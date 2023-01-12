İSTANBUL’un en çok göç verdiği şehir; KOCAELİ

Dünyanın kurulduğu günden bu yana göç her daim kaçınılmaz oldu…Göç, dünyanın en büyük sorunlarında biri olmaya doğru ilerliyor. EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu, güzel bir araştırmaya imza attı… Türkiye’nin göç haritasını çıkardı. Zaimoğlu’nun değerlendirmesine göre en çok göç alan illerin başında İstanbul’un geldiğini, 2021 yılında İstanbul'un en çok göç verdiği illerin Kocaeli, Tekirdağ, Ankara ve İzmir olduğunu açıkladı. Zaimoğlu’nun değerlendirmesini birlikte okuyalım;

İÇ VE DIŞ GÖÇ KAVRAMLARI

Göç hareketliliği ikiye ayrılıyor. Ülke içerisinde yapılan hareketlilik iç göç, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan ise dış göç olarak adlandırılıyor. İç göç ve dış göç kavramlarının dışında son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz tersine göç kavramı da bulunmaktadır. Tersine göç, ekonomik, siyasal ve sosyal sebeplerle yapılmış olan göç hareketinin yön değiştirmesi. İstanbul hem en çok göç alan illerin başında hem de en çok göç veren illerin de başında geliyor. TÜIK verilerine göre, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’dan göç yapılan yani gidilen ilk 10 şehir arasında Kocaeli, Tokat, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Muğla ve Balıkesir bulunuyor.

KOCAELİ İLK SIRADA

İstanbul her sene daha fazla göç veriyor. Son yıllarda İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehir sıralamasında son üç yılda Kocaeli’nin ilk sırada yer alması dikkat çekerken, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya da üç yıldır da listede yerini koruyor. Bu sıralamalarda sanayileşmenin ve iş imkanlarının çok olduğu illerin yer alması ve İstanbul’a kıyasla konut satış ve kira fiyatlarının daha uygun olan illerin olduğu dikkat çekiyor. Ancak artan gayrimenkul kiraları yüzünden Antalya’nın 2022 yılında ilk on sıralamasında olamayacağını öngörüyoruz. Öte yandan göç yapılan illerden İstanbul’a göç veren iller de bulunuyor.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ VAR

Ekonomik etkilerin yanı sıra İstanbul’daki nüfus artışıyla yaşanan kalabalıklaşma ve pandemi etkisi göçü karşılıklı olarak farklı sebeplerle de olsa hareketlendirdi. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehre baktığımızda şehirlerin bunun etkilerini de Samsun, Ordu, Muğla, Balıkesir dışında pek de değişmediğini gözlemlemekteyiz.

İSTANBUL’UN GÖÇ ORANI

2019, 2020 ve 2021 tarihlerinde İstanbul’un göç aldığı ilk 10 şehirde, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’un göç verdiği illerin de bulunduğu ve bu illerin ortak özelliklerinin iş gücü olduğunu gözlemledik. Toplam rakamları analiz ettiğimizde son iki yılda İstanbul’un verdiği göç, aldığı göçten fazla. 2019 senesinde 120 bin göç fazlası veren şehirde şu anda 22 bin göç eksiği görüyoruz. 2020-2021 senesinde oluşan pandeminin etkisi tersine göçü hareketlendirmişti. 2022 rakamları açıklandığında bu durumun nasıl geliştiğini görebileceğiz.

TEKİRDAĞ DA LİSTEYE GİRDİ

İstanbul’dan göç edilen şehirlerin başında gelen Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya konut satış sıralamasında son üç yıldır ilk onda yer alırken, Tekirdağ da son 2 yıldır listeye girdi. 2019, 2020 yıllarında İstanbul’dan yapılan göç verilerine ve 2019, 2020 yılındaki konut satış verilerine bakıldığında Balıkesir ilk 10’da yer almıyor. Ancak 2021 yılı İstanbul’dan yapılan göç verilerinde 9. sırada yer alıyor olup, konut satış verilerinde de İstanbul harici ilk 10 içerisinde yer alması, göç eden kişilerin konut sahibi olup göç kararının geçici olmadığını ortaya koyuyor.”

