Türkiye ve dünyaya sporda bakış açısı!

NG Araştırma’nın yaptığı anketleri sizinle paylaşıyorum. NG Araştırma bu kez sporla ilgili bir anket yaptı. NG Araştırma Genel Müdürü Nedim Barut, " Türkiye Süper Ligi 2022/2023 Sezonu" konulu yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarını gazetemize gönderdi. Birbirinden ilginç sonuçların çıktığı araştırmayı birlikte okuyalım;

Türkiye Süper Ligi 2022/2023 Sezonu

Futbol, ülkemiz için bir spordan çok daha fazlası! Çoğumuz herhangi bir çıkarı olmadan taraftarı olduğu takımlara gönülden bağlanıyor. Biz de hem bu sevginin detaylarına inmek, hem de 1. devresi sona ermek üzere olan 2022-2023 futbol sezonuyla ilgili futbolseverlerin ne düşündüğünü görmek amacıyla, NG Araştırma olarak bir kamuoyu araştırması yaptık. Araştırmamız 4-11 Ocak 2023 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde 1502 kişinin katılımı ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar hangi takımı destekliyor!

Araştırmamıza katılan taraftarların dağılımını incelediğimizde ‘3 Büyükler’ olarak adlandırılan İstanbul takımlarının taraftarları, katılımcıların oldukça büyük bir kısmını oluşturuyor. Katılımcıların % 37’si Galatasaraylı, % 32’si Fenerbahçeli ve % 19’u Beşiktaşlı. Anadolu kulüplerimizden en çok katılım gösteren taraftarlar ise % 4 ile Trabzonspor oldu. Geriye kalan % 8’lik taraftar ise diğer takımları destekleyenlerden oluştu.

Şampiyonluk yarışında öne çıkanlar: Ezeli Rakipler

2022-2023 futbol sezonunun ilk devresinin tamamlanmasına sayılı günler kala, takımlar şampiyonluk için yarışırken aynı heyecan taraftarları da sarmış durumda. Peki, katılımcıların bu sezon ki en büyük şampiyonluk adayı kim oldu? Okan Buruk yönetiminde son haftalarda ligde fırtına gibi esen Galatarasay, % 42’lik oranıyla ilk sırayı alırken, sezon başında takımın başına Jorge Jesus’u getiren ve Avrupa’da da yoluna devam eden Fenerbahçe ise % 41’lik oranıyla 2. sırayı aldı. % 10’luk oranıyla ise Beşiktaş 3. favori konumunda.

Bu soruya verilen cevapları daha detaylı incelediğimizde, tuttuğumuz takımlara olan sevgimizin ne derece büyük olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmaya katılanların % 76’sı takımının durumu ne olursa olsun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağını düşünüyor. Sevdiği takımı her zaman şampiyon gören katılımcıları hariç tutarak kalan kişilerin tahminlerine baktığımızda, Fenerbahçe % 48’lik oranla şampiyonluk yarışında öne çıkıyor. Galatasaray % 37 ile Fenerbahçe’yi takip ederken, Beşiktaş ve Trabzonspor’u öne çıkaranların oranı ise % 4.

Küme düşmeye en yakın adaylar!

Devre arası itibariyle katılımcıların % 31’i ligin yeni ekibi Ümraniyespor’un küme düşmeye en yakın aday olduğunu belirtirken, % 30’u ise sene başında Süper Lige yükselen bir diğer ekip olan İstanbulspor’un ligde tutunamayacağını belirtiyor. % 6’lık oy oranlıyla 3. aday ise Giresunspor oldu. Bu sonuçlar, sezon başında lige yeni yükselen takımların başarılı olma ihtimalinin kamuoyu gözünde daha az olduğunu gösteriyor.

En başarılı teknik direktör kim?

Katılımcıların, sezonun şu ana kadar ki bölümü için en başarılı teknik direktör tahminlerini incelediğimizde ilginç sonuçlar ortaya çıktı! Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, % 36’lık oy oranıyla katılımcıların en büyük adayı durumunda, Okan Buruk % 26’lık oranıyla 2. sırayı alırken, Beşiktaş ile 2. kez bir maceraya başlayan Şenol Güneş % 12 ile 3. sırayı aldı. Genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu % 4 ve geçtiğimiz yıl Trabzonspor’u şampiyon yapan Abdullah Avcı, % 3’lük oranlarıyla diğer önce çıkan teknik direktörler oldu.

Transfer dedikoduları heyecanlandırıyor!

Süper Lig’de devre arası transfer dönemi 12 Ocak’ta başladı. Devre arası itibariyle hangi takımın daha fazla transfere ihtiyacı olduğunu taraftarlara sorduk.

