HİÇ BÖYLESİNİ YAŞAMADIK!

Yıllar boyunca çok defa yazılarıma karamsar bir girişle başladım.

Çok şaşırtıcı, üzücü şeyler gördük, yaşadık.

Darbeler, ekonomik sıkıntılar, inandığımız demokrasinin yaralanmasından dolayı çektiğimiz sıkıntılar… Grevler, lokavtlar, gençlik hareketleri, sağ sol çatışmaları… Bu olaylarda kaybettiklerimizin acıları…

Yolsuzluklar, sabotajlar, siyasi cinayetler, Atatürk düşmanlığı, gerici çıkışlar, yönetenlerin büyük yalancılıkları, tutulmayan sözler… Benzin sıkıntısı, ambargolar…

Bizim yaşımızdaki insanlar tüm bunlara tanık olmuştur. Kimi endişe ile dışarıdan izlemiş, kimi tam içinde yaşamış, o acı havayı solumuştur.

Kısacası Türkiye hiçbir zaman bir eli yağda bir eli balda ülke olmamıştır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, mandacı ve gericilerin önce saman altında, fırsat bulduklarında da ortalığa çıkarak, amaçlarına yönelik girişimleri hiç mi hiç tükenmemiştir.

Kısacası Türkiye’nin dış düşmanlarının yanında iç düşmanları da sinsice amaçlarından hiç vazgeçmemişlerdir.

Ama Cumhuriyetin güçlü harcı, tüm ve olumsuz koşullara karşın toplumun birliğini ve bütünlüğünü bozamamış, ulus kurtuluş savaşının zafer türküsünü birlikte söyleyerek var olmuştur.

Bugün, o sıraladığımız olumsuz şartlar altında dahi, bir olmanın, var olmanın neşesini, umudunu özlemle anıyoruz.

Örfünü, adetini, adaletini, inançlarını, tüm sarsıntılara rağmen demir gibi ayakta tutan bir ulusun varlığı ile mutlu yaşadığımız günleri özlemle anıyoruz.

Genç Cumhuriyetin ayaklandırdığı demokrasiyi eksiklerine rağmen arıyoruz.

Herkesten duyduğumu bir cümleyi tekrarlamadan geçemeyeceğim:

“Bu yaşa kadar böyle bir şey görmedik,yaşamadık…”

Gerçekten öyle.

Açlık görmedik, kimse başınını sokacak bir yuva endişesi taşımadı. Sıkıntıları Türk adaletinin şaşmaz terazisinden çıkacak kararlarla aşacağımız inancını hiç kaybetmedik.

Devletimize her zaman güvendik.

TBMM’nin tüm siyasi çalkantılara rağmen bu milletin iradesini hakkıyla teslim edeceği konusunda büyük şüphe duymadık.

Hiçbir zaman iktidar ya da muhalefet liderlerinin ulusu kamplara bölen söylem ve davranışlarına tanık olmadık.

Vatandaşların eşitliğinin bu denli çıkarlar için bozulduğunu, kayırmaların bu denli aleni yapıldığını izlemedik.

Ülkenin bel kemiği kurumların iktidardaki partinin arka bahçesi gibi kullanıldığını ne gördük ne de işittik.

Eğitimli insanların oluşturduğu Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği gibi STK’lara bu denli düşman olunduğuna, hayretle baktığımız hiç olmadı.

