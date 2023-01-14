İşiniz çok mu stresli mi? İşte en stressiz meslekler!

Hayatımızı çoğu zaman kabusa dönüştüren stres en çok iş yaşamında karşımıza çıkıyor.

Ancak bazı mesleklere sahip olanlar bu yönden oldukça şanslı, çünkü işlerinde neredeyse hiç stres yaşamıyorlar

Günümüzün baş edilmesi en zor ve insanı en çok etkileyen sorunu olan stres yaşamımızın bir parçası olmuş durumda.

Gerek evde, gerek trafikte, gerekse iş yerinde stres hep bizimle.

Ancak stres seviyesi diğer mesleklere göre çok daha az olan meslekler de var.

İşte bu mesleklerin listesi...

EKONOMİST

İş piyasalarındaki gelişmeleri, değişimleri yakından takip eden ekonomistler, en stressiz mesleklerden biri.

İSTATİSTİK UZMANI

İstatistik uzmanlığı Türkiye'de çok ilgi gören ve kolay iş bulan bir meslek grubu olmasa da çalışma hayatında strese minimal seviyelerde maruz kalan mesleklerden bir diğeri…

MATEMATİKÇİ

Genelde iş bulmalarının zor olduğu düşünülse de matematikçiler iş hayatında neredeyse hiç stres yaşamayan bir mesleğe sahip.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

Bir diğer az stresli mühendislik dalı ise biyomedikal mühendislik. Geleceğin meslekleri arasında sayılan biyomedikal mühendisleri genelde tıp alanında iş sahibi oluyor.

FİZİKÇİLER

Maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen fizikçiler, iş bulma sırasında stres yaşasalar da, çalışma hayatında en stressiz mesleklerden birine sahip oluyorlar…

GÖK BİLİMCİ

En stressiz mesleklerden biri olan gök bilimciler diğer bir adıyla astronomlar ise yer bilimcilerin aksine, gök cisimlerini araştırıp inceliyor, teleskop gibi aletlerle gök cisimlerini gözlemliyor.

SİGORTA UZMANI

Sigorta uzmanları, uzman olana kadar birçok strese ve zorluğa maruz kalsalar da bu aşamaya geldikten sonra yaşadıkları stres minimal seviyeye düşüyor.

ODYOLOG (İŞİTME BOZUKLUĞU UZMANI)

İşitme ile ilgili hastalıkların tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve tedavi için kullanılması gereken cihazların belirlenmesini sağlayan odyologlar sağlık alanında çalışıp, en stressiz iş hayatına sahip olanlardan.

OPTOMETRİST

Bir diğer stressiz meslek grubu olan optometristler, diğer adıyla gözlük uzmanları genellikle optik mağazalarında çalışıp, uygun gözlük ve lens seçiminde yardımcı olurlar.

DİYETİSYEN

Günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan diyetisyenler, sorunlu bir danışanla karşılaşmadıkları sürece (ki bu duruma nadir rastlanıyor), iş hayatlarını stressiz sürdürüyorlar.

ORTODONTİST

Ortodontist denilince akla ilk olarak diş telleri gelir desek yanlış söylemiş olmayız. Dişlerinizde bir bozukluk varsa ve bunun için tedavi gördüyseniz mutlaka bir ortodontistle karşılaşmışsınızdır. Karşılaştığınız ortodontistin ne kadar güler yüzlü olduğuna şaşırmış olabilirsiniz. Ancak muhtemelen böyle mutlu olmalarının sebebi işlerinin son derece stressiz olması…

KUYUMCU

Kuyumcular zaman zaman hırsızlık olayları gibi korkutucu durumlar ile karşılaşsalar da stresi en az seviyedeki mesleklerden biri olarak sayılıyor.

KUAFÖR

Her köşe başında gördüğümüz kuaför ve berberler, işleri yetenek istese de meslek hayatlarında en az stres yaşayanlardan…

ÜNİVERSİTE PROFESÖRÜ

Üniversite profesörleri bu aşamaya gelene kadar gerek araştırma yaparken gerek tez yazarken yeterince strese maruz kalıyorlar. Ancak profesör olduktan sonra, dünyanın en stressiz mesleklerinden birine sahip oluyorlar.

SANAT YÖNETMENİ

Sanat yönetmeni bir ajansın tasarımla ilgili tüm projelerinin yönetiminde yer alır. Bu şekilde söylendiğinde bu mesleğin stresli bir meslek olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak sanat yönetmenliği en stressiz mesleklerden biri olarak sayılıyor.

YAZAR

Bir gazeteye, reklam ajansına ya da kitabevine bağlı olarak çalışan yazarların yanı sıra serbest şekilde çalışan blog yazarları da stresi en az yaşayanlar arasında. Halk arasında yazarların çok stresli bir iş hayatı olduğu düşünülse de araştırmalar yazarlığı en stressiz mesleklerden biri olarak gösteriyor.

TIBBİ SONOGRAFİ UZMANI

Hastanelerin çoğunlukla kadın doğum bölümünde çalışan ve hamile kadınların bebeklerinin cinsiyetlerini, anne karnındaki durumlarını ultrason gibi teknolojik görüntüleme cihazları ile kontrol eden tıbbi sonografi uzmanları, en stressiz mesleklerden biri olmakla birlikte, geleceğin en parlak mesleklerinden biri olarak gösteriliyor…

YER BİLİMCİ

Yer bilimciler yer küresinin yapısını, yer kabuğunun değişmesine neden olan iç ve dış etmenleri ve oluşma süreçlerini inceliyor. Yaptıkları iş dolayısıyla yaşadıkları stres çok düşük seviyede…

ZİRAAT MÜHENDİSİ

Mühendislerin çok stresli bir iş hayatı olduğu bilinse de, bu durum ziraat mühendisleri için geçerli değil. Hayvan yetiştiriciliği, bitki üretimi gibi projelerde yer alan ziraat mühendisleri, özel ve kamu kuruluşlarında iş olanaklarına sahip.

KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ

Sessiz, sakin ve sorunsuz yerlerde çalışmak herkesin hayalidir. Temel görevi kütüphaneye gelenlere yardımcı olmak ve koleksiyonları yönetmek olan kütüphane görevlisi çalıştığı ortam sebebi ile dünyanın en stressiz ve sakin mesleklerinin arasında yer alıyor… (Alıntı- Hürriyet)