Atatürk’ün 16 Ocak İzmit Basın Toplantısı’ndan ayrıntılı notlar

Dün, Atatürk’ün 16 Ocak İzmit Basın Toplantısı’nı ana hatlarıyla vermiştim.

Bugün basın toplantısının bazı bölümlerini ayrıntılarıyla aktaracağım.

Tam bu noktada CUMHURİYET KİTAPLARI arasında yeni yayınlanan bir kitaptan söz etmek istiyorum.

Adı, “ATATÜRK’ÜN İZMİT BASIN TOPLANTISI-100.YIL”

Alev Coşkun sunuş bölümünü hazırlamış, Işık Kansu ise basın toplantısında konuşulanları günümüz Türkçesine uyarlamış.

Ülkemizin tarihine, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine duyarlı her Türk vatandaşının bu kitabı okuması şart.

Hele hele İzmit’imizde yaşanmış tarihi bir olayı derli toplu anlatan bu kitap, bu kentte yaşayan herkesin evinde bulunmalı.

Kitapta sadece 16 Ocak toplantısı değil, Atatürk’ün 18-19 Ocak 1923’te İzmit’te yaptığı diğer iki toplantı da ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Alev Coşkun’dan İzmit basın toplantısı ve önemi

Alev Coşkun, kitabın sunuş bölümünde “İzmit basın toplantısı ve önemi”ni şöyle anlatıyor:

“9 Eylül 1922, Milli Mücadele’nin zafere ulaştığı tarihtir. Atatürk, bu zaferden 4 ay sonra, 16 Ocak 1923’te, İstanbul basınının ileri gelen başyazarlarıyla bir toplantı yaptı. Akşam saat 21.30’da başlayan ve sabaha karşı saat 3’e kadar süren bu toplantıya sadece İstanbul gazetelerinin başyazarları çağırıldı. Beş buçuk saat süren bu toplantı, Milli Mücadele tarihimizde önemli bir yer tutar.

Bu toplantıda Türkiye’de kurulacak yeni rejim, Musul, Kürt sorunu, hilafet ve laiklik gibi can alıcı konular görüşüldü.

Güncelliğini bugün de koruyan konular üzerinde Atatürk’ün verdiği yanıtlar ve ileri sürdüğü görüşler, günümüzde de önemini korumaktadır.

Bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantıya neden sınırlı sayıda gazeteci, sadece İstanbul gazetelerinin başyazarları çağırıldı?

Atatürk daha sonra, İzmit, Bursa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Manisa ve İzmir’de halkla geniş görüşmeler yaptı.

Atatürk’ün çok önem verdiği bu toplantıların amacı neydi? Bu sorulara yanıt verebilmek için önce bu toplantı girişimine neden olan olayların altyapısı, arka planı ve gelişimi üzerinde durmalıyız.”

Alev Coşkun, kitabın giriş bölümünde bunları yazıyor.

Hilafetin yararları ve zararları

Basın toplantısının bir bölümünde, Tanin Gazetesi yazarı İsmail Müştak Mayakon, şu soruyu sorar:

“Türkiye’de var olan hilafet, devletin siyaseti için yararlı mıdır, bir güç müdür? Yoksa ne yarar ne de güç müdür?”

Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu soruyu şöyle yanıtlar:

“Hatta İslam dünyasını kapsıyor olarak kalması zayıflıktır. Yani bugünkü koşullara göre biz kendi ülkemizdeki kötülüğü artırıyoruz. Böyle simge olarak denecek. Fakat kimse böyle simge tanımıyor ki… Sanıyor musunuz ki Hintliler, Mısırlılar, Afganlar vb. dinsel bir ilgi ile bize bağlılar. Tersine, ulusal ülküleri ile bizi kurban etmeye çalışıyorlar. Hint Hilafet Komitesi vardır. Aynı soruna ilişkin haberleşmelerimiz oldu. Sonra Mısırlılarla haberleşmelerimiz vardır. Bunların bizden rica ettikleri şey, siz çalışın da biz kurtulalım ve biz size hilafetten dolayı bağlıyız. Efendim, hilafetten dolayı bana bağlı olma. Yetmiş milyonu kurtarmak için sekiz milyonu da yok olmaya girişme. Mısır on dört milyon nüfusa sahiptir. Bizden daha fazla nüfusludur. Kendilerini kurtarmaya çalışsınlar. Kendinizi kurtarın! Efendiler! Hilafet, ulusumuza bir baş belasıdır.