İSTANBUL KOCAELİ’YE AKIYOR

EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu’nun araştırma sonuçlarını yukarıda okudunuz.

İstanbul’un son üç yılda en fazla göz verdiği ilin Kocaeli olduğu görülüyor. Demek ki, İstanbul’dan kaçan Kocaeli’ye yerleşiyor. İstanbul’da hayat diğer illerden daha pahallı… Kiralar uçmuş durumda… Ev fiyatları uçmuş durumda… Böyle giderse İstanbul’dan kaçışlar daha da artacak…

İSTANBUL'UN GÖÇ VERDİĞİ ŞEHİRLER (TABLO-1)

2019 YILI

KOCAELİ 22.223

Tokat 19.935

Ankara 18.278

Tekirdağ 17.416

İzmir 15.849

Bursa 13.225

Antalya 11.723

Sakarya 11.006

Samsun 9.340

Ordu 8.282

Diğer 231.028

TOPLAM 378.305

**

2020 YILI

KOCAELİ 24.884

Tekirdağ 20.562

Ankara 17.812

İzmir 17.107

Bursa 13.844

Antalya 12.082

Samsun 11.824

Sakarya 10.689

Muğla 10.373

Ordu 10.258

Diğer 232.439

TOPLAM 381.654

**

2021 YILI

KOCAELİ 28.906

Tekirdağ 24.626

Ankara 20.251

İzmir 17.919

Bursa 15.223

Tokat 14.377

Sakarya 13.251

Muğla 11.580

Balıkesir 11.402

Antalya 10.949

Diğer 241.681

TOPLAM 408.165

İSTANBUL'UN GÖÇ ALDIĞI ŞEHİRLER (TABLO-2)

2019 YILI

Ordu 22.685

Ankara 19.788

KOCAELİ 19.375

Tokat 18.367

İzmir 16.292

Giresun 14.345

Tekirdağ 12.873

Bursa 12.553

Sivas 12.015

Samsun 11.389

Diğer 338.994

TOPLAM 498.676

**

2020 YILI

Tokat 22.845

Ankara 17.067

KOCAELİ 15.684

İzmir 11.759

Tekirdağ 9.643

Bursa 9.570

Van 9.106

Samsun 7.660

Ordu 7.619

Sakarya 7.347

Diğer 210.332

TOPLAM 328.632

**

2021 YILI

Ankara 20.195

KOCAELİ 17.630

İzmir 15.541

Bursa 14.916

Van 11.982

Tekirdağ 11.289

Antalya 10.808

Tokat 10.398

Sakarya 8.809

Samsun 8.679

Diğer 255.081

TOPLAM 385.328

KONUT SATIŞ VERİLERİ VE GÖÇ İSTATİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ (TABLO-3)

2019 YILI

İstanbul 237.675

Ankara 132.488

İzmir 79.221

Antalya 65.258

Bursa 49.938

Mersin 35.424

Konya 34.614

Gaziantep 32.258

KOCAELİ 31.207

Aydın 30.053

Adana 29.574

**

2020 YILI

İstanbul 265.098

Ankara 157.095

İzmir 93.457

Antalya 63.898

Bursa 55.222

Mersin 43.498

Konya 37.198

KOCAELİ 38.770

Gaziantep 35.358

Tekirdağ 34.618

Aydın 33.778

**

2021 YILI

İstanbul 276.223

Ankara 144.104

İzmir 88.722

Antalya 68.891

Bursa 53.820

Mersin 41.533

Konya 38.114

KOCAELİ 38.520

Tekirdağ 35.694

Gaziantep 35.610

Balıkesir 34.341