Sezonun ilk yarısında beklentilerin arkasında kalan Beşiktaş % 24’lük oranıyla en çok transfer ihtiyacı olan takım olarak görülüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray % 12’lik oranlarıyla Beşiktaş’ı takip ediyor. Bu kulüplerin bütçeleri itibariyle daha fazla transfer yapması olağan duruyor. Fakat hem UEFA’nın hem de Türkiye Futbol Federasyonu’nun koyduğu finansal kurallar ve son 1 senedeki döviz artışları nedeniyle transfer sezonu görülen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşmeyebilir.

2022-2023 sezonunun kalanı için Süper Lig takımlarının harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11 Ocak’ta açıklandı1. En yüksek limite sahip takımlar sırasıyla; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldu. Katılımcılar tarafından da en çok transfere ihtiyacı olan takımlar “3 Büyükler” olarak belirtilmişti. Taraftarların beklentilerini karşılayabilmeleri açısından bu 3 takımın transfere harcayacağı bütçeler de merak konusu.

En keyifle izlediğimiz lig hangisi?

Taraftarın izlemekten en çok keyif aldığı ligler arasında İngiltere Premier Lig % 64’lük oranıyla ilk sırayı alırken, Türkiye Süper Ligi % 48 ile 2. sırada. İspanya La Liga ise % 33 ile 3. sırada yer alıyor. Her 10 kişiden 4’ü ligimizdeki futbolun kalitesini beğeniyor. 3’ü ise futbolumuzu yeterli görmezken, geriye kalan katılımcılar ortalama bir seyir zevkimiz olduğunu düşünüyor.

Ligimizin seviyesini nasıl yükseltebiliriz?

Uzun yıllardır Avrupa’da başarıya hasret kaldığımız bu dönemlerde, kamuoyunda ligimizin kalitesi tartışılacak duruma geldi. Çoğu zaman Avrupa Liglerinde oynanan futbolu gıptayla izlediğimiz ise acı bir gerçek. Biz de katılımcılara bu liglerin seviyesine yükselmemiz için en önemli etkenlerin neler olduğunu sorduk. Katılımcıların % 40’ı altyapının gelişmesi gerektiğini ifade etti. % 18’i ise bir futbol sistemi üzerinde istikrar yakalanması gerektiğini düşünüyor. Kaliteli transferler yapılarak kadro planlaması yapılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise % 15. Umuyoruz ki katılımcıların da düşünceleri doğrultusunda futbol iklimimiz kısa zamanda hak ettiği değere ulaşır.

Yabancı sınırı kaç olmalı?

Geçtiğimiz sene Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar ile yabancı sınırı konusu tekrar gündeme geldi. Federasyon kararı gereği bir takımda sahaya çıkabilecek yabancı sayısı 8’e düşürüldü. Mevcut durumda her takımın kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunabiliyorken bu karar kulüplerin oldukça tepkisini çekti. Biz de kamuoyunun bu konuda ne düşündüğünü sorduk. Katılımcıların verdiği cevapların ortalaması 9 yabancı olarak dikkat çekiyor. Bu sonuç da federasyonun kararını destekler nitelikte. Yabancı sayısının sınırsız olması gerektiğini belirtenlerin oranı % 16 olurken, %1’lik kesim ise takımlarda hiç yabancı oyuncu bulunmasını istemiyor.

3 büyük takım geçen sezon neden başarısız oldu?

3 Büyükler olarak adlandırılan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları 2021/2022 sezonunda mutlu sona ulaşamadı. Katılımcıların 3 büyüklerin şampiyon olamaması ilgili yorumları ise şu şekilde; % 27’si etkisiz futbolcu performansları nedeniyle başarısız olduklarını düşünürken, % 15’i kadroların yetersiz olduğunu düşünüyor. Hakem performanslarından dolayı başarısız olduğunu düşünenlerin oranı ise % 14 oldu.

3 büyükler ayrıcalıklı mı?

Türkiye Futbol liglerinin kuruluşundan itibaren, daima 1. Lig’de yer alan ve 3 büyükler olarak adlandırılan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftar kitlesi oldukça fazla. Bu nedenle, bu takımların medyada diğer takımlara göre daha fazla göz önünde olması pek şaşırtıcı olmasa gerek. Fakat bu ön plana çıkarılma durumu diğer Anadolu kulüpleri ile arasında haksız rekabete yol açıyor mu? Katılımcılara 3 büyükler dışındaki takımların medyada daha az yer bulmasının adil olup olmadığını sorduğumuzda cevaplar bir hayli ilginç. Katılımcıların büyük çoğunluğu 3 büyüklerin taraftarı olmasına rağmen, adil bulmayanların oranı % 85 olurken, yalnızca % 15’i bu durumu adil bulduğunu belirtti.

Anadolu takımlarından birini destekler misin?

Türkiye’de futbol ortamının değişip daha iyiye gidebilmesi için futbolun tüm paydaşlarının elinden geleni yapması gerekiyor. Futbolun en büyük paydaşı ise hiç kuşkusuz taraftarlar. Peki, taraftarlar Türkiye’de futbol ortamının değişmesi için 1 sezonluğuna bile olsa Anadolu takımlarını desteklemeye sıcak bakıyor mu? Her 10 kişiden 7’si Anadolu takımlarından birini desteklemeyi kabul ediyor. 3’ü ise tuttuğu takımdan başkasını desteklemeyeceğini ifade ediyor.

Şikenin cezası ne olmalı?

3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike süreci, üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen günümüzde bile gündemini koruyor. Katılımcılara, “Eğer bir müsabakada şike tespit edilirse; şikeye karışan her 2 takım da küme düşürülmeli mi?” sorusunu yönelttik. Her 10 kişiden 9’u takımların küme düşürülmesi gerektiğini belirtti. Bir diğer soruya verilen cevaplarda ise her 10 kişiden 8’i şikeye karışan futbolcuların profesyonel futbol kariyerinin bitirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu sonuçlar, ülkemizdeki futbolseverlerin şikeye karşı pek fazla tahammülünün kalmadığını gösteriyor.

Messi mi Ronaldo mu?

21. Yüzyılın en büyük 2 futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, tarihte eşine kolay rastlanmayacak bir rekabete imza attılar. Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon D’or ödüllerine baktığımızda rekabetin ne denli büyük bir seviyeye çıktığını görüyoruz. 2008 yılından itibaren verilen ödüllerde, 7 sene Messi, 5 sene de Ronaldo kazandı. Son 15 yılda bu ikilinin ödülü alamadığı yalnızca 2 yıl oldu. Katılımcılara göre bu rekabetin kazanını kim? Katılımcıların % 54’ü Ronaldo tercihinde bulunurken, % 46’sı ise Messi’nin daha iyi olduğunu düşünüyor. 15 yılın sonunda bile hala bu çekişmenin devam ettiğini görüyoruz. Futbol severler olarak bu ikiliye seyrettirdikleri rekabet ve iyi futbol için teşekkür ediyoruz.

Tarihin en iyi futbolcusu kim?

Futbol tarihi boyunca her dönemde kendine hayran bırakan futbolcular çıktı. Kendi dönemlerinin en iyileri olan futbolcuları, farklı dönemin en iyileri ile kıyaslamak oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Katılımcıların % 31’ine göre tarihin en iyi futbolcusu Pele olurken, % 28’lik oranıyla Cristiano Ronaldo 2. sırada yer aldı. Futbolun global anlamda dünyada ses getirmesini sağlayan en büyük yeteneklerden olan Maradona ise % 17’lik oy alırken, Ronaldo ile birlikte günümüzün bir diğer starı olan Lionel Messi ise % 16’lık oranıyla 4. sırada yerini aldı.

Türk futbol tarihinin en iyi futbolcusu kim?

Dünya futbol tarihinde öne çıkan futbolcuları değerlendirmişken, Türk futbolu için de kendine hayran bırakan yıldızları anmadan geçmek olmazdı! Peki, ülkemizin futbol tarihinin en değerli oyuncuları nasıl sıralandı. Katılımcıların % 25’i Galatasaray’ın efsane kaptanı ve “Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay’ın Türk futbol tarihinin en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyor. % 14’ü Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın ismini verirken, Fenerbahçe’nin unutulmaz kaptanı Lefter Küçükandonyadis ise % 11 ile 3. sırayı aldı.

Ligimizde yabancı hakem olmalı mı?

Hemen hemen her sezon tüm taraftarların ortak yakındığı en önemli konu Türk hakemler. Peki, gerçekten hakemlerimiz yetersiz mi? Yoksa taraftarlık duygumuz, gerçeği görmemize bir engel mi? Son dönemlerde gündemde olan yabancı hakem konusunda katılımcılarımıza ne düşündüklerini sorduk! Katılımcıların yarısı yabancı hakem konusuna olumlu yaklaşıyor. % 26’sı hakemlerin yerli veya yabancı olmasının bir fark yaratmayacağı görüşünde, % 24’ü ise yabancı hakemlerin ligimizde görev almasını istemiyor.

NG Araştırma’nın sporla ilgili yaptığı kamuoyu araştırmasını yukarıda sizinle paylaştım. Bence güzel bir araştırma olmuş. Bu araştırma insana birçok konuda yardımcı oluyor.