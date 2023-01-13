“Huzurevi” mi, “Yaşlılar Kenti” mi?

Geçen hafta yerel gazetelerde Vali Seddar Yavuz’un inşaatı tamamlanan huzurevini ziyareti haberleri çıktı.

Yavuz, ziyareti ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Huzurevimizin 200 kişiye kadar kapasitesi artırılabilecek geniş alanları mevcut. Ama bizim burada misafir etmeyi düşündüğümüz, planladığımız sayı 116’dır. Şuanda 37 hanım, 43 erkek yaşlımızı burada misafir ediyoruz ve 25 civarında bir kapasitemiz boş. Dolayısıyla bizden talep olduğunda da bu talepleri karşılayacak durumdayız.”

Bu haberi okuyunca, geçenlerde Ayhan Zeytinoğlu ve Haluk Ulusoy’la “yaşlılar üzerine” yaptığımız sohbet aklıma geldi.

Ayhan da Haluk da, eğitimlerini ABD’de yapmış, bu ülke ile ilişkilerini günümüzde de devam ettiren arkadaşlarım.

Bizde yaygın olmasa da “huzurevi” uygulaması var, ABD ise belirli yaş üstündeki vatandaşları için 50-60 yıldır “Yaşlılar Kenti” kuruyor.

Ayhan Zeytinoğlu ve Haluk Ulusoy’un anlattıklarını toparlamaya çalışayım.

“Yaşlılar Kenti” nasıl bir yer?

Bir şehir düşünün! O şehirde yaşayanların tamamının yaşı 65 ve üzeri… Bırakın çocukları, daha genç yaşlardaki insanların bile o şehirde oturması kanunen yasak. Size soruyorum, böyle bir şehirde oturmak ister misiniz? Sabah kalkıyorsunuz, karşınızda bir 65’lik… Evden çıkıyorsunuz, sağınızdaki, solunuzdaki, karşınızdaki komşularınız 65’lik… Yürüyüş yapıyorsunuz, tüm yürüyenler 65’lik… Golf sahasına gidiyorsunuz, golf oynayanlar 65’lik… Lokantada, müşterilerin tamamı 65’lik… ABD’de küçüklü büyüklü onlarca “Yaşlılar Kenti” kurulmuş. Projeleri gerçekleştirenler, inşaat şirketleri… Konsept şöyle! Bakir, büyük bir alan. Şehir, sıfırdan oluşturuluyor. Her şey, ama aklınıza gelebilecek her şey 65’li yaşlara göre dizayn edilmiş. Şehirde kreş yok, okul yok, çocuk bahçesi yok! Yine gençler için gerekli olan spor tesisleri, basketbol, voleybol, futbol sahaları yok! Alışveriş merkezlerinde, sadece yaşlılar için giyim eşyası, araç ve gereçler satılıyor. Yeme içme yerleri de yine yaşlıların ortak damak zevkine göre düzenlenmiş. Evler ve iş yerleri tek katlı, düzayak. Çok sayıda golf sahası var. Kilise var. Yapay gölet ve çevresinde gezinti yerleri var. Yeme içme, zaman geçirme ve sohbet yerleri var. Böyle bir konsept neden düşünülmüş? Yaşlıların yaşamını kolaylaştırmak ve ucuzlatmak için… Böyle şehirlerde oturan yaşlılar, diğer şehirlerde oturan yaşlılara göre daha az vergi ödüyorlarmış. Neden? Çünkü devlet okul yaptırmıyor, öğretmene maaş ödemiyor, çocuk bahçesi için bütçe ayırmıyor. Gençler için hiçbir harcama yapmıyor. Sadece ve sadece 65 ve üstü yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor. Hastanelerde doğum servisi yok, çocuk servisi yok. Hastaneler de yaşlılara göre dizayn edilmiş. İnşaat şirketleri, “Yaşlılar Kenti” yaparken ruhsatını da buna göre alıyormuş. Yönetim de böyle bir kente “özel statü” veriyormuş. Özel statüsü olan bu şehirlerde, 65 ve üstü yaşlarda olanlar ancak oturabiliyormuş. Şimdi bütün bunları neden yazdım?

Acaba dedim ülkemizde de böyle “Yaşlılar Kenti” kurulamaz mı?

O kadar büyük inşaat şirketlerimiz var, neden acaba birinin aklına böyle bir proje gelmedi?

Ayhan Zeytinoğlu, bu projeyi ulusal çapta iş yapan birkaç inşaat şirketine anlatmış, ama ilgilenmemişler.

Ben yazdım, belki okuyup işin üstünde duran olur.