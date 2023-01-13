Türkiye-Azerbaycan dostluğu

Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye ve Azerbaycan Dostluğu ve Kardeşliği üzerine birçok etkinlik yapılmıştır.

2020 yılında Ermeni Diasporasının İftiralarına karşı,

2021 de yine Ermeni İddialarına Açıklık getirme Projesi ile ilgili konferans yapılarak her iki yılda yapılan çalışmalar sonucu kitap halinde yayınlanarak Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere birçok yerlerde parasız dağıtımı yapılmıştır.

Bu etkili ve başarılı çalışmalar sonucunda dernek ile İçişleri Bakanlığı arasında 2022 yılında hayata geçirilen proje ile her iki kardeş ülkeler arasında Ticari, Sınai ve Turizm İşbirliğinin Geliştirilmesi Konferansı yapılmıştır. Konferansta konuları ile ilgili dalında bilgi ve öneri sahibi kişilerin konferans konuşmaları kitap haline getirilip parasız dağıtımı yapılmıştır.

Mevsim şartları ile toplumumuzu derinden etkileyen Covid korkusu nedeni ile sınırlı sayıda tutulan davetlilere proje kapsamında etkinlik yapılıyor.

Dostluk ve Kardeşlik Şöleninde proje konusu ile ilgili protokol konuşmaları yapılacak.

Etkinliğin tamamı her iki ülke başta olmak üzere televizyon ve iletişim kanalları ile geniş kitlelere duyurulmaya çalışılacak.

Şef Yasin Koçman idaresinde konser ve halk oyunları gösterisi ile programın tamamlanacağı bildirilmektedir.

Etkinlik 14 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 14.30 da Sekapark Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Merkezinde yapılacağı duyuruldu.

Bu dostluk şöleninin her iki kardeş ve dost ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

DİKME KÖYÜNÜN ALTIN KIZLARI

Değerli okuyucularımız benim de doğup büyüdüğüm Kars'ın Dikme Köyü bugünlerde yerel ve ulusal medyada başarısından dolayı adından gururla sık sık söz ettirmektedir.

Köydeki Hacı Yasemin Yılmazel Ortaokulu kız öğrencileri ailelerin izini ve desteği ile,

öğretmenlerinin ve köy muhtarı Orhan Yılmazel'in aktif desteğini verdikleri bir ekip ruhu ile Kars'ta voleybol birincisi oluyorlar.

Daha sonra Tunceli’de bölge birincisi olan altın kızlar Erzurum ve Adıyaman birincisi olan her iki takımı da sıfıra karşılık üç set üst üste galip gelerek bölge birincisi oluyorlar.

Bir ay sonra da Türkiye yarı finaline hazırlanıyorlar.

Altın kızlar büyük bir coşku ile karşılanıp, kurban kesilerek karşılanıyorlar.

Bu mutluluk veren başarıda hepimizin çıkaracağı önemli bir ders var.

İnanarak, bilerek, özgüven duygusu içinde ekip ruhu ile birlikte çalışılırsa başarıya mutlaka ulaşılır

Dikme’de ekseriyetin ortak ve öncelikli hedefi okumak olmuştur.

İçinden milletvekili, onlarca mühendis, doktor, avukat, öğretmen ve subay olmak üzere yüzlerce değerli evlat yetiştirmiştir.

Ticaret alanında bölgesinde önemli hizmetleri ve başarıları var.

Kars'ın en büyük köyü olma özelliğini korumakla birlikte mevcut nüfusun on katından fazla dışarıda Dikme Köylü insan var.

Evet, Dikme Köyümüzün Altın Kızlarını tebrik ediyor, gözlerinden öperek, başarılarının devamını diliyorum.

Bu başarıda emeği olanları da kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Dikme’de ekseriyetin ortak ve öncelikli hedefi okumak olmuştur.

İçinden milletvekili, onlarca mühendis, doktor, avukat, öğretmen ve subay olmak üzere yüzlerce değerli evlat yetiştirmiştir.

Ticaret alanında bölgesinde önemli hizmetleri ve başarıları var.

Kars'ın en büyük köyü olma özelliğini korumakla birlikte mevcut nüfusun on katından fazla dışarıda Dikme Köylü insan var.

Evet, Dikme Köyümüzün Altın Kızlarını tebrik ediyor, gözlerinden öperek, başarılarının devamını diliyorum.

Bu başarıda emeği olanları da kutluyor ve teşekkür ediyorum.