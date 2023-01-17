Son olaylar, Türkiye Cumhuriyeti’nin “parti devleti”ne dönüştüğünün resmidir

“Son olaylar” derken, hangi olaylar?

*BİRİNCİ OLAY: AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren sözlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarının alkışlaması.

*İKİNCİ OLAY: Muğla Valiliği’nin, valilik resmi Twitter hesabından AKP mitingini ve Erdoğan’ın görüntülerini şarkılar eşliğinde “Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan” ifadesiyle paylaşması.

Bu iki olay, öyle normal kabul edilebilecek, “masumane” olaylar değil.

Her ikisi de, Türkiye Cumhuriyeti’nin “parti devleti”ne dönüştürüldüğünün en net ve en tartışmasız fotoğrafları.

Artık “Cumhuriyet devleti” yok, “AKP devleti” var.

“Cumhuriyet devleti”nde; komutanlar devletin komutanı, valiler devletin valisidir.

Siyasete ve siyasi partilere mesafeli dururlar, sözleri, hareketleri ve davranışlarıyla “siyasi partilerin propaganda aracı” olamazlar.

Çünkü siyasi partiler gidici, devlet kalıcıdır.

Önemli olan, siyasi partilere şakşakçılık yapmak değil, devlete hizmet etmektir.

Komutanlık ve valilikler, “bir siyasi partinin reklamını yapma” makamları değildir.

Komutanlar, muhalefet parti genel başkanını eleştiren iktidar parti genel başkanını alkışlayamaz.

Valiler de, valilik resmi sosyal medya hesabından bir partinin reklamını yapamaz.





AKP, devlete de devlet görevlilerine de yazık ediyor

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Türkiye’de son yıllarda yaratılan “siyasi iklim”den kim sorumlu?

“Yönetenler” mi, “yönetilenler” mi?

Yani son iki olayın özelinde soracak olursak “alkışçı komutanları” mı, “reklamcı Muğla Valisi’ni” mi, yoksa onları bu davranışa mecbur edenleri mi sorumlu tutacağız?

AKP iktidarı özellikle son 10 yılda ülkemizde öyle baskıcı bir iklim yarattı ki, devlette çalışanlar, günlük geçimlerinde mağdur olmamak için olup bitene ister istemez boyun eğmek zorunda kalıyor.

Her gün onlarca benzer olay duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz.

Devletin kurumları yok edildi, kuralları rafa kaldırıldı.

Kurum da kural da, bir kişi.

Veya o bir kişinin temsilcileri, sözcüleri…

O bir kişi, sabah kalkınca ne derse, kural o!

Devleti devlet yapan, “güçler ayrılığı ilkesi”dir.

Böyle bir ilke kaldı mı?

“Yasama” da o, “yürütme” de o, “yargı” da o!

Böyle bir devlete “devlet” denemeyeceği için, o devlet elbette “parti devleti”dir.

Veya daha da öte “şahıs devleti”dir.

Devlet, “parti devleti-şahıs devleti” olunca da, ordu komutanları, muhalefeti eleştiren iktidar liderini elbette alkışlamak zorunda kalır.

Elbette, geçim ve makam kaygısı duyan bir vali çıkar, vilayetin resmi sosyal medya hesabından parti reklamı yapar.

Bunlar ilk mi?

Türkiye, bugüne kadar neler yaşadı neler.

Önümüzdeki günlere dikkat edin, devletimiz adına utanacağımız daha ne rezilliklere tanıklık edeceğiz.

Bütün bunlar ne pahasına?

“Devleti ele geçirme” ve rejimi “siyasal İslam”a çevirme pahasına…

Türkiye yoldan çıktı, çıkarıldı, “sonu uçurum olan bir yola” sokuldu.

Bu yol, “çıkmaz bir yol” mu?

Değil…

Bu yoldan dönmek mümkün.

Son günlerde bunun kavgası veriliyor.

AKP, “siyasal İslam” ideolojisi uğruna devletimize de devlet çalışanlarına da yazık ediyor.

İş işten geçmeden, “parti devleti”ni yeniden “Cumhuriyet devleti”ne dönüştüremezsek, devleti kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getiremezsek, daha zor günler bizi bekliyor.