İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI NEDEN YAPILMIYOR?!..

İnsan, “aklı egemen kılabilirse” doğru düşünebilir.

Merak duygusu, insanın yaşadığı sorunların NEDENLERİNİ öğrenmesine yardımcı olur.

Merak etmeyen, başına gelenlerin “gerçek nedenlerini” öğrenemeyen insan, “Özgür bir insan” olamaz!

Sorunlarını çözemez, “güce boyun eğer” ve o farkında olmasa da, “zincirsiz köle” haline gelir!

Ülkemizdeki bazı sorunlara bir göz atalım;

İŞSİZLİK sorununun kaynağı nedir?

Siyasi iktidara sorarsanız; “iş beğenmemek” ya da “mesleksizlik!”

Oysa, temel sorun; PLANSIZLIK.

Ülke yönetme iddiasıyla iş başına gelen bir siyasal iktidar, öncelikle orta ve uzun vadeli planlar hazırlamakla ödevlidir.

Oysa, AKP döneminde, bu ülkede Devlet Planlama Teşkilatı yok edildi!..

Ülkenizin “ekonomik, toplumsal ve kültürel” gelişme sürecini planlamazsanız, “İşgücü Planlaması” da yapamazsınız!

Bu nedir?

“Bizim hangi meslek alanlarında insan gücüne ihtiyacımız var?” diye düşünmek ve buna uygun EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANLAMASI yapmaktır.

Siz, “her şehirde üniversite kurduk” diye övünürsünüz ama o üniversitelerden mezun olanlara İŞ bulamıyorsanız, boşu boşuna üniversite kurmuşsunuz, İSRAF yapmışsınız demektir!

Birkaç örnek verelim;

30 bin ziraat mühendisi işsiz! (9 Ocak 2021) Ve bu ülkede tarımın sefaletini yaşıyoruz!

2025 yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenen yerli savaş uçağı için, İngiltere’de verilen ilanla saat ücreti 1000 TL. üzerinden yabancı mühendis aranıyor! (15.10.2021) Neden kendi uçak pilotlarımızı yetiştirmiyoruz?

Türkiye’de YETENEK AÇIĞI yüzde 83’e ulaştı!.. Firmalar “nitelikli işgücü” bulamıyor! (23.11.2021)

Avukat Enflasyonu: Avukat sayısı son 7 yılda yaklaşık iki katına çıktı. 47’si devlet, 37’si vakıf olmak üzere toplam 84 Hukuk Fakültesinde 85 bin öğrenci var! Avukatlar güvencesiz. ( 1.5.2022)

Binlerce işsiz eczacı ve diş hekimi yolda! Diş hekimliği, ihtiyacın 6 katı mezun veriyor! ( 30.11.2022)

Sağlık Bakanlığı için alınacak 189 temizlik kadrosuna 6 bin 103 üniversiteli başvurdu! (13.12.2022)

5 yıl tecrübeli inşaat mühendislerinin yarısı işsiz. Kaynak: İnşaat Mühendisleri Odası. ( 22.12.2022)

20 bin arkeolog atama bekliyor! (23.12.2022)

Bu ülke iyi ve doğru yönetilmiyor!

EĞİTİM düzeni yap-boz tahtası gibi siyaset tüccarının elinde oyuncak olmuş! Nitelikli insan gücü yetiştirmiyor!

Bu ülkenin geleceği planlanmıyor!

“BEN BİLİRİM, BEN KARAR VERİRİM” inadı ve ihtirası ile ülke yönetilemez!

Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine yazık ediyorsunuz!

Bu ülkenin GELECEĞİ İLE OYNAMAYA kimsenin hakkı yok!

Başka ülkelerden alınan “patent hakkı” ve “yabancı sermaye” ile “sözde YERLİ ve MİLLİ” üretim yaptığınızı söyleyebilir, “merak etmeyen, düşünmeyen” yığınları kandırabilirsiniz!

Ama, ülkemize de, gelecek kuşaklara da ihanet edersiniz!

Sözüm, bu ülkenin tüm siyasetçilerinedir!