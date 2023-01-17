İŞTE, “CEHALETİN FERASETİ!”

Gazete almak için bir işyerine giriyorum, aradığım bir gazete yok.

- Neden yok? Diye soruyorum;

- Üç- dört tane bırakıyorlar. Keşke hiç bırakmasalar! Diyor!

- Neden?

- “Ormanlar yok oluyor, sosyal medyada her şey var, gazeteye ne lüzum var?”Yanıtını veriyor!

Eve doğru yürürken düşünüyorum; “Cahilin feraseti bu mu?”

Ormanları yok eden, doğayı katleden gazete ve kitaplar mı?

1970 yılından bu yana her gün birkaç gazete alırım. Okuduktan sonra, kupür keser, konularına göre dosyalarım.

Çünkü;“İnsan aklı unutkandır, ARŞİV unutmaz!” sözüne saygım ve inancım var.

Bir konuda yazı yazarken, o konuyla ilgili dosyama bakar, bilgilerimi tazelerim, somut bilgi ve rakamları yazımda kullanırım.

Bilinen bir acı gerçek var;

Gazete, dergi ve özellikle kitap okumada hayli geri bir ülkede yaşıyoruz!

Örnekleyelim;

· 2011 yılında gazete ve dergi tiraj sayısı 2 milyon 130 bin iken, 2020’de 945 bin olmuş! Yani, son 9 yılda okuyucu sayısında büyük bir azalma var!

Yaşadığımız toplum gazete, dergi ve kitap okumada, pek çok ülke vatandaşlarına göre son derece geri kalmış durumda!

Gazete, dergi ve kitap okumazsanız, yaşanan olayları çabuk unutursunuz!

Unuttuğunuz için de yaşamdan ders almaz, aynı yanlışları tekrar tekrar yaşarsınız!

Birileri, aynı yalanları tekrar eder, siz de inanırsınız!

Gelelim, gazete-dergi ve kitap basımıyla ormanların yok olmasına!

Ormanları yok eden bunlar mı?

Yoksa, başta cehalet olmak üzere, lüks oteller ya da lüks villalar yapmak için ormanlarımızın kasıtlı olarak yakılması mı?

Ya da ülkemizin en değerli ormanlık alanlarının yerli ve yabancı maden şirketlerine peşkeş çekilmesi mi?

Bakın çevrenize; dağlar delik deşik!

Ya da; İstanbul başta olmak üzere, kimi kentlerin plansız ve çıkar hesaplarıyla yapılan imar planlarıyla BETON YIĞINI haline getirilmesi ve kent çevrelerindeki ormanların, yeşil alanların, tarlaların yok edilmesi mi? Deprem toplanma alanları bile imara açılmış!

İstanbul Ataşehir’de, “Millet Bahçesi yapacağız” dedikleri araziyi imara açıyorlar!

Kamu bankasından kredi verilerek MEDYA PATRONU yapılan adam, kredi borcunu ödemiyor, golf sahası olan arazisini “İmar Plan Tadilatı” ile “İnşaat Alanı” na çevirtiyor, RANT DEĞERİ artıyor, borcu karşılığı bankaya devrediyor!?Hemen yeşil alan talan ediliyor, site inşaat projesi için harekete geçiliyor!

Hem vatandaşı kandırıyor, hem de doğayı katlediyorlar.

Çıkara dayalı imar plan değişiklikleriyle yeşil alanları yok ederken, yağmur suları toprağa karışmıyor, SEL oluyor, FELAKET oluyor!

Yıllardır, gazetelerde ve televizyonlarda, yurdun dört bucağında tarlasını, ormanını, akarsuyunu korumak için çırpınan ve karşılarına Jandarma gücüyle çıkılan köylülerimizin feryatlarına tanık oluyoruz!

Doğada tahrip edilen her alan, ayrı bir FELAKET örneği oluyor!

Birileri bu rezaletlere “KADER” diye kılıf uyduruyor!

Oysa, aç gözlülüğün, para ve zenginlik hırsının, LİYAKATSIZLIĞIN, BİLİNÇSİZLİĞİN bedelini toplum olarak ödüyoruz!

Gazete ya da kitap değil, KİRLİ SİYASET ve CEHALET öldürüyor.

Doğayı da insanı da…