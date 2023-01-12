İSTANBUL’un en çok göç verdiği şehir; KOCAELİ

Dünyanın kurulduğu günden bu yana göç her daim kaçınılmaz oldu…Göç, dünyanın en büyük sorunlarında biri olmaya doğru ilerliyor. EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu, güzel bir araştırmaya imza attı… Türkiye’nin göç haritasını çıkardı. Zaimoğlu’nun değerlendirmesine göre en çok göç alan illerin başında İstanbul’un geldiğini, 2021 yılında İstanbul'un en çok göç verdiği illerin Kocaeli, Tekirdağ, Ankara ve İzmir olduğunu açıkladı. Zaimoğlu’nun değerlendirmesini birlikte okuyalım;
İÇ VE DIŞ GÖÇ KAVRAMLARI
Göç hareketliliği ikiye ayrılıyor. Ülke içerisinde yapılan hareketlilik iç göç, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan ise dış göç olarak adlandırılıyor. İç göç ve dış göç kavramlarının dışında son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz tersine göç kavramı da bulunmaktadır. Tersine göç, ekonomik, siyasal ve sosyal sebeplerle yapılmış olan göç hareketinin yön değiştirmesi. İstanbul hem en çok göç alan illerin başında hem de en çok göç veren illerin de başında geliyor. TÜIK verilerine göre, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’dan göç yapılan yani gidilen ilk 10 şehir arasında Kocaeli, Tokat, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Muğla ve Balıkesir bulunuyor.
KOCAELİ İLK SIRADA
İstanbul her sene daha fazla göç veriyor. Son yıllarda İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehir sıralamasında son üç yılda Kocaeli’nin ilk sırada yer alması dikkat çekerken, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya da üç yıldır da listede yerini koruyor. Bu sıralamalarda sanayileşmenin ve iş imkanlarının çok olduğu illerin yer alması ve İstanbul’a kıyasla konut satış ve kira fiyatlarının daha uygun olan illerin olduğu dikkat çekiyor. Ancak artan gayrimenkul kiraları yüzünden Antalya’nın 2022 yılında ilk on sıralamasında olamayacağını öngörüyoruz. Öte yandan göç yapılan illerden İstanbul’a göç veren iller de bulunuyor.
GÖÇ HAREKETLİLİĞİ VAR
Ekonomik etkilerin yanı sıra İstanbul’daki nüfus artışıyla yaşanan kalabalıklaşma ve pandemi etkisi göçü karşılıklı olarak farklı sebeplerle de olsa hareketlendirdi. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehre baktığımızda şehirlerin bunun etkilerini de Samsun, Ordu, Muğla, Balıkesir dışında pek de değişmediğini gözlemlemekteyiz.
İSTANBUL’UN GÖÇ ORANI
2019, 2020 ve 2021 tarihlerinde İstanbul’un göç aldığı ilk 10 şehirde, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İstanbul’un göç verdiği illerin de bulunduğu ve bu illerin ortak özelliklerinin iş gücü olduğunu gözlemledik. Toplam rakamları analiz ettiğimizde son iki yılda İstanbul’un verdiği göç, aldığı göçten fazla. 2019 senesinde 120 bin göç fazlası veren şehirde şu anda 22 bin göç eksiği görüyoruz. 2020-2021 senesinde oluşan pandeminin etkisi tersine göçü hareketlendirmişti. 2022 rakamları açıklandığında bu durumun nasıl geliştiğini görebileceğiz.
TEKİRDAĞ DA LİSTEYE GİRDİ
İstanbul’dan göç edilen şehirlerin başında gelen Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya konut satış sıralamasında son üç yıldır ilk onda yer alırken, Tekirdağ da son 2 yıldır listeye girdi. 2019, 2020 yıllarında İstanbul’dan yapılan göç verilerine ve 2019, 2020 yılındaki konut satış verilerine bakıldığında Balıkesir ilk 10’da yer almıyor. Ancak 2021 yılı İstanbul’dan yapılan göç verilerinde 9. sırada yer alıyor olup, konut satış verilerinde de İstanbul harici ilk 10 içerisinde yer alması, göç eden kişilerin konut sahibi olup göç kararının geçici olmadığını ortaya koyuyor.”
EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu’nun araştırma sonuçlarını yukarıda okudunuz.
İstanbul’un son üç yılda en fazla göz verdiği ilin Kocaeli olduğu görülüyor. Demek ki, İstanbul’dan kaçan Kocaeli’ye yerleşiyor. İstanbul’da hayat diğer illerden daha pahallı… Kiralar uçmuş durumda… Ev fiyatları uçmuş durumda… Böyle giderse İstanbul’dan kaçışlar daha da artacak…
İSTANBUL'UN GÖÇ VERDİĞİ ŞEHİRLER (TABLO-1)
2019 YILI
KOCAELİ 22.223
Tokat 19.935
Ankara 18.278
Tekirdağ 17.416
İzmir 15.849
Bursa 13.225
Antalya 11.723
Sakarya 11.006
Samsun 9.340
Ordu 8.282
Diğer 231.028
TOPLAM 378.305
**
2020 YILI
KOCAELİ 24.884
Tekirdağ 20.562
Ankara 17.812
İzmir 17.107
Bursa 13.844
Antalya 12.082
Samsun 11.824
Sakarya 10.689
Muğla 10.373
Ordu 10.258
Diğer 232.439
TOPLAM 381.654
**
2021 YILI
KOCAELİ 28.906
Tekirdağ 24.626
Ankara 20.251
İzmir 17.919
Bursa 15.223
Tokat 14.377
Sakarya 13.251
Muğla 11.580
Balıkesir 11.402
Antalya 10.949
Diğer 241.681
TOPLAM 408.165
İSTANBUL'UN GÖÇ ALDIĞI ŞEHİRLER (TABLO-2)
2019 YILI
Ordu 22.685
Ankara 19.788
KOCAELİ 19.375
Tokat 18.367
İzmir 16.292
Giresun 14.345
Tekirdağ 12.873
Bursa 12.553
Sivas 12.015
Samsun 11.389
Diğer 338.994
TOPLAM 498.676
**
2020 YILI
Tokat 22.845
Ankara 17.067
KOCAELİ 15.684
İzmir 11.759
Tekirdağ 9.643
Bursa 9.570
Van 9.106
Samsun 7.660
Ordu 7.619
Sakarya 7.347
Diğer 210.332
TOPLAM 328.632
**
2021 YILI
Ankara 20.195
KOCAELİ 17.630
İzmir 15.541
Bursa 14.916
Van 11.982
Tekirdağ 11.289
Antalya 10.808
Tokat 10.398
Sakarya 8.809
Samsun 8.679
Diğer 255.081
TOPLAM 385.328
KONUT SATIŞ VERİLERİ VE GÖÇ İSTATİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ (TABLO-3)
2019 YILI
İstanbul 237.675
Ankara 132.488
İzmir 79.221
Antalya 65.258
Bursa 49.938
Mersin 35.424
Konya 34.614
Gaziantep 32.258
KOCAELİ 31.207
Aydın 30.053
Adana 29.574
**
2020 YILI
İstanbul 265.098
Ankara 157.095
İzmir 93.457
Antalya 63.898
Bursa 55.222
Mersin 43.498
Konya 37.198
KOCAELİ 38.770
Gaziantep 35.358
Tekirdağ 34.618
Aydın 33.778
**
2021 YILI
İstanbul 276.223
Ankara 144.104
İzmir 88.722
Antalya 68.891
Bursa 53.820
Mersin 41.533
Konya 38.114
KOCAELİ 38.520
Tekirdağ 35.694
Gaziantep 35.610
Balıkesir 34.341
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.