Yenidoğanlı Konakcı’dan iki konuda iki önemli görüş

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden Necati Konakcı, zaman zaman kentle ilgili görüşlerini bana gönderir. Konakçı, bu kez iki konuda görüşlerini yazdı… Birincisi;

VERİMSİZ TRAMVAY GÜZERGAHI-2

13 Haziran 2022 tarihinde “Konakcı’dan 5 mahalle muhtarına tramvay çağrısı” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu da konuyla ilgili ikinci yazım… Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuyla ilgili olarak, yapılmış projelerden bahsedilen bir yazı aldım. Buna rağmen ben ilk yazdığım yazının arkasındayım. İstasyon durağı ile şu anki son durak olan yere kadar ölü bir yatırım olduğunu savunuyorum.

Kanaatimce tramvay güzergahı belirlenirken; KOZLUK-GÜLTEPE-ZABITAN-YENİDOĞAN ve SERDAR Mahallelerinden görüş alındı mı?

Bu yatırım yapılırken, ileride “BİZ BU HATAYI NASIL YAPTIK?” diye bir düşünceye kapılırsanız, yaklaşık 40-50 bin nüfusa sahip bu beş mahalleye bunun cevabını nasıl vereceksiniz? Yoksa otuz senedir bir şey yapmadık, ulaşım için de başınızın çaresine bakın mı diyeceksiniz?

İlk yazdığım yazımda, birçok kişinin olumlu karşıladığı, teklifte bulunduğum tramvay güzergahı, sayın yöneticilerimiz tarafından hiç dikkate alınmamış. Hatta duyduğum ve edindiğim bilgilerde % 9 eğim mazereti söylendi. Halbuki teklif ettiğim güzergahta böyle bir eğim söz konusu bile değil. Kuruçeşme’ye geçiş sağlayacak olan viyadüğün eğimi YÜZDE KAÇ? Sorum bu.

Sayın yetkililerimize verimsiz tramvay hattı ile ilgili olarak yeni bir teklifim var. Hiç olmazsa bu teklifimi bir düşünüp değerlendirmeye alın. İnanıyorum ki Kuruçeşme viyadüğünden daha az maliyet çıkar sanıyorum.

Sekapark’tan geçen tramvay hattı TEK HAT olarak kullanıma devam edilsin. İstasyon durağından sonra, Müze önü, Seka camisi, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü önünden direk ya KÜLTÜRPARK içinden veya Öğretmenevinin yanındaki Merkez Bankası arazisi, spor salonu ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı önü, trafo merkezi önünden Ford Otosan okulu önüne inen yoldan Mannesman fabrika arazisine, Zabıta ve Ukame Daire Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü önüne, oradan Cahit Elginkan Anadolu Lisesi önüne bir durak koymanız.

İstasyon durağının oraya ve Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’nin oraya birer makas koymak hiçte zor olmasa gerek. Bundan sonra ise tramvayın birisi Sekapark’tan, diğeri makas değiştirerek, KOZLUK-GÜLTEPE-ZABITAN-YENİDOĞAN ve SERDAR Mahallelerinin de kullanabileceği bir duruma gelir. Aynı şekilde Sekapark’tan geçen tramvay, dönüşte yine Seka parktan, diğeri de dönüşte, Yenidoğan güzergahını takip eder. Bu durumda bu BEŞ mahallenin de gönlünü almış olursunuz. Üstelik bu yatırımın dönüşü de oldukça KÂRLI olacaktır. Konakçı’nın tramvay güzargahıyla ilgili düşüncelerini okudunuz. Yetkililere duyurulur.

MİRAS VE PAYLAŞIM…

Konakçı’nın ikinci konusu miras üzerine… Birlikte okuyalım;

Hepimizi az veya çok yakından ilgilendiren MİRAS ve paylaşımlarından bahsetmek istiyorum.

Miras, hani bazı ailelerin hesabını bilmeyecek kadar mal ve nakit varlığı olan veya orta halli serveti olan veya kendini ve birkaç çocuğuna yetecek kadar geliri olanlar diye sınıflandırabiliriz.

İnsanoğlu, yaşadığı ve çalıştığı süre içinde mal varlığını artırmak için elinden ne gelirse yapmaktadır. Kimi bu konuda başarılı olur, kimi ise sadece geçimini sağlayacak kadar bir kazanç elde eder. Bunun yanında, yasal olmayan yollarla kazancını katlayanları ayrıca belirtmek isterim.

Serveti bol olanı uzaktan gıptayla izleyenlerin sayısı hiçte anımsanmayacak kadar çoktur. Ancak bu kadar serveti olan kişilerinde çok rahat bir yaşamlarının olduğunu söylemek ne kadar doğru olur?

Eminim ki bu zenginlerin, yeri geldiğinde, “NORMAL BİR GELİRİMİZ OLSAYDIDA, BU KADAR GÖZ ÖNÜNDE OLMASAYDIK” dediklerini duyar gibiyim.

Ailelerin sınırsızca yaptıkları bu servet, gelecekte çocuklarının refah içinde yaşamlarını sürdürmek için olmasına rağmen, ne yazık ki bu düşünceleri zaman içinde ters teperek kardeşlerin ya da diğer akrabaların bir birlerine düşmelerine, düşman olmalarına hatta bazılarının mezara, bazılarının ceza evlerine düşmelerine neden olmaktadır.

Bütün bunların yaşanmaması için ailelerin kalan çocuklarına ya hiçbir şey bırakmayacaklar yada sağlıklarında mal paylaşımını adil bir şekilde yaparak kardeşlerin ve akrabaların birbirlerine düşmelerine engel olacaklardır. Tabi ki yazılı ve imzaları karşılığı.

Belki bir çok aile “BİZDE BÖYLE MİRAS KAVGASI OLMAZ” diyebilirler. Ancak şunu açık olarak söyleyebilirim, “EMİN OLMAYIN.” Büyüklerin vermiş olduğu sözler yazılı ve imzalı bir belgeniz olmadığı anda bir gün gelip her sözün unutulmasına neden olmakta ve verilen o sözlerin hiçbir hükmü kalmadığı gibi, bizde böyle kavgalar olmaz diyenlerin de sözleri çöpe atılmış oluyor.

Sizlere, milyar dolarlık servetleri olan birkaç aileden bahsetmek istiyorum.

TATLICI Ailesi; 3 milyar dolarlık serveti olan bu ailenin büyüğü Salih TATLICI’nın ölümünden sonra iki kardeş mahkemelik olmuştur.

TOPRAK Ailesi; 1999 da 2 milyar dolarlık serveti olan bu aile Forbes Dergisinde zenginler listesine girmesine rağmen, servetinin büyük kısmını kaybetmiş ve miras yüzünden mahkemelik olmuşlardır.

KAYAHAN Ailesi; 03 NİSAN 2015 tarihinde aramızdan ayrılan sanatçımız KAYAHAN’ın kızı Beste, üvey annesi İpek AÇAR’ı miras çalmakla suçlamıştır.

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Konakcı’nın dediği gibi, miras hassas bir konu. Mirası pay ederken, dikkatli olunmalı.