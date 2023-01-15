Bunca yıldır bu işi yapıyorum, böyle kaleci az gördüm

Kocaelispor adeta tek kale oynadı. İlk yarının ilk 21 dakikasında Kırklareli kalesini abluka altına alan Yeşil Siyahlılar, belki çok iyi paslaşamadılar ama kaleye gönderilen uzun toplarla, katı savunmayı aşmaya çalıştılar. Nitekim İlyas Kubilay, Okan, Samet kaleyi yokladı, golü bulamadı. İkinci yarıda Kocaelispor iyice rakibin üzerine çöktü. Bu dakikalarda kaleci Mehmet Cinpir de iyice devleşti. “Kırklar”a ‘7’lere karıştığımız Kırklareli’nde, kaleci Mehmet Cinpir’in cini çarptı…

Bizim lambadan cin çıkmadı…

Dünkü sonuçlar, iki yıl önceki ezeli rakibimiz 1461 Trabzon’a yaradı… Buca’ya da, Kocaelispor’a da iki puan daha yaklaşan Karadeniz ekibi, 3.sıraya kuruldu… İskenderun da ağır yara alırken, bakalım patar günü Kırşehir karşısında ne yapacağız?..

Yeni transfer Emre Nefiz daha erken oyuna girseydi ne olurdu ?..

Bunu da zamanla göreceğiz…