Size “iş” veremiyoruz, bari “vali” verelim

“İş ile vali arasında nasıl bir ilişki var?” diye soracaksınız.

Var.

Anlatayım.

Seçim yaklaştı ya, bugünlerde “il yapma sözü” partiler tarafından rüşvet olarak dağıtılıyor.

AKP ve “Cumhur İttifakı”, “Oyunuzu bize verin, söz, iktidarda kalmaya devam edersek, sizi il yapacağız” diyor…

CHP ve “Millet İttifakı” ise, “Görüyorsunuz, AKP sizi 20 yıldır il yapmıyor, bizi iktidara getirin, seçimden sonra sizi il yapacağız” sözü veriyor.

“Büyük ilçelere il sözü”, havada uçuşuyor.

İl sözü verilen ilçeler arasında bizim Gebze de var.

Başka?

Saymaya çalışalım; Siverek, Nazilli, Bandırma, İnegöl, Çorlu, Lüleburgaz, İskenderun, Polatlı, Fethiye, Alanya, Tarsus, Ünye, Ereğli, Elbistan, Cizre, Midyat.

İktidar da muhalefet de, Cumhuriyet’in 100.yıldönümünde il sayısını 100 yapmakta kararlı.

Hatırlarım, eskiden (özellikle ANAP döneminde) seçimlerden önce “belediye yapma” ve “ilçe yapma”, yöre halkına rüşvet olarak dağıtılırdı.

Kocaeli’de belediye sayısı bu nedenle 45’e çıkmıştı.

Anadolu’daki köyler, 2 bin nüfusu tamamlayıp belediye olabilmek için, halk oylamasının yapılacağı gün büyük şehirlerden otobüsle hemşerilerini taşırlardı.

Veya tek başına nüfusları yetmese de birbirine yakın iki köy, belediye olabilmek için ortak başvuru yapar ve işlem başlatırlardı.

Dönemin iktidarları, işin cılkını böylesine çıkarmıştı.

Belediye ve ilçe olan yörelerde, halk bu kararı davul zurna çalarak sabaha kadar kutlardı.

Şimdi “belediye” veya “ilçe” olmak, toplumu eskisi kadar heyecanlandırmıyor.

Artık “il” olmak moda.

*“Vali” gelecek…

*“Plaka numarası” verilecek…

*İlçe müdürleri, il müdürü olacak…

*Bürokrat sayısı çoğalacak…

* Polis ve jandarma sayısı artacak…

*“Telefon kodu” değişecek…

Az şey mi bunlar?

“Şehir” olmak mı, yoksa “il” olmak mı önemli?

Bizde hep karıştırılır.

“İl” olunca, “şehir” olunacağı sanılır.

Oysa il ve şehrin anlamları başka başkadır.

İl, idari bir tanımlamadır.

Coğrafi sınırları belirler.

Haritayı açınca, o ilin kapsadığı alanı ve ilçelerini görürsün.

“Şehir” olmanın anlamı ise bambaşkadır.

Şehir, bir sosyal tanımdır.

Şehir denince; sanat akla gelir, küldür akla gelir, spor akla gelir, kaliteli eğitime ulaşım akla gelir, iş olanaklarının çokluğu akla gelir.

Şehir, bir kalkınmışlık ölçütüdür.

Şehir, bir yaşam biçimidir.

İşte bu nedenle “il” olmak değil, “şehir” olmak önemlidir.

“İl” olursun, bir kararname çıkarır seni “il” yaparlar, ama “şehir” olamazsın.

Şehir olabilmek, belirli bir eğitim ve kültür seviyesi ister.

Eğitimli ve kültürlü insanların gidebilmesi için yeterince tiyatro, konser salonu, sinema, kütüphane ve spor tesisi gerekir.

Her gün her salonda sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması gerekir.

“Şehir” olma özelliklerini taşıyorsun, ama “il” olamamışsın, tamam çok istiyorsan ol, ama unutma, önemli olan “şehir” olabilmek.

Henüz daha “şehir” olamamışken “il” olmak, hikâye!

“Sizi il yapacağız” kandırması

Evet, “Sizi il yapacağız” sözü tam bir kandırma.

Seçim öncesi cahil ve yoksul halka dağıtılan içi boş bir rüşvet.

İktidar, o yörenin işsizine iş veremiyor, “Size iş yerine vali verelim” diyor.

İktidar, o yöre halkının “barınma” ve “beslenme” sorununu çözemiyor, “Size ev ve ekmek yerine vali verelim” diyor.

Tıpkı daha önceki iktidarların halkı aldattığı gibi.

Onlar halkı “belediye başkanı” ve “kaymakam” ile aldatıyorlardı, şimdikiler “vali” ile aldatmak istiyorlar.

Ne yazık ki, bu vatandaşı aldatma kervanına, gelecekte iktidar olmayı hedefleyenler de katılıyor.

İl sayısını 81’den 100’e değil de, 200’e çıkarsan ne olur?

Kendi kendimizi aldatmayı ne zaman bırakacağız, bilmiyorum.