucuya aittir. Okuyucu şiiri istediği gibi yorumlar. Kimi insan bir şiiri okuyup hüzünlenirken başka birisi aynı şiirden hiç etkilenmez. Bu anlamda, fotoğraf için de son haline gelip ortaya çıkardıktan sonra izleyicinindir diyebilir miyiz?

Bu düşünceye tamamen katılamayacağım. Bir eserin, bir çalışmanın doğuşu, ardından onun üretildiği ortamından çıkartılarak adeta korumasızca ve yalnız başına, araştıran, sorgulayan, eleştiren, öven, yeren gözlere maruz kalması bence travmatik bir olgudur. Eser bana göre daima biriciktir, sanatçıya aittir. İzleyici, çok soyut ve her anlamda çok geniş bir yelpazenin iki ucu gibidir. Eserin sanatçıdan çıkıp genel kabul gördüğü ve toplum tarafından beğenildiği durumda da sanatçısından kopmaz aksine onu yaşatır, yüceltir. Bu, eserin üretildiği zaman ile de sınırlı olmayıp on veya yüz yıllarca sonra da gerçekleşebilir.

Sadece fotoğraf makinesi pek çok şeyi anlatabiliyor mu sizce?

Bir kalem ne kadar pek çok şey anlatabilirse bir fotoğraf makinesi de o kadar anlatır. Araçlar, bir eserin, bir ürünün kayıt altına alınmasında, ortaya çıkmasında kullanılan malzemelerdir. Onları da insan üretir. Asıl kaynak ise düşünen insandır. Fotoğraf makinesi, fotoğrafı bir dil olarak ele aldığımız takdirde sıralamada ilk önceliğimiz olmayabilir. Burada esas olan duygularını ifade etmek isteyen sanatçı, yazar, ressam, şair, heykeltıraş, müzisyendir. Bu disiplinlerin her birinin duyularımız üzerinde farklı etkileri vardır. Bazen bir piyano, bazen bir dörtlük, bazen de bir dram pek çok şey anlatabilir; ustasının elinde...

“Bağlarım” sergisinde merak uyandıran özellikle üç fotoğrafınız birçok şeyi anlatıyordu. ( bana göre üç, aslında daha çok soyut fotoğraf var. ) Birisi Pamukkale Travertenleri, diğerlerini söylemek istemiyorum izleyicilere kalsın. Bu fotoğraflar ile ilgili yorum yapanlar oldu mu? Ve bu yorumlar sizin vermek istediğiniz düşüncelere uyuyor muydu?

Sergimi anlatan yazımda belirttiğim gibi, ben bu sergideki fotoğraflarımın başka sanatçı dostlara dokunmasını, onlarda farklı duygu ve düşünceler ortaya çıkartarak boyut değiştirmesini, bir şiire, bir öyküye, bir seramiğe esin kaynağı olmasını, sorgulanmasını ve böylece farklı sanat dalları için hem üretim hem de düşünsel anlamda bir basamak olmasını arzuladım.

Ayrıca, fotoğrafların altışarlı gruplarının (bağlar, gölgeler, izler, dokular...) başlarına eklediğim 5 adet metin ile ziyaretçilerin algılarını yönlendirerek düşünsel olarak da serginin içine daha fazla çekmeye çalıştım.

Belki de bu yüzden fotoğraflarımla ilgili gerçekten hiç aklıma gelmeyen, düşünmediğim çok farklı yorumlar aldım. Bundan çok mutlu oldum.

Özcan Bey, size son bir sorum olacak. Herhangi bir sanatla ilgilenirken yaptıklarınızın sonu yoktur. Devamlı yeni bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ya siz, bundan sonra fotoğraf ile ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Ben gezgin bir fotoğrafçı değilim. Gün boyu sokak sokak gezmem. Sürekli fotoğraf gezilerine gitmek için yeterli zamanı da ayıramıyorum. Daha çok bulunduğum ortamlarda kendi düşünce ve yaşama bakışım doğrultusunda fotoğraflar üretiyorum. Seçiciyim, acele etmiyorum, içime sinmezse fotoğraf çekmiyorum. Bu yüzden geçmişe nazaran yüksek bir fotoğraf üretimim yok. Ancak şu anda neredeyse hazır bir sergim daha var, üzerinde biraz daha çalışmak istiyorum. Sonra baskıya hazırlama işlerini yapacağım. O da kavramsal, kısmen soyut bir çalışma. Ancak bu işi bir iki yıla yayacağım. Halen çekimlerine devam ettiğim bir başka çalışmam daha var. Onun ortaya çıkması daha önce de olabilir, tamamen finansa bağlı. Bunlar bir taraftan yol alırken başka bir çalışma başlatmayı da planlıyorum, o ise henüz daha düşünce aşamasında. Bunlardan tamamen ayrı olarak da deneyim ve birikimlerimi aktarmak için uygun ortamlar yaratmaya çalışıyorum. Bu bana fotoğraf üretmek kadar heyecan veriyor.

Ben de sizinle bu sergimde görsel olarak sunduğum bir düşüncemi paylaşarak izninizle röportajı sonlandırmak istiyorum.

“Fotoğrafçı; gördüğünü çeken değil, çekmek istediğini arayandır. Fotoğraf ise bir arayıştır, belki de bulamamaktır...”

Özcan Bey, bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. 20 Ocak 2023 tarihine kadar Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi – Gölcük’te devam edecek olan serginizin görülmeye değer bir sergi olduğunu buradan okurlara bildirmek istiyorum.

Ben de teşekkür ediyorum. Sevgilerimle...