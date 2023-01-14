Aşı ile Yetiştirilmiş, İlkbahar’da Çiçek Açan Çiçek Eriği Çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle aşı ile yetiştirilmiş ve İlkbahar’da çiçek açan çiçek eriği çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Çiçek erikleri, park bahçelerde ve ev bahçelerinde süs ağacı olarak kullanılır. Grup şeklinde ve ya tek tek dikilir.

Çiçek Eriği - Üç renkli (Prunus Triloba Flore Pleno): Çiçekleri katmerli ve pembedir. Nisan ve Mayıs aylarında yapraktan önce çiçek açar. İlkbahar’ın güzel görünüşlü bir ağacıdır. Yaprakları yeşil, kırmızı ve pembe renklerden meydana gelmiştir; zariftir.

Çiçek Eriği - Koyu Kırmızı Yapraklı (Prunus Pissardi Nigra): İlkbahar’da menekşe renginde çiçekler açar. Yaprakları koyu kırmızıdır. Ağır topraklarda da yetişir. Yol kenarlarına ve parklara grup halinde dikilir. Manzarası güzel bir ağaçtır.

Çiçek Eriği - Kırmızı yapraklı (Prunus Pissardi): Yol kenarlarına sıralar halinde, park ve bahçelere gruplar halinde dikelen güzel bir ağaçtır. Yaprakları kırmızı renkte, Nisan ve Mayıs aylarında beyazımtırak pembe çiçek açar.

Çiçek Eriği - Beyaz çiçekli (Prunus Sinensis Flore Alba Pleno): Nisan ve Mayıs aylarında beyaz katmerli çiçeklerle donanır.

Yukarıda adları geçen çiçek eriklerinden başka bir de sarkık dallı çiçek eriği (Prunus Pendula) vardır. Bunun da çiçekleri beyazdır.

Çiçek eriklerinin üretilmesinin en sağlıklı yolu, göz aşısı ile yapılanıdır. Göz aşılarının da Temmuz veya Ağustos aylarında yapılması en uygun zamandır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…