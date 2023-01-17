Bir ülkenin varlığı, birliği ve geleceğinin en önemli temellerinin başında eğitim gelir!

Eğitimin her kademesi bilimsel temellere dayanan “MİLLİ EĞİTİM” değilse o ülkenin varlığından, birliğinden ve geleceğinden emin olamazsınız.

Bilimsel temeller derken kastımız sadece maddi değerler değildir. Maddi değerlerle, birbirinden ayrılmaksızın ve ağırlıklı olarak, ahlaki ve inançsal nitelikteki manevi değerlerin bir arada bilimsel anlamda ortaya konulduğu bir anlayıştır.

Bugün ülkemizdeki eğitim kurumlarının her basamağında akıl almayacak bir dağınıklık görüyoruz.

Özel okullar, devlet okulları ikilemi bölünmenin başıdır. Okul çağına gelinen çocukluk yıllarında başlıyor.

Maddi olanakları yeterli olmadığı için dar gelirli aileler çocuklarını devlet okullarda eğitim aldırmak zorunda kalıyor.

Şimdilerde hemen her yerde önemli bir gelir kaynağı olduğu için özel okullar var. Olmayan bölgelerde maddi imkanları elverse dahi yaşadıkları bölgede özel okul olmadığı için aileler çocuklarını mecburen devlet okuluna vermek zorunda kalıyor. Ya da özel okulun bulunduğu bir bölgeye yatılı olarak göndermek zorunda kalıyor. Bu şekilde çocuk o çağında aile yuvasından ve sevgi ortamından koparılmış oluyor.

Daha işin başında o gencecik beyinlerde, özel okulda okumakla kavuştukları imkan, devlet okulunda okuyanlara nazaran kendilerinde üstü kapalı da olsa bir üstünlük algısı ile daha bir özgüven yaratıyor.

Tabi bunu tam tersine çevirecek olursak da, devlet okullarında eğitim gören çocuklarımızın gencecik beyinlerinde sınıfsal bir çöküntüye neden oluyor.

Devlet okullarında sınıflardaki öğrenci sayısı ile özel okullardaki öğrenci sayısı da dar gelirli ailelerin çocuklarının aleyhine. Özel okulda 20-25 kişilik sınıflarda eğitim verilirken devlet okullarında bu sayı çok daha fazla oluyor. Bu durumda öğretmenin öğrencisiyle ilgilenme olanağı yine devlet okullarında okuyan çocukların aleyhine bir durum ortaya koyuyor.

Özel okullarda çocukların beslenme sorunu hemen hemen yok gibi. Gel gelelim devlet okullarında beslenme olanağının olmadığı kesin. Olur olmaz yerlere harcama yapan hükümetler, ülkemizin geleceği çocuklarımızdan bu hayati önem taşıyan imkanı esirgiyor.

Çocuğunu okula gönderirken cebine harçlık konulamayan çocukların, okul kantinin önünde okulun kapısında simit/ açma satan simitçiyi gördükçe nasıl bir eziklik yaşadıklarını düşünebiliyormusunuz?

Özel okullar devlet okullarında öne çıkmış gözüken öğretmenleri bir şekilde bünyesine katıyor. Onların sayesinde öğrenci sayısını buna bağlı olarak da gelirini arttırıyor. Kaldı ki bir kısım öğretmenlerin dahi özel okullarda devlet okullarındaki öğretmenlerin ücretlerinin çok altında çalışmak zorunda kaldıklarına dair şikayetler var.

Yani bir kısmını ortaya koyduğumuz imkanlarla ,özel okullar eğitim yuvası olmak yerine tam bir ticari işletme olarak eğitim başlığı altında yer alıyor. Eğitimi bir ticaret kapısı olarak görmek, kabul etmek ve imkan sağlamak fevkalade sakat, çağdışı bir düşüncedir.

Özel okullarda okutulan ders kitapları ve uygulanan müfredatın da “Milli eğitim” esaslarına göre olduğunu söyleyebilmek de mümkün değil. Her biri ayrı bir telden çaldığı için hangi eğitim esasları dahilinde takip edecek, denetleyeceksiniz?

Giderek orta dereceli okullarda, üniversite aşamasında da durum hiç farklı değil.

Nasıl ki askerlikte parası olan parayı verip kurtuluyor, vatan görevi garibanlara kalıyorsa burada da durum farklı değil.

Asıl kanayan yara; bugünkü eğitim düzeninde eşit koşullarda eşit eğitim aldığını söyleyemeyeceğimiz çocuklarımızı, sanki eşit koşullarda eğitim almış gibi, aynı koşullarda sınava tabi tutup yarıştırmak; Yazıktır, günahtır, haksızlıktır ..!

Buraya nereden ve hangi nedenle geldik?

Bu işin başlangıcı özel okullara imkan tanıyan yasal düzenleme ile o zaman ki iktidarın fahiş hatası ile geldik. Arada gelen iktidarlar da bu hayati konuya el atmadılar. Bu öyle ağır bir hatadır ki, ülkeye yapmış oldukları bütün iyi hizmetleri alır götürür. Vebalinden kurtulamazlar…

Peki bu iş nasıl düzelir?

Bu iş, hiç vakit kaybetmeden gerek şahıslara, gerek derneklere gerekse vakıflara ve benzeri kuruluşlara, kime ait olursa olsun derhal ve bir gün bile geçirmeden bütün özel okulların devletleştirilmesi ve ülkenin her yanında aynı özelliklere sahip homojen bir “ Milli eğitim” birliği ile olur.

Amaaa gel gelelim bunu yapabilecek has vatan evlatlarına ihtiyacımız var. İşte sıkıntı bu noktada. Bu bölünmüşlükten besleneler var. Bu bölünmüşlüğün ortadan kalkmasını asla istemeyenler var. Kafalarındaki çarpık ideallere ulaşmak için bu bölünmüşlüğü çıkar yol kabul edenler var; var da var…

Muhalefet partilerini takip ediyorum.

Ülkenin mevcut durumu hakkında veya iktidaragelince yapacakları hakkında konuşmadıkları, ortaya koymadıkları, vaad etmedikleri konu neredeyse yok. Ama ne yazık ki “ Milli Eğitim “ konusunda hiçbir sözlerini duymadım. Duyan varsa beri gelsin !