Devletin can damarlarına giren tarikat ve cemaatler!

Bugüne kadar sayısız kez tarikat ve cemaatlerde pislikler patladı.

Peki! Bir şey değişti mi? Hayır.

Hemen hemen her gün bu tarikat ve cemaat yuvalarında olmadık işler oluyor.

Sadece birkaç gün basında, televizyonda, mecliste, kadın örgütlerinde bu konu konuşulur, sonra yeni bir skandala kadar herkes her şeyi unutur.

Son olarak Hiranur Vakfı başkanının kızı 6 yaşındaki kızını bir müridi ile evlendirilmesi tartışılıyor. Günlerdir bazı televizyon kanallarında bu konu konuşuluyor. Siyasiler bu konuda olayı kınar mahiyette demeçler verdiler. Toplum bir nevi ayağa kalktı. Bakın göreceksiniz bir ay sonra bu olay unutulacak. Zaten mahkemenin 21 Mayıs’ta görülmesi, olayı unutturmak için bir taktik olsa gerek. Neyse ki kamuoyu baskısı sonucu sanıyorum 29 Ocak 2023 tarihine alındı.

Bakın bu olayın üzerinden bir ay geçti. Şimdi bu olayı konuşan var mı? Çünkü bu ülkede gündem o kadar çabuk değiştiriliyor ki!

Kusura bakmayın ama ülkenin tüm kurumları tarikat ve cemaatin adamları ile dolu. Öyle ki bazı kurumlarda bu tarikat ve cemaatler sen ben kavgası yapıyorlar. Öyle ki hiçbir iktidar onlarsız iktidar olamadı. Hangi iktidar gelirse gelsin, iktidar onlarındı. Eğitimsiz, cahil olan bu kesim hurafe aşılamaktan başka bir şey yapmadı.

Geldiğimiz şu çağda modern bilime karşı olmakla kalmadılar, ülkenin eğitimine de dinamit koydular. Ülkedeki eğitim sistemi bunların düşünceleri doğrultusunda dizayn edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarikat ve cemaatlerle çeşitli alanlarda protokol yaptı. Devletin kontrolü dışında yüzlerce kuran kursları açıldı. Bu kurslarda küçücük çocuklar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak yetiştiriliyor.

Cemaat yurtlarında öğrencilere ne denli baskı yapıldığını biliyoruz. Antalya’da bir yurtta tıp fakültesi öğrencisi kendilerine yapılan baskıya daha fazla dayanamayarak intihar etti.

Kamuoyuna yansıyan tek tük bu olaylar buzun su yüzeyinde görülen küçük bir kısmıdır.

Kim bilir cemaat ve tarikat okullarında, yurtlarında ne kadar susturulmuş, baskıya uğramış, tacize uğramış kişiler ve olaylar vardır. Bunların hepsi buzdağının arka yüzeyidir.

Bir ülkeyi tarikat ve cemaatlere teslim ederek kalkınmayı gerçekleştirmek olası değildir. Bir kaç oy alacağım diye bu çağdışı tarikat ve cemaatleri pohpohlarsanız, sonuçlarına katlanırsınız.

Türkiye ne tarikat ve cemaatlerden ne de feodal yapıdan kurtuldu. Halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aşiretler toplumun karar alma mekanizmalarında söz sahibidirler. Bugünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Urfa’da aşiret reisi Doğru Yol Partisi eski milletvekili Sedat Bucak ile görüşüyor olması, halen aşiret ağalarının ne denli etkili olduklarının bir göstergesidir.

Türkiye hızla Araplaşmaya doğru gitmektedir. Bazılarımız halen bunun farkında değiliz. Suriyelilerin ülkeye getirtilmesi de bu amaçla yapılmıştır. Suriye politikası bir projedir. Bu proje ile adım adım Araplaşıyoruz.

Bazı illerimizde Suriye nüfusu daha fazladır. Öyle ki, bizim insanımız sokağa dahi çıkamıyor. Bizim esnafımız dükkanını açamıyor. Suriyeliler “Kilis, Hatay bizim demeye başladılar.” Taksim’de yılbaşı kutlamalarında Suriyelilerin taşkınlıklarını kimse görmezden gelmemelidir. Bunlar bir projenin tamamlayıcısıdırlar.

Bu ülkede tarikat ve cemaatler kapatılmadıkça, kuran kursları denetlenmedikçe, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev alanları daraltılmadığı sürece bizler bu olaylarla çok karşılaşırız.

Öyle ki devlet bu tarikat ve cemaatleri denetleyeceğine, tarikat ve cemaatler devleti denetler duruma gelmiş.