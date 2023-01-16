Asile 5.500, vekile 51.970 Lira emekli maaşı… Milletvekilliği devleti söğüşleme yeri mi?

Türk toplumunda yeni bir sınıf oluştu.

“Milletvekili sınıfı”…

Eski olsun yeni olsun, emekli olsun görevde olsun fark etmez.

Onlar, güya milletin vekili, ama “milletin üstünde” ve direkt parti liderine bağlı bir sınıf.

Millet, kendi adı kullanılarak yaratılan bu imtiyazlı sınıftan rahatsız.

Nesinden rahatsız?

*Milletvekillerinin maaşından rahatsız.

*İki yıllık çalışma sonrası emekli olmalarından rahatsız.

*Hem emekli aylığı, hem maaş almalarından rahatsız.

*Makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, yılda 6 aylık ikramiye, fazla çalışma ücreti, aile yardımı, ödenek, yolluk vs. almalarından rahatsız.

*En üst seviyede bedava sağlık hizmeti almalarından rahatsız.

*Üç danışmanına gereksiz masraf edilmesinden rahatsız.

*”Ucuz yemek” gibi abartılı sosyal olanakları bulunmasından rahatsız.

Millet, “Biz sıkıntı içinde kıvranırken, bizim adımızı kullanarak bizim adımıza hareket edenlerin neden bir elleri yağda, bir elleri balda olsun?” diye soruyor.

Millet, haksız mı?

Değil…

Milletin sorduğu son soruya mantıklı cevap verebilecek var mı?

Yok.

Artık Türkiye’de “halk sınıfı” var, güya halk adına hareket eden “milletvekili sınıfı” var, bir de “üst düzey yöneticiler” sınıfı var.

Biliyorum, “milletvekili sınıfı”ndaki bazı kişiler, benim bu görüşüme “Biz halkla iç içeyiz, halkın derdi bizim derdimizdir” diye itiraz edecekler.

Milletvekili olup da farklı davranan olabilir, ben genel gözlemimi söylüyorum.

“Biz halkız” savındaki milletvekillerine şunu sormak gerekir:

*Tamam, siz halksınız da, halk içinde ortalama emekli maaşı ne kadar, eski milletvekillerinin emekli maaşları ne kadar?

*Halk da sağlık hizmetlerinden “en üst seviyede” ücretsiz yararlanabiliyor mu?

*Halkın emeklilik hakkını elde etmesi de milletvekilleri kadar kolay mı?

*Halk da milletvekilleri kadar “ucuz yemek”ten yararlanabiliyor mu?

*Madem siz de halksınız da, halk sıkıntı içindeyken siz neden bolluk ve rahatlık içindesiniz?

Sonra bir şey daha…

Bu sözüm, AKP milletvekillerine.

Erdoğan; 1 Haziran 2022’de huzurunuzda, gözlerinizin içine baka baka halkın bir kısmına (Gezi eylemcilerine) “sürtük” diyerek hakaret etti.

Madem halkın vekilisiniz, madem halk size hakkını ve namusunu koruması için oy verdi, neden temsil ettiğiniz halka hakaret edilmesine izin verdiniz, izin vermenin ötesinde neden ayağa kalkıp halka hakaret edeni alkışladınız?

Sadece bu olay bile, milletvekillerinin milletten ne kadar koptuğunun göstergesidir.

Milletine hakaret edilmesine itiraz edemeyenden milletvekili olur mu?”

Milletin maaş zammı, vekilin maaş zammı

“Millet” ile “vekili” arasındaki ekonomik uçurumu, daha yeni bir kez daha gördük.

2023 zamları açıklandı, zamlar sonunda, en düşük emekli aylığı 5.500, emekli milletvekili aylığı ise 51.970 lira oldu.

Yani “vekil”in emekli maaşı, “millet”tin 10 misli.

Bir yılda “vekil”in emekli maaşına 33 bin, “millet”in emekli maaşına ise sadece 3 bin lira zam yapıldı.

Yazmışken halen görevde olan milletvekillerin maaşlarının ne olduğunu da yazayım.

Milletvekillerinin Ocak 2022’de 39.837 lira olan maaşları Ocak 2023’te 73.379 liraya çıktı.

Emekli aylığı alan milletvekillerinin Ocak 2023 maaşları ise 125 bin 349 lira.

Milletvekillerin çoğu da emekli ve bu aydan itibaren 125 bin lira maaş alacaklar.

Bu da yazdıklarımı doğruluyor.

Toplumda bal gibi “milletvekili sınıfı” oluşmuş durumda.

“Millet” ayrı.

“Milletvekili” ayrı.

Millet sıkıntı içinde.

Milletvekilinin ise bir eli yağda, bir eli balda.

Sonuç olarak ben görüşümde ısrar ediyorum…

Türkiye’de yeni bir toplumsal sınıf oluştu, “milletvekili sınıfı”…

Milletin vekâletini aldılar, milletten kopup toplumun en üst gelir sınıfı arasına yerleştiler.

Baksanıza…

İki yıl milletvekillik yap, kıyak emekliliği kap.

Milletin emekli aylığı en düşük 5 bin 500 lira…

Vekilin emekli aylığı 51 bin 970 lira!

Millet ile vekil arasında bu kadar derin uçurum olur mu?

“Emekli milletvekili” ne demek?

Şu saçmalığa bakar mısınız?

“Emekli milletvekili”…

Böyle bir sıfat, böyle bir statü olur mu?

Dünyada nerede görülmüş?

Milletvekilliği bir meslek değil ki, bir süre çalıştıktan sonra emekli olasın.

Milletvekilliği, belirli bir dönem için halk adına sorumluluk alıp halkı TBMM’de temsil etmektir.

Görev süren dolar, mesleğine dönersin, oradan normal vatandaş gibi emekli olursun.

İki yıl milletvekillik yapıp, “emekli milletvekili” statüsüne kavuşmak ve ayda deve yüküyle emekli maaşı almak ne demek?

Millet sürünürken vekillerin sefa sürmesi, reva (normal) mı?

Böyle bir düzen olabilir mi?

ANAP döneminde millete sormadan kendi kendilerine böyle bir kanun çıkardılar, o gün bu gün devleti söğüşlüyorlar.

Milletvekillik, devleti söğüşleme (haksız kazanç elde etme) yeri mi?

Bu, açıkça “yetki gaspıyla” milletin hakkını gasp etmektir.

Hani Türkiye “güçlendirilmiş parlamenter sistem” denilen yeni bir düzene hazırlanıyor ya, bu düzen içinde “vekillerin saltanatı”na da son verilmeli.

Ankara’ya “alacak” olanlar değil, “verecek” olanlar gitmeli.

Adamın doğru dürüst eğitimi yok, mesleği yok, milletvekilliğine bir kapak atıyor, kendisi de ailesi de sittin sene aklının hayalinin eremeyeceği kadar maddi olanağa kavuşuyor.

Tekrar ediyorum; “millet” sefalet içindeyken, “vekiller” sefa sürmemeli.

Milletvekilliği, “ayrıcalıklı bir sınıf” olmaktan çıkarılmalı, vekil de görevi sonunda aslına döndürülmeli.