16 Ocak Kocaeli Basın Onur Gününü kutlarken

Kurtuluş savaşı kazanılmış, Mudanya mütarekesi yapılmış, Lozan konferansı henüz başlamamıştır. Sahada kazanılan zaferin masada da kazanılması için Lozan’da ciddi müzakereler yapılacaktır. İşte bu koşullarda büyük Atatürk 16 Ocak 1923 günü tarihi İzmit basın toplantısını yapar ve tüm dünyaya burada çok önemli mesajlar verir. Bu yüzden ilimizde her yıl 16 Ocak basın onur günü olarak kutlanır.

Bugün ülkemizde ve tabii ki kentimizde de özlenen basın özgürlüğünün bulunduğunu söylemek mümkün değil. Oysa ki basın demokrasinin yasama, yürütme ve yargıdan sonra bağımsız olması gereken dördüncü etkili gücüdür.

Ama ne yazık ki; basınımız bir tarafta yandaş basın diğer tarafta da diğerleri haline getirildi. İktidar yandaş basını kendi basın örgütü gibi görüyor. Akredite dedikleri bir uygulama ile kendisine yakın basın temsilcilerin seyahat ve toplantılarına çağırırken diğerlerini çağırmıyor. Çağrılan gazetecilerin hiç birisi de buna haksız rekabet olur, basın özgürlüğü zedelenir diye katılmam demiyor, uygulamaya karşı çıkmıyor. Aslında kendi özgürlüğünü savunmuyor. İktidarın kalemşörlüğünü yapabiliyor. Bizdeki basın yozlaşmasının hali bu.

Daha önce de bu köşede “ bizdeki basın ahlakı “ başlıklı yazıda belirtmiştim. ABD Devlet Başkanı Trump, bizden etkilenmiş olmalı ki; muhalif gazeteleri dışlayarak kendisine yakın gazetecileri çağırmıştı. Bu davete çağrılan gazetecilerin tamamı; arkadaşlarımız çağrılmadı, bu durum haksız rekabet oluşturur, basın özgürlüğünü zedeler diye davete katılmamıştı. Yani gazeteciler kendi basın özgürlüklerini ahlaksız teklife hayır diyerek korumuştu. Bir ABD’deki, bir de bizdeki basın ahlakına bakın da durum hakkında siz karar verin.

İktidarlar devlet gücü gibi devasa bir kaynağı kullanarak çalışırlar. Bu yüzden çok iyi denetlenmeleri gerekir. Çağdaş demokrasilerde bu denetimi milli meclis ile birlikte bağımsız yargı ve özgür basın yapar. Bunun için basının her açıdan özgür olması, iktidar etkisine girmeden çalışabilmesi gerekir. İşte bu denetimi yapmaya çalışan, iktidar etkisine girmeyen birçok gazeteci hakkında ülkemizde davalar açılıyor, gazeteciler tutuklanıyor ve hapsedilebiliyor.

İktidar, gerek etkilediği yargı ve gerekse kamu kaynaklarını kullanarak basını zaptı rapt altına almak için kamu gücünü sınırsız olarak kullanıyor. Önemli gazeteleri iktidar desteğini alan iş adamları satın alarak basını yandaş basın haline getirebiliyor. Ayrıntısına girmiyorum ama Kocaeli basını da ülkemiz basının bir kopyası gibi.

Demokrasinin terazisi özgür basındır. İktidarın kamu gücünü ezici biçimde kullanarak basının zaptı rapt altına alındığı bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün olmaz. Etkili demokrasi için basının önünde bulunan ekonomik, siyasal, kurumsal tüm engellerin hızla kaldırılması gerekir. Ülkemizin demokratikleşmesinin temel koşulu budur. Hızla basın özgürlüğünü zedeleyen tüm yasal düzenlemelerin ortadan kaldırılması, basın emekçilerinin sosyal ve ekonomik özgürlüklerinin teminat altına alınması, onların özlük haklarının çağdaş düzeye getirilmesi gerekir.

Hazla sermayenin elini çektiği, basın emekçilerinin özgürce işlerini yaptığı, iktidar ve yargı baskısından kurtulmuş, sosyal devlet gereği basına, ekonomik desteğin verilmesinin teminat altına alındığı yeni bir basın kanununa en az siyasi partiler kanunu kadar ihtiyaç vardır.

İşte bilgiye ulaşmanın ticari sır diye engellendiği, aksak demokrasinin hüküm sürdüğü, birçok basın emekçisinin dava ve tutuklamalar ile yıldırılmaya çalışıldığı ülkemizde,tüm bu olumsuz koşullara rağmen işini erdeminden taviz vermeden büyük bir özveri ile yapan ,erdemini ve bağımsızlığını koruyabilen,basın emekçilerimizin 16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun.