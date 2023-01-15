BASIN ONUR GÜNÜ Ve; Bu ülkede gazeteci olmak!

Bu gün, 16 Ocak.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan çok önemli bir olayın, Mustafa Kemal’in “İzmit Basın Toplantısı’nın” yıldönümü.

Tarih; 16 Ocak 1923 Salı günü.

Bu toplantının önemi ve içeriği hakkında, toplantıya katılanlar dışında uzun yıllar bilgi açıklanmamış.

Özetle belirtelim;

Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, Mudanya Mütarekesi yapılmış ve LOZAN Konferansı başlamıştır.

Mustafa Kemal, ulusal mücadeleye destek veren İstanbul basınının temsilcileriyle İzmit’te bir toplantı düzenlemiştir. Dr. Adnan Bey ve eşi Halide Hanım gazetecilerle İzmit’e gelirler.

Vakit; Ahmet Emin, Tevhid-i Efkar; Velid (Ebuzziiya), İleri; Suphi Nuri, İkdam; Yakup Kadri, Tanin; İsmail Müştak, Akşam; Falıh Rıfkı, Yenigün; Yunus Nadi, İleri; İzmit muhabiri Kılıçzade Hakkı, “İzmit Kasrı’nın salonunda yerlerini alırlar. Saat tam 21.30’da Mustafa Kemal de salona girer ve tam 6 saat süren söyleşi başlar.

Tüm konuşmalar, Büyük Millet Meclisi’nin 4 stenografı tarafından kayda alınır.

Mustafa Kemal, Lozan Konferansı’nın zorlu geçeceğini anlamış ve İstanbul gazetecileri aracılığı ile Avrupa’ya mesaj vermeyi planlamıştır! Ancak, konuşmaların ayrıntıları saklı tutulmuştur!

Lozan Antlaşması üzerine, Mustafa Kemal’in bedensel ölümünden itibaren önce gizli saklı, daha sonra aleni olarak, “Lozan’da gizli maddeler var! yalanlarını söyleyen “KARŞI DEVRİMCİ-İŞBİRLİKÇİ” kesim, bu basın toplantısının “taktik bir deha örneği” olduğunu anlayamaz!

Çünkü onlar, küçük yaştan itibaren “yalanlarla beslendiler!”

Şakir Balkı’ya saygı

İzmit Basın Toplantısı, 1929 yılına kadar resmen açıklanmamış. Bu tarihte bir “gazeteci-milletvekili” TBMM zabıtlarından yararlanarak ilk kez yayımlamış. Daha sonra da İsmail Arar, İzmit Basın toplantısını önce gazetede daha sonra da kitap olarak yayımlamış. Ancak, İzmit Basın Toplantısı yaygın bir kesim tarafından okunmamış, okunsa da anlaşılmamış.

Yıllar sonra bu kentte yaşayan, yakın bir zamanda yitirdiğimiz Şakir Balkı büyüğümüz KOCAELİ Gazetesi’nde ve daha sonra yazdığı kitapla bu kent basınının ve kamuoyunun dikkatini çekmiş ve 16 Ocak günü İzmit Basını için “Basın Onur Günü” olarak kabul edilmiş.

Bu onur, bu kentte bu çileli mesleği yapan tün gazetecilerin ortak onurudur.

Genç Meslektaşlarıma

Değerli kardeşlerim;

1974 yılında bu mesleğin en değerli öğretmenlerinin yer aldığı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi-Basın ve Yayın Yüksek Okulu’ndan diploma “mesleki onay” aldım. İlk yıllarda doğrudan mesleğimin içinde olamadım. Ancak, 1991 yılından bu yana bu kentte köşe yazarı, Genel Yayın Yönetmeni, Televizyon programcısı olarak görev yaptım.

Kocaeli’de ve ülke ölçeğinde nice gazeteciyle yakından tanışma olanağı buldum.

Bütün onurumla belirteyim ki; mesleğimin onuruna ihanet etmedim!

İnanmadığım bir yazıyı kaleme almadım. Kimseye “maşa” olmadım!

Ama bu arada “meslek onurunu” bir kenara atanlara da tanık oldum!

Her insan, bir gün bedensel olarak çekip gidiyor bu dünyadan. Geride, bırakabilirseniz eserleriniz kalıyor, tarih sayfalarına yazılıyor.

Sizler de lütfen, “Basın Onur Günü’nün” kıymetini bilin, meslek onurunuzu hep koruyun.

Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun onurlu mücadelesine katkı veren meslek büyüklerinizi, özellikle de İsmail Arar, Şakir Balkı gibi meslek büyüklerimizi unutmayın.

Sevgiyle kalın kardeşlerim.