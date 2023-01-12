Dr. Arda Süar’ın o yazısı

Sevgili okurlarım, gazetemiz yazarlarını dikkatle izlediğinize inanıyorum.

Her gün çok güncel, çok anlamlı, özenle kaleme alınmış yazılar yayınlanıyor gazetemizde.

Sizlere yerel sorunları ve ulusal konuları, farklı bakış açısıyla, özgürce sunmaya çalışıyoruz.

Yazar arkadaşlarıma; Mesut Akbulut’a, Hakan Yağcıoğlu’na, Mustafa Küpçü’ye, Ruhittin Sönmez’e, Arda Süar’a, Adnan Filiz’e, Raif Kandemir’e, Necdet Güler’e, Fahri Örengül’e, Kamil Çöpür’e, Fikret Gökmen’e, Bilgutay Bağdat’a, Talat Çiftçi’ye, Gül Anasal’a, Banu Gürer’e, Nihal Özgirgin’e, Bilal Dündar’a, Gönül Balkır’a, Feridun Güray’a, Fahri Sağlık’a, Oğuz Kalelioğlu’na, Pınar Kaya’ya, İbrahim Tınaztepe’ye, Yavuz Taşkıran’a, Abdullah Malkoç’a, Mert Cengiz ve Mustafa Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum.

Bugün içlerinden Dr. Arda Süar’dan ve son yazısından söz etmek istiyorum.

Arda Bey, iletişim bilimi uzmanı ve sosyal medya konusunda sadece kentimizin değil ülkemizin marka isimlerinden biri.

Çeşitli üniversitelerde “iletişim bilimi” dersleri veriyor, kurum ve kuruluşlara bu konuda hizmetler sunuyor, sağ olsun zaman ayırıp haftada bir gün de bize köşe yazıyor.

Son yazısı 8 Ocak 2023 Pazar günü “EYT ve asgari ücret” başlığıyla yayınlandı.

Mutlaka okumuşsunuzdur, okuduysanız bile o yazıyı bir de benim köşemde okuyun.

EYT ve asgari ücret, en güncel iki konu.

Ne yazık ki bu iki konuda da, ülkemizin gerçekleri ile halkın beklentisi birbiriyle çatışıyor.

İktidar, seçim öncesi, ülke gerçeklerini görmezlikten gelerek halkın beklentisini yerine getiriyor.

Dr. Arda Süar, bu çelişkiyi, bu çatışmayı çok güzel anlatmış.

Uzun bir yazı, ama ikinci kez okunmaya değer.

Başlayalım!

İşte Arda Süar’ın o yazısı

“Bu yazı çoğunluğun hoşuna gitmeyecek, baştan dile getirmiş olayım. Ekonomimiz üç yılı aşkın bir süredir çok ciddi bir türbülans içinde. İktidar temsilcileri de bunu açıkça kabul ediyor ve düzelteceklerini dile getirerek doğrudur yanlıştır bir sürü adım atıyorlar. Kimileri işliyor kimileri işlemiyor, bu ayrı bir mesele. Bunları doğru ya da yanlış bulmak da başka bir ayrı mesele. Vatandaş sandık önüne geldiği zaman bu politikaları ve sonuçlarını onaylayıp onaylamadığı yönünde iradesini ortaya koyacak.

Ancak en büyük talihsizliğimiz ne yazık ki bu sıkıntılı sürecin pik yaptığı dönemde bir seçim sürecine giriyor olmamız. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de merhum 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in deyimiyle “seçim siyasetçinin can pazarıdır”. Normal şartlar altında bırakın uygulamayı, akıllarının ucundan bile geçirmeyecekleri şeyleri sadece oy uğruna yaparlar. Hele ki ülkede genel ekonomik gidişat pek iyi değilse; bu yapılanlarda kantarın topuzu iyice kaçar.

Bugün gelinen noktada ne yazık ki iktidar sıkıntılı bir şekilde girmekte olduğu can pazarından sağ salim çıkabilmek için alabildiğine popülist adımlar atıyor. Muhalefetin de oy uğruna işkembe-i kübradan salladığı ve geniş halk kitlelerinin hoşuna giden vaatleri sebebiyle iktidar iyice köşeye sıkışıyor. Tüm popülist adımları atıyor. Açık ve net bir şekilde söyleyelim; EYT, asgari ücret zamları, kulislerde konuşulan ve yakın zamanda verilecek olan ucuz krediler bunların tamamı bu milletin boynuna geçirilmiş birer yağlı urgandır.

Bu yağlı urganların temelde iki açısı var. Birincisi borcunu zamanında ödeyen vatandaş cezalandırılmaktadır. İkincisi de taşınması imkânsız ekonomik yükler kamu maliyesinin ve işverenlerin sırtına yüklenmiştir. Buna bir de muhalefetin elindeki belediyelerin sadece popülizm uğruna en alt seviye, en eğitimsiz, en vasıfsız çalışanlarına asgari ücretin neredeyse iki katı maaş vermesi de eklenince ortaya üçüncü bir açı çıkıyor. Geri kalmamak için iktidar belediyeleri de aynı popülizme kapılıyor. Sonuç olarak bu da eğitimli olanların sistematik olarak adeta cezalandırıldığı bir düzenin oluşmasıdır.

*Akademisyen ve Temizlik İşçisi

Geçtiğimiz hafta içi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; ki benim gözümde siyasi duruşu takdir edilesi bir insandır, en alt seviye işçilere 12.000 Liranın üzerinde bir maaş verileceğini açıkladı. Bugün üniversitelerde doktor öğretim üyelerinin maaşı yeni yıl zamlarıyla birlikte takribi olarak 20.000 Lira. Profesör maaşı da yaklaşık olarak 25.000 Lira.

En basit matematik bilgimizi kullandığımız zaman karşımıza çıkan tablo; ekseriyeti ortaokul en kralı lise mezunu ve tek işlevi kas gücü olan birisiyle; ömrünü okumaya ve araştırmaya vermiş, insan yetiştiren, ülkenin geleceğini emanet ettiğimiz bir kişinin geliri yarı yarıya. Bu dünyanın hiçbir gelişmiş memleketinde görülebilecek bir denklem değildir. Örneğin Almanya’da bu oran yaklaşık 8 ila 10 kat, ABD’de ve İngiltere’de 10 ila 20 kat. Bu da ortalaması. Farkın çok daha yüksek olduğu nitelikli branşlar da var.

Enflasyonun ülkemizde %80 ila %150 arasında olduğuna dair farklı veriler var. Ortalama olarak %100 olduğunu kabaca kabul edersek elbette en alt gelir grubundaki insanlar bu ekonomik atmosferden en çok etkilenen kişiler oluyorlar. Gelirlerinin çok büyük bir kısmı gıda, barınma, ısınma, yolculuk ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara gidiyor. Birikim yapabilmeleri zaten çok mümkün değil. Bu açıdan bakıldığı zaman elbette enflasyon karşısında bu insanların doğru düzgün yaşayabilmeleri için belirli oranda satın alma güçlerinin korunması gerekiyor.

Ancak siz bu kesimi korurken; yani günlük kas gücüyle görülmesi gereken ve bundan 20 ila 30 sene sonra tamamen otomasyon eliyle yapılacak yani bu insanlara ihtiyaç duymayacak işleri bu kadar kaynak aktarırken; toplumun yarınını inşa edecek kişilerin gelirlerinden birikim yapmaya ayıracakları payı enflasyon karşısında eritiyorsanız bu politikanın sonu bir ülke için cehennem olacaktır. Çöpçünün maaşının 12.000 TL olduğu yerde profesöre 100.000 TL en az para vermelisiniz. Bunu veremiyorsanız, çöpçüye de vermeyeceksiniz.

*EYT Kanunu Ülke Ekonomisinin İntihar Mektubu Olacak

EYT sebebiyle hazineye binen yükü bir kenara koyun o zaten çok büyük bir bela olarak muhalefet ve iktidarın popülizm yarışında başımıza sarıldı; bu insanların çok büyük kısmı yine çalışmaya devam edecekler. Yeni yetişen gençlerin istihdam alanlarını tıkamaya devam ederken bir de devletten düzenli olarak para alacaklar. Bu düzen sürdürülebilir değildir.

Bir de şirketlerin sırtına bir anda yüklenen tazminat masrafları var. Zaten çalışanlarına vermek zorunda oldukları ekonomik şartlar gereğince sırtlarına yüklenmiş olan maaş zammı artışlarının yanısıra bir de bu büyük ekonomik yük… Bu ülkede oy sayıları az olduğu için kimse işverenleri düşünmüyor. İşin en acı tarafı da işveren denince herkesin aklına TÜSİAD ve MÜSİAD gibi büyük yapılara mensup sürekli kazanan ve tabiri caizse para basan şirketler geliyor. 10 kişi 20 kişi çalıştıran orta ölçekli hizmet sektörünü düşünen yok, onların sırtına binen maaş, vergi, SGK yükünü düşünen yok. Müşterilerine zam yapabilmek kabiliyeti perakendeci şirketler gibi olmayan B2B şirketleri düşünen yok.

Zaten buraya kadar anlattıklarım çerçevesinde işin özü bu memlekette karar verici bir noktada olup da geleceği düşünen yok.

Ortalama insan ömrü neredeyse 80’e yaklaşmış ve 45 yaşında birisine 35 sene devlet maaş ödeyecek, sağlık hizmetlerini karşılayacak. Bu kişi nereden baksanız en az 10 sene daha çalışacak ve aşağıdan gelen gençlerin istihdam piyasasına girmesini engelleyecek. Bir kısmı kayıt dışı çalışacak ve hem vergi kaybına yol açacak hem de yeni mezun gençlere göre kayıt dışı çalıştığı için daha az maliyetli olacak, işveren tarafından doğal olarak tercih edilecek. Bir de 1999 yılında üniversite okuduğu için sigorta girişi olmamış, kendisiyle aynı yaştaki ilk, orta ya da lise mezunu emekli olurken kendisi 15 sene daha emeklilik için bekleyecek insanlar var. Okumanın, eğitimin, eğitimli insanın cezalandırılmasından başka bir şey değildir bu yapılan.

Liyakatsiz ol, hayatı yaşa. Türkiye’nin getirildiği tablo budur. Profesör olmak için bir ömür gözlerin akıp beynin eriyeceğine, çöpçü ol yarısı kadar maaş al. Başın ağrımasın.

Gençleri beğenmeyen ihtiyarlar 45 – 50 yaşında emekli oldu, ölene kadar; beğenmedikleri gençler 65 yaşına kadar çalışıp onlara bakacak. Son EYT düzenlemesi yürürlüğe girince .alışanlar ve emekliler oranı neredeyse %50 oluyor, bu yükü bizimki gibi sürekli cari açık veren ve yüksek teknoloji üretimi olmayan bir ülkenin taşıması “imkansız”.

*Demokrasi Paradoksu

Sözün özü bu işlerin gelip dayandığı yer felsefenin ve siyaset biliminin en netameli konularından birisi olan demokrasi paradoksudur. Geniş halk kitlelerinden oy alarak iktidara gelinen demokrasi denilen bu sistem; tüm siyasetçileri popülist politikaların savunucusu haline getirir. Eğitimli ve üreten azınlık kelle hesabında çok bir değere tekabül etmediği için hep göz ardı edilir. Vasıfsız, günübirlik yaşayan avamın çıkarlarının bekçiliği tüm siyasetçiler için kısa yoldan iktidar olmanın bir yoludur. Antik Yunan’dan beri bu tartışmaya net ve doğru bir yanıt da ne yazık ki dünyanın en gelişmiş beyinleri tarafından bulunamamıştır.

Türkiye bu konuda yalnız değil, tüm gelişmiş demokrasilerde yaşanan bir açmazdan bahsediyoruz. Zengin ülkelerde bu iş biraz daha kimlik siyasetine kayıyor zira ekonomik dertler bu kadar büyük açmazlara dayanmıyor ve kasaları ağzına kadar para dolu olduğu ve bürokrasileri bir şekilde siyaset kurumunu frenlediği için mevzu farklı dinamikler ekseninde işliyor ancak günün sonunda iş yine popülizme gelip dayanıyor. Çare tüm kaynakları yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerine aktarıp yönetimi duygusuz, popülizmden ve onaylanma isteğinden münezzeh bir yazılıma yönetim gücünü bırakmaktan geçiyor herhalde.

Winston Churchill’in, demokrasinin beşiği İngiltere’nin tarihi şahsiyetinin demokrasi hakkında iki cümlesini buraya bırakarak yazıyı noktalamak istiyorum.

“Bugüne kadar denenen bütün yönetim şekilleri hariç tutulursa; demokrasi en kötü yönetim biçimidir”

“Demokrasi karşıtı en iyi argüman, ortalama bir seçmenle beş dakika sohbet etmektir”