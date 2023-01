Olanaklar Denizi

“Farklı biçimde algılama ve düşünme yeteneği

kazanılan bilgiden çok daha önemlidir.

David Bohm”

Kış, sabahın ayazında, her şeyi donduruyordu. Güvercin, banyosunu sabah temizliğini yapmış, uçuşlarını tamamlamış, sıcak bir gönül arıyordu. Seraya konduğunda, Lal'in, onu sevinçle karşılandığını gördü. ‘Geçen hafta, yeni bir oyun öğrendim, seninle oynamak istiyorum,’ dedi Lal. Oyun oynamanın, tam zamanıydı. ‘Hadi oynayalım,’ dedi güvercin sevinçle. ‘Oyunun sonuçları, her oynayana göre farklı çıkıyor. Oyunu nasıl bulacaksın? Üç fotoğraf, tarif edeceğim. Bakalım, aklına neler gelecek? merak etmişti güvercin. Bu nasıl bir oyundu? İlk fotoğrafta, bir sincap vardı ve elinde henüz kırılmamış bir ceviz tutuyordu, gözleri cevizin üzerindeydi. Fotoğrafın ismi, Niyet olarak belirlenmişti. ‘Bu fotoğraf, sana neyi hatırlatıyor güvercin,’ diye sordu Lal. Güvercin saklanmaya ve zaman kazanmaya çalıştı. ‘Sana ne hatırlattı Lal?’. Lal, güvercinin ne düşündüğünü fark ettiyse de aldırmadı. ‘Bu aralar, yeme alışkanlığımı değiştirmeye çalışıyorum güvercin. Önüme her geleni, sonuna kadar yemeden ve doymadan yemek yemeği bırakmaya niyet ettim. O yüzden fotoğrafta niyetimi gördüm. Fotoğraf sana ne anlatıyor,’ diye sordu. ‘ Foroğraftaki sincabın elindeki ceviz, bana açlık ve yoksulluğu çağrıştırdı. Sincabın gözleri garip bir şekilde cevizin üzerine kitlenmiş, duruyor. Sanki cevizi bir an önce yesem mi yoksa daha kötü zamanlar için saklasam mı, diye düşünüyor. Bir türlü karar veremiyor. Üstelik sincaplar, bizim gibi çok hızlı karar vermek zorunda oldukları için son derece hızlı hareket eden canlılardır. Bu fotoğrafta da, bir an önce niyetini belirleyip karar vermek zorunda olan bir sincap görüyorum’. ‘ Çok ilginç bir bakış açısı bu’, dedi Lal. ‘Peki, bu sincap sana ne hissettiriyor güvercin?’. Bir an durdu Güvercin. ’Bana karar vermek için, acele etmem gerektiğini düşündürüyor bu fotoğraf’, derken, söylediklerine kendi de şaşırdı. Hiç duraksamadan, ‘ikinci fotoğraf, ne anlatıyor Lal, diye sordu. İkinci fotoğrafta ağzını kocaman açmış genç bir adam vardı. Fotoğrafta adamın sadece ağzı ve burnu görünüyordu. Açık ağzının hemen yanında, bir sopaya saplanmış, kıpkırmızı yürek biçiminde bir yiyecek vardı. Şekere benziyordu. Şekerin üzeri beyazlaşmıştı. ‘Fotoğrafın adı ne’, diye sordu güvercin. ‘Fotoğrafın ismi, Daha idi güvercin. Bu fotoğraf sana ne hissettiriyor?’. ‘Fotoğrafa bakınca, doymak bilmeyen arzularının peşinde düşmüş, vahşi bir adam gördüm Lal. Gözleri görünmüyor, sadece yiyeceğe kitlenmiş bir adam. Kocaman açılmış, doymak bilmeyen bir ağız. Hiç bir şey düşünmeden, yemeye odaklanmış biri. Bu fotoğrafı sevmedim Lal. Sen ne görmüştün bu fotoğrafta?’. Ben bu fotoğraf da insanın vahşi ve doymak bilmez hırsını gördüm güvercin. Bu aralar yememeye çalıştığım ve aklım sürekli yiyeceklerde olduğu için mi böyle gördüm, bilemiyorum. Belki de kendimi hep aç hissettiğim için öyle algılıyor olabilirim’. ‘İkinci fotoğrafta, daha ilginç başka bir şey var Lal. Kıpkırmızı olmuş bir yüreği, hesapsızca, açgözlülükle yemeye çalışan bir adam. Karşılaştığı tüm duyguları ve yüreği sömürmeye çalışıyor olamaz mı?’. Çok haklısın güvercin. Oyunun özü bu aslında. Fotoğrafa hangi gözle bakıyorsan, Onu görüyorsun’. ’Aslında aynaya bakmak gibi değil mi Lal?. Aynaya bakan, her zaman sadece kendini görmez mi?’. ‘Haklısın. Ne kadar göz varsa, o kadar farklı görme biçimi ve algılama var güvercin. Bize bu oyunu öğreten ve oynatan arkadaşımız, herkes dünyayı, kendi bakış açısına göre algılar demişti. Çevremizi kuşatan 360 derecelik açıdan, sadece %31.5'luk bir kısmı görüp, algılarmışız. %328.5'lik kısmı göremediğimizi, o kısımlara karşı kör olduğumuzu söylemişti’.

‘Değişik bir oyunmuş,’dedi güvercin. Üçüncü fotoğrafta ne vardı Lal?’ Güvercinin aklı, üçüncü fotoğrafa takılı kalmıştı. ‘Üçüncü fotoğrafta, bir müze veya sarayda bir kapının yanında, duvarın önünde duran zrhla kaplı biri vardı Güvercin. Zırhın arkasına duvara zırhın sulüeti vurmuştu. Zırhın her tarafı kapalı idi. Yüzü ve gözleri görünmüyordu’. ‘ Fotoğrafın adı neydi Lal?’. ‘Fotoğrafın altında, sınırlar yazıyordu. Bu zırhlı savaşçı, sana ne anlatıyor güvercin?’. ‘Dünyada yaşamak için, her gün savaşmak zorundayız. Yiyecek aramak için sürekli uçmak, bizi avlamak isteyenlerden kaçmak, her an korunmak zorundayız. Uçarken, sürekli kendimizi korumaya çalışmak zorundayız. Bu yüzden konulmuş kural ve sınırlara sıkı sıkıya uyar ve onlara bağlı kalırız. Güvercin toplumunun koyduğu sınırlarla ve kurallarla yaşayabiliyor, kendimizi öyle var edebiliyoruz. Sınırlar, bizim için çok gereklidir, bizi korurlar.’ dedi güvercin. Sonra da Lal’e sordu. ‘Peki, sınırlar, senin için ne ifade ediyor?’. ‘Güvercin, ben önce demirden yapılmış, gri renkli zırhın soğukluğundan üşüdüm. Sonra da zırhın içindeki kişinin her tarafının ve gözlerinin sımsıkı kapalı ve karanlık içinde olduğunu fark ettim. Işığın, zırhın arkasına yansıttığı gölgeyi gördüm. Bir insan, her tarafını demir bir zırhla kapatarak, kendini karanlık bir gölgeye dönüştürmüştü. Ben, bu fotoğrafı hiç sevmedim güvercin. Fotoğrafta kendi kendini hapseden ve sınırlayan bir insan vardı. Kendisini, yarattığı bu hapishaneden kurtulabilirse, muhteşem bir dünyada, özgürce nefes alabilecek bir insan. Ama bunun hiç farkında olmadan, kendisi sınırlamış, hapsetmiş ve hareketsizliğe mahkum etmişti. Üzerindeki ağır zırh yüzünden, ancak çok uğraşarak ve zorlukla hareket edebiliyordu’. Lal’in sözleri, güvercini düşüncelere daldırmıştı. ‘Lal, belki de herkes, fotoğraflarda kendi ihtiyaçlarını, istediklerini ve olması gerekeni görüyordur. Sen de, son fotoğraf da istek ve arzularını nasıl kendi ellerinle sınırlanıp yok ettiğini görmüş olamaz mısın?’. ‘Kendimi sürekli demir ağlarla sınırlamaktan bıkıp, yoruldum güvercin. Belki de kendimi sürekli, zorla sınırlayarak, durdurmaktan, hareket alanımı, daraltmaktan boğuluyorumdur.’

‘Ama o sınırları başlangıçta kendini korumak için, sen koymamış mıydın Lal?’.

‘Yaşamak, hareket etmek, değil mi?

Özgürlük… Asıl ihtiyacımız özgürleşmek değil mi güvercin?

Tek ihtiyacımız özgürlük değil mi?

Özgürleşerek, çevremizi kuşatan olanaklar denizini, görmeyecek kadar körleştirmemiz, sana da çok acıklı ve trajik gelmiyor mu güvercin?’

‘Sana ne oluyor Lal, arka arkaya sorular sormaya başladın yine?’

Öfkelenmişti şimdi güvercin.

‘Neden her şeye, bu kadar ümitsiz bir gözle bakıyorsun?’

‘Kendimizi neden korumak zorundayız güvercin?

Kendimizi, neden, kendimizden korumak zorunda kalıyoruz ki?

Ne kadar boş bir uğraşla kendimizi körleştiriyoruz Güvercin...’

‘Biraz önce özgürlük dedin Lal. Asıl olması gereken özgürlük değil mi?

Belki de asıl ihtiyacımız, kendimizi düşünceler denizinde sıkıntıdan patlatmadan önce özgürleşmek, özgür olmaktır. Ben artık sadece özgürce uçmak istiyorum’, derken, çoktan kanatlarını açmıştı bile…