Osmanlı padişahı hilafeti almadan önce, Osmanlı devrinin en parlak aşamasını yapmıştır. Ancak bu hilafet makamını aldıktan birkaç yıl sonra düşmeye başlamıştır, yarar sağlamamıştır. Osmanlı serdarları, hükümdarları, padişahları hilafetten soyutlandıkları zaman en büyük görkem ve gücü göstermiştir. Yani hilafet hiçbir şey kazandırmamıştır. Birçok uğursuzluklar getirmiştir.”

İsmail Müştak Bey: “O halde zayıflıktır.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa: “Elbette zayıflıktır. Şöyle bir düş vardır ki, hilafet sıfatını takındığımız zaman bütün İslam dünyası yardımcı ve destekçidir. Nedir yani? En felaketli anları geçirdiğimiz an onlar ne yaptılar? Bizim karşımıza geçip savaştılar.”

(Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı. Sayfa: 68-69)

Hilafet durumunun düzeltilmesi

Hilafetin yarattığı sorunları gidermek mümkün müydü?

Bu konuda İleri Gazetesi başyazarı Suphi Nuri İleri, “Paşa hazretleri, var olan durumu düzeltmek zaman sorunu değil midir?” diye sorar.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın cevabı: “Düzeltilmiştir efendim. Düzeltilmeyen bir şey kalmamıştır. Bizce sorun çözümlenmiştir. Kendisi uğraşmazsa ve kendisinden çıkar bekleyenler yerinden kıpırdamazsa bizce sorun çözümlenmiştir. Ve illa hocaların-Hoca Şükrü Efendi ve bunun gibi hocaların-isteklerini yerine getirmek isteyenlerin yapacakları çalışma, derhal sorunu daha kesin çözümletir.”

(Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı. Sayfa: 69)

Hocalar ve askerlik

Basın toplantısında, hilafet konusu tartışılırken “hoca” konusu açılır. Tabii söz konusu edilen “bağnaz” hocalardır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, konuya şöyle yaklaşır, arkasından Konya’da bir medresede yaşadıklarını anlatır.

Gazeteci: “Yalnız hocalar hakkında…”

Gazi Mustafa Kemal Paşa: “Ben hocaları sevmem. Yalnız camide namaz kıldıranların sarık sarmaya hakkı yoktur. Namaz kıldırabilmek için sarığın lüzumu da yoktur. Bu millette yoktur.”

Gazeteci: “Halbuki bizde dinden ziyade hocalık parti…”

Gazi Mustafa Kemal Paşa: “Beyler! Siz bu yurda bağlısınız. Bu yurtta hocaların ne kadar değersiz olduğunu ve bu ulusun hocalardan ne kadar nefret ettiğini biliyorsunuz. Ben size ufak bir örnek vereyim; çok hoca nerede vardır? Konya’da değil mi? Ben Konya’ya yaptığım gezilerin birinde okulları dolaşıyordum. Bana dediler ki, “Aman efendim bir de medreselere gel, gör…”

Yanımda Rus, Azerbaycan elçileri vardı. Bir medresenin kapısına geldik, ancak kapı olduğunun farkında olmadım. Çünkü bir demir parmaklık vardı, “Hani kapı?” dedim. Burası dediler. “Medreseye köpek girmesin diye parmaklık yaptırdık” dediler.

Önce medresenin kapısını açınız da ondan sonra girelim diyemedim. Ve böylece çok büyük hata yaptım, demirin üstünden atladık, içeri girdik, baktım bir tabur kadar başı sarıklı adam bir sıraya dizilmişler ve Müftü Efendi başta olmak üzere tüm Konya’nın ulemasını toplamış, gayet güler yüzlü davranmak istedik. Müftü Efendi, tuttu, nutuk vermek istedi.

Dedi ki, “Efendim bizim öğrenciyi askere alıyorlar ve askerde bulunan öğrencinin geri verilmesine izin vermiyorlar. Birkaç kez hükümete yazdık, yanıt vermediler. Emir buyurunuz” dedi.

Ben de yabancıların yanında bunları incitmemek için “Peki” dedim, gereğini yaparım.” “Yok” dedi, “emir veriniz! Askerlik Şubesi Başkanı paşa vardır, buradadır. Vali vardır, buradadır” dedi. “Göz önüne alırız” dedim. “Efendim” dedi, “şimdi emir veriniz…”

O zaman durumu inceledim. Müftü Efendi, hocaların, herkes üzerinde etkili olduğunu kanıtlamak için bana hükmediyordu. Gayet yüksek sesle hocalara dedim ki, “Bir sürü asker kaçağı toplanmışsınız! Bütün medreselerde sizin gibi insanların tümünü toplasak Karahisar’ı geri almak mı, yoksa burada oturmak mı?”

Bu önemli bir olay oldu, çünkü Konya’nın en muhterem uleması aşağılanmıştı. Gerçekten aşağılandı. Evime gittiğim zaman gerçek Konya halkı geldiler ve dediler: ‘Efendim çok teşekkür ederiz. Biz hocalara karşı çok saygı gösteriyorduk. Nedeni, buraya gelen her büyük adam onların elini öpmüştür. Biz de sanıyorduk ki, onların elini öpmek bir onur; yoksa biz bunların ne kadar adi adamlar olduklarını şimdi anladık ve her yerde söyleriz.’

Dolayısıyla hocaların değerleri de yoktur.”

(Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı. Sayfa: 69-70)

Mustafa Kemal, daha sonra İzmit’te iki toplantı daha yaptı

Sadece 16 Ocak toplantısı değil, Gazi Mustafa Kemal Paşa, ilk toplantıdan hemen iki gün sonra, yani 18 Ocak 1923 Perşembe günü İzmit’te askeri birlikleri denetledi ve gazetecilerle bir toplantı daha yaptı.

Lozan Konferansı, tartışmalı ve sert geçiyordu. Bu toplantıda Batı dünyasına mesajlar verildi.

İkinci toplantı, kitabın 97-107 sayfalarında geniş şekilde yer alıyor.

Ve Atatürk’ün 19 Ocak 1923 Cuma günü İzmit Sinema Salonu’nda halkla buluşması toplantısı.

Atatürk, bu toplantıda halkın istediği soruyu sormasını istedi. Toplantıda; Lozan Barış Konferansı, halifelik, memleketin ekonomisi, eğitim ve adalet konularında sorular soruldu. Atatürk, her soruyu açık açık yanıtladı.

Bu toplantıyla ilgili tutanaklar da kitabın 111-149 sayfaları arasında yer alıyor.

Sonuç olarak

Evet, dün başladığım yazıyı bugün bitiriyorum.

Atatürk’ün; 16-18-19 Ocak 1923’te İzmit’te yaptığı üç toplantı çok önemli.

Bu toplantılarda konuşulanlar, tarihimize ışık tutuyor.

Ve bu üç toplantıda yapılan konuşmaların tutanağı, “günümüz Türkçesine uyarlanmış” şekliyle, köşemde kapağını gördüğünüz “Atatürk’ün İzmit Basın Toplantısı-100.Yıl” kitabında var.

Bu kitabı alıp okumanızı bir kez daha öneriyorum.