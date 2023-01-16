Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nde Aydın Sigalı ile tiyatrolu bir gün…

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin anlamı, kısaca Kocaeli’nin geçmişi, tarihi demek... Daha önceki Dokümantasyon yazımda sizlere bahsetmiştim. “Kocaeli Dokümantasyon Merkezi toplantılarında her zaman Kocaeli tarihi üzerine bizlere bilgi verecek konuklarımız oluyor” diye. Eski Kocaeli’ yi, bizlerin gözünde eski anılarımızı canlandıran, bildiklerimiz ve bilmediklerimizle bize tekrardan Kocaeli tarihini anlatan konuklarımız.

Ama bu hafta güzel, farklı bir değişiklik yapıldı. Konuğumuz Tiyatro Sanatçısı ve Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı idi. Kendisi İzmitli değil ama yirmi beş yıldır İzmit’te yaşayan, İzmit’i benimsemiş ve kendisini İzmitli olarak gören bir sanatçı.

1997 yılından beri Kocaeli Şehir Tiyatrolarının kurucu oyunculardan ve Genel Sanat Yönetmenliğini yapıyor. Ben korona öncesi yönettiği ya da oynadığı pek çok oyununa gitmiştim, en çok etkilendiğim oyunlar ise kendisinin de oynadığı iki oyundan biri Lyle Kessler`in eserinden uyarlanan “Çıkmaz Sokak Çocukları” diğeri ise Bernard Shaw’ın eserinden uyarlanan “Jan Dark” adlı oyundu. Her iki oyunu da tekrardan izleyebilirim.

Aydın Sigalı “Ödül sadece taçlandırmadır” diyor aldıkları ödüllerden bahsederken. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelenen “Vişne Bahçesi” oyunuyla Afife tiyatro ödülünü almışlar. Ayrıca En İyi Hareket Düzeni ödülünü Tuğçe Ulugün Kaya ve En İyi Dekor Tasarımı ödülünü Efter Tunç alarak “Vişne Bahçesi” oyunu Kocaeli’ye üç ödül ile geri dönmüş.

Afife tiyatro ödülü yirmi dört yıldır devam ediyor ve seneye ödül verilecek kişiye ödülü Aydın Sigalı takdim edecekmiş.

Kocaeli’nin, Türkiye’de tiyatro alanında İstanbul, Ankara ve Kocaeli olmak üzere üçüncü sırada olduğunu da öğrenmiş oldum.

Oyuncu seçerken, “Gelen oyuncularla iki ya da üç yıl çalışıp sonra kadroya alıyoruz” diyor.

En büyük hayali festival yapmak olduğunu da söyledi Aydın Sigalı. Denizli de yapıldığını ve Kent için büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyerek “Festival çok önemli, repertuvarınızı çoğaltıyorsunuz” diye sözlerine ekledi.

“Tır tiyatrosu 2006 yılında hayata geçti. Yirmi yıldır çalışan bir tırımız var. Daha iyi şartlarda yeni tırımız gelecek. Ses sisteminin ve görsel sistemlerin içinde var olabileceği, kulisin ve reji odasının olduğu bir tır... Ve geldiği takdirde hemen proje üretmeye başlayıp tekrar köylere, meydanlara ve sahaya inmeye başlayacağız. Eski tırımızla ramazan ayında geleneksel tır tiyatrosu birimi olarak ‘ Hayal Tırı’ adı altında okullara bir aylık bir süreç başlatacağız. Ve tekrar tır tiyatrosu faaliyete geçecek.”

“Biz herkesi tiyatroyla buluşturmakla yükümlü bir kurumuz. Kentin her kesimine ulaşmak gibi bir yükümlülüğümüz, sorumluluğumuz var. Bu anlamda da repertuvarımızın bu açıklıkta, genişlikte olması gerekiyor. Her sene bir klasik mutlaka olmalı. Aldığımız eleştirilerden dolayı bu sene komedi oyunlarını da ön plana çıkarttık.” diyor tiyatroyu bize anlatırken Aydın Sigalı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Aydın Sigalı ile yine güzel ve değişik bir Dokümantasyon toplantısı yaşadık. Tiyatro ve oyunculuk üzerine, yaptıkları turneler üzerine ve yapacaklarıyla ilgili anlattıklarıyla bizleri bilgilendirdi. Tiyatro hakkında bildiklerimize bilmediklerimizi ekledik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.