16 Ocak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı

İstiklal Savaşımızdan zaferlerle çıkan ordumuz 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmişti. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi sonucu Yunan kuvvetleri Trakya'yı boşaltmaya başladı. 27 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumetine, İtilaf Devletlerinin Lozan'da 13 Kasım 1922'de toplanacak barış konferansına temsilci gönderilmesini isteyen davet teklifi geldi. Milli sınırlarımızın belirlenmesi için Lozan'da uluslarası barış antlaşması dahilinde diplomatik kazanım süreci başlamıştı.

1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hilafet ve Saltanat birbirinden ayrılarak Saltanat'ın kaldırılması kararı alındı. Mustafa Kemal'e göre "Millet mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve milli saltanat ve hakimiyet, bir şahısta değil" halk tarafından seçilmiş vekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edilecekti.

4 Kasım 1922'de Tevfik Paşa Kabinesi'nin istifası üzerine İstanbul'da bulunan Refet Paşa tarafından İtilaf Devletleri Generallerinin katılımı ile yapılan Generaller toplantısında "Bugün öğleden sonra İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti idaresinin başlamış olduğu" açıkça anlatıldı.

Vahdettin'in, 17 Kasım 1922 günü Malaya adlı İngiliz harp gemisi ile İstanbul'dan kaçması üzerine 18 Kasım'da Büyük Millet Meclisi kararı ile Abdülmecit Efendi "Halife-i Müslimîn" seçildi.

20 Kasım 1922 Lozan Konferansı açıldı. 30 Kasım 1922 Mudanya Mütarekesi'nce başlanılan Doğu Trakya'nın Milli Hükumete teslimi tamamlandı.

Ankara'da Lozan Barış Konferansı müzakereleri takibedilirken yaklaşan seçimlerle ilgili çalışmalar başlamıştı. 2 Aralık 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç mebusun teklif ettiği "İntihabı Mebusan Kanunu'nun değiştirilmesi hakkında" Kanun teklifinin görüşülmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa: "Teklif olunan kanun tasarısı doğrudan doğruya benim şahsımı vatandaşlık hukukundan ıskat etmek nokta-i nazarına matuftur. Bu maddenin taleb ettiği şartı haiz bulunmuyorsam yani beş sene daimi olarak seçim bölgesinde oturamamış isem o da bu vatana ifa ettiğim hizmetler yüzündendir."

Gazi Mustafa Kemal'e, Meclisteki muhalefet sürerken kurulacak Cumhuriyetin esaslarını tartışmak üzere uzun süren bir Batı Anadolu gezisine çıktı. 14 Ocak 1923 günü beş vagon bağlı, odunla çalışan, uzun bacalı eski bir lokomotifle Ankara İstasyonu'ndan Eskişehir'e hareket etti.

15 Ocak 1923 günü Eskişehir'e gelen ve mutasarrıflık ve çeşitli dairelerde yetkililerle konuşan Mustafa Kemal Paşa aynı gün annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünü bildiren haberi almış olmasına rağmen İzmir'de annesinin toprağa verilmesini istedi. Nutuk'ta anlattığı gibi "Baylar, padişahlığın kaldırılışı, halifelik makamının yetkisiz kalışı üzerine, halk ile yakından görüşmek, ruh durumunu ve düşünce eğilimini bir daha incelemek önemliydi.

Bundan başka Meclis, son yılına girmiş bulunuyordu. Yeni seçim dolayısı ile Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'ni bir siyasal parti durumuna getirmeye karar vermiştim. Barış sağlanacak olursa derneğimiz örgütlerinin siyasal partiye çevrilmesini gerekli görüyordum. Bu konuda da halkla karşı karşıya gelip görüşmeyi uygun ve yararlı buluyordum. Zaferden sonra eğitimle uğraşmaya başlamış olan ordumuzu da yakından görmek istiyordum. İşte bu amaçlarla Batı Anadolu'da bir gezi yapmak üzere 14 Ocak günü Ankara'dan ayrıldım. Eskişehir’den başlayarak İzmit, Bursa, İzmir ve Balıkesir'de halkı uygun yerlerde toplayarak uzun söyleşiler yaptım. Bana diledikleri gibi serbest sorular sormalarını halktan istedim. Sorulan sorulara yanıt olmak üzere altı saat, yedi saat süren konuşmalar yaptım. Sayın Baylar, hemen her yerde halkın anlamak istediği şeylerden dikkati çekenler şunlardı:

Lozan Konferansı ve sonucu, ulusal egemenlik ve halifelik makamı, bunların durumları ve ilişkileri; bir de kurmak istediğimi öğrendikleri siyasal parti...

Lozan Konferansı görüşmelerini, olduğu gibi, her yerde özetliyordum. Olumlu sonuç alınacağına olan inancımı da söyleyerek ulusu kaygıdan kurtarmaya çalışıyordum. Halkın ulusal egemenlik ile halifelik makamının durumlarını ve bunların birbirleriyle ilişkilerini öğrenmek istemekte ve bunun için kaygılanmakta hakkı vardı..."

Milli Mücadele'nin başından beri İstanbul basınında Ankara Hükumetine tam bir destek verilmediği gibi Peyamı Sabah ve Alemdar gibi gazeteler tarafından da baltalanıyordu. Bir kısmında da Ankara'daki gelişmeler, ordunun Anadolu'daki harekat ve zaferleri, gün gün fotoğraf ve haritalarla desteklenerek yer alıyordu. Yeni durum ve bundan sonra yapılmak istenenler hakkında İstanbul basınının sorularına cevap vermek kamuoyu oluşturmak açısından önemliydi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923 günü İzmit İstasyonu'nda karşılandı. İzmit'te planladığı üzere İstanbul gazetelerinin sahip, yazar ve başyazarları ile basın toplantısı için İzmit Kasrı'na geçildi. Salonda meclisin dört tutanak memuru da hazır bekliyordu.

Toplantıda bulunanlar: Yazar Halide Edip Hanım (Adıvar), İstanbul Mebusu Adnan Bey (Adıvar), Vakit Başyazarı Ahmet Emin Bey (Yalman), Tevhid-i Efkâr Başyazarı Velid Bey (Ebüzziya), İleri Başyazarı Suphi Nuri Bey (İleri), İkdam Yazarı Yakub Kadri Bey (Karaosmanoğlu), Tanin Yazarı İsmail Müştak Bey (Mayokan), Akşam Yazarı Falih Rıfkı Bey (Atay), İleri Yazarı Kılıçzade Hakkı Bey (Kılıç), Ankara Hükumeti Temsilcisi Hamit Bey.

Üç buçuk yıl süren Milli Mücadele kazanılmış, bundan sonra bilim, eğitim ve ekonomik zaferlere sıra gelmişti. Ama önce Lozan, Batı Trakya, Musul ve Boğazlar sorunu, azınlıklar, mübadele, Patrikhane, kapitilasyonlar, İstanbul, Rus-Fransız- Türk siyaseti, Rus - Türk ilişkileri, Türk-Afgan ilişkileri, Türk -İran ilişkileri, Azarbaycan, Rusya Türkleri, çiftçilere yardım, maliye, hükümet merkezi, Ankara'nın imarı, İstanbul'un yönetim şekli, nüfus sorunu, İkinci Grup, muhaliflerin hilafet hakkındaki görüşleri, Hilafet, yeni hükümet ve din, Şeriye ve Evkaf Vekaleti, iki meclis, Halk Fırkası, seçimler, yeni devletin şekli, anayasa, Mudanya Ateşkesi yapılmasaydı ne olurdu, kadınlara seçilme hakkı ile ilgili sorular soruldu.

Mustafa Kemal, İstanbul basını temsilcilerinin merak ettikleri soruları alarak yeni Türkiye devletinin yapısı ve çözülmesi gereken problemlere bakışını dile getiren uzun soluklu toplantısını gerçekleştirdi.

Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye’nin o günkü durumu ve hükumetin yapmakta olduğu ve yapacağı işler hakkında ilk kez açıklamalar yaptığı İzmit Kasrı Basın Toplantısı, 17 Ocak gününün ışıkları henüz doğmadan saat üçü geçerken; Saltanat ve Halifelikle yönetilen bir devletten demokratik bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve esasları uzun uzadıya anlatılarak sona ermişti. Ahmet Emin Yalman'a göre "O akşamın konuşması, gece üç buçuğa kadar devam etti. Geniş salonda hep bir arada yapılan yataklarımıza yorgun bir halde uzandık. Fakat ilk şahitleri olduğumuz tarihi inkılâp hazırlığı o kadar mühimdi ki uzun zaman gözlerimizi kapayamadık, münakaşa devam etti. Bunlar belli ediyordu ki Mustafa Kemal Paşa hedefine varmıştı. Hepimizin tereddütlerini gidermiş, konunun manasını kavramamızı ve büyük tarihi inkılâbı benimsememizi sağlamıştı."

Kaynaklar

*Ahmet Emin Yalman, Vakit, 20 Ocak 1923

*Siirt Mebusu Mahmut, Gazi ve İnkılap, 14 Aralık 1929, Milliyet,s1

*İsmail Arar, Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1969

*Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir - İzmit Konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1982

*Mustafa Kemal Eskişehir İzmit Konuşmalaarı (1923), Kaynak Yayınları, Ekim 1999

*Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı 100.Yıl, Alev Çoşkun-Işık Kansu, Cumhuriyet Kitapları, Ekim 2022