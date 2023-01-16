ACI AMA GERÇEK: KIRKLARELİ’NİN GOLÜ OFSAYT DEĞİLDİ

Kimse kusura bakmasın, taraflı olabiliriz ama, kurallarda tarafsızız. Malum hakem camiasında büyüdüm, hakemlik gözlemcilik yaptım. Aslında goller bazında bakılırsa, biz bu maçta mağlubuz. Kırklareli karşısında deplasmanda alınan 0-0’lik beraberlik aslında bizim rezilliğimiz olarak algılanmalıdır. Kötü oynamadık, ama savunmada yine yeller esiyordu. Bütçe karşılaştırması yapsak, adamlar bizim onda birimiz bile değil. Bu arada, attıkları gol de kesinlikle ofsayt değil, adam iki metre geriden geliyor. Yani bana göre aslında 1-0 yeniğiz. Böyle kabullenmeli ve Kırşehir maçına böyle hazırlanmalıyız. Taraftar ile hocanın arası ise galiba düzelmeyecek.