Hedefi ıskalamak

Geçtiğimiz yıllarda hükümet tarafından sürekli 2023 hedefleri, 2023 vizyonu diye söylenirdi. 2023 geldi hedeflerin neresindeyiz bir görelim değerlendirelim diye beklerken, bu kez 2053 hedefleri ve vizyonundan söz edilmeye başlandı.

Bir Atasözümüzde der ki; Sözünü bil pişir, ağzını der devşir. Yani söylenecek sözün ne anlam taşıdığını, ne gibi sonuçlara yol açacağını düşünmeli, ondan sonra söylenmelidir. Yoksa söyleyenin başına umulmadık dertler açabilir.

Bu günlerde yandaş medyada sunulan 2053 hedeflerinin inandırıcı olması, 2023 hedeflerinin hangi oranda gerçekleşmiş olduğuna bağlıdır.

Cumhurbaşkanı konuşmalarında “ …. 10 yıl 20 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmayıp, çoğu alanda öne geçtik. …” demektedir. Acaba öyle mi?

2023 hedefleri olarak gösterilen hedeflere bir de biz bakalım ne kadarı gerçekleşmiş.

İhracatımız 500 milyar dolar olarak deniliyordu, 2022 yılı ihracatımız 231 milyar dolar yarısına bile ulaşılamamış, ama ithalatımız patlamış durumda 110 milyar dolar açık var.

Kişi başı milli gelir 25 bin dolar hedef konmuştu, 10 bin doların altına indi. Yarısının bile altında.

Enflasyon %5 olarak hedeflenmişti. TÜİK’e göre bile % 64 oranında gerçekleşti. Fiili enflasyon ise % 130’larda. Hedefle hiçbir ilgisi yok.

Ülke ekonomisi dünyada 17 ülke arasındayken 22. Ülke durumuna geldi. Oysa hedef ilk 10’du. Bu durumda ilk 20 den de çıkmış olduk.

İşsizlik oranı %5 olacaktı, TÜİK’e göre % 10,5’lar düzeyinde. Zaman zaman % 13’lere kadar çıktı. Üniversite mezunlarında ise oran % 25’lere dayandı.

Eğitim ise tam bir facia. İlk 500 içinde yer alan 4-5 üniversitemiz varken bugün bir tane bile kalmadı.

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İşte fotoğraf bu.

Şimdi önümüze 30 sene sonrasına yeni hedefler konuyor.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş atalarımız.

Doğru söze ne denir?