TL, dolar karşısındaki kayıpta dünya üçüncüsü!

Geçen yıllarda ABD doları 8-9 lira seviyesinde ilerliyordu… Şimdi ise 18-19 lira bandında gelip gidiyor… Yani yüzde 100’ün üstünde bir artış var. Sözcü’de yer alan habere göre Türk Lirası dolar karşısında dünyada en çok değer kaybeden üçüncü para birimi oldu. Haberi birlikte okuyalım; Geçen iki yılda keskin değer kaybeden TL her ne kadar Ekim 2022 itibarıyla dolar karşısında yüzde 1.5 ile sınırlı gerilemiş olsa da geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere yüzde 34.9 değer yitirdi.

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2022'ye 13 lira seviyesinde başlayan dolar, yılı 18.70 lira seviyesinde tamamladı. Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi yüzde 69.1 ile Arjantin Pesosu oldu. İkinci sırada yüzde 56.9'luk değer kaybıyla Mısır Lirası yer aldı. TL'nin ardından, yüzde 26.8 ile Pakistan Rupisi ve yüzde 21 düşüşle Bangladeş Takası sıralandı.

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TL'ye karşı Euro yüzde 36, sterlin yüzde 26, yuan yüzde 29, yen yüzde 23 ve İsviçre Frangı da yüzde 50 değer kazandı. Diğer yandan savaş halindeki iki ülkeden Rus Rublesi'nin TL karşısındaki değer artışı yüzde 55, Ukrayna'nın para birimi grivnanın artışı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

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TL, Irak Dinarı'na karşı yüzde 30, İran Riyali'ne karşı yüzde 29 ve Bulgar Levası'na karşı yüzde 24 değer kaybetti. Njierya Nairası'na karşı kayıp yüzde 22, Günay Afrika Randı'na karşı kayıp da yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.

RUSYA VE UKRAYNA

Türk Lirasının durumunu yukarıda okudunuz…

Benim garibime giden savaş halindeki Rusya’nın para birimi olan rublenin Türk Lirasının karşısında yüzde 55 değer kazanması, aynı şekilde yine savaş halinde olan Ukrayna para birini Grivnanın Türk Lirası karşısında yüzde 4 değer kazanması…

Anlamakta güçlük çekiyorum…

Sanırsınız ki onlar değil de, Türkiye savaşta…

Türk Lirasının bu kadar değer kaybetmesi, fiyat artışlarını ve hayat pahalılığını da beraberinde getiriyor…

2022’DE DOLAR KARŞISINDA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARALAR

Arjantin pesosu yüzde 69.14

Mısır Lirası yüzde 56.91

Türk Lirası yüzde 34.98

Pakistan Rupisi yüzde 26.89

Bangladeş Takası yüzde 21.04

Kolombiya Pesosu yüzde 20.65

Güney Kore Wonu yüzde 20.00

Japonya Yeni yüzde 18.41

İsveç Kronu yüzde 14.29

Tayvan Doları yüzde 10.60

Filipinler Pesosu yüzde 10.38

İsrail Şekeli yüzde 10.34

Norveç Kronu yüzde 10.22

Çin Yuanı yüzde 9.48

İngiliz Sterlini yüzde 9.34

Hindistan Rupisi yüzde 9.31

Güney Afrika Randı yüzde 8.90

Endonezyo Rupisi yüzde 8.66

Nijerya Nairasi yüzde 8.48

Polanya Zlotisi yüzde 8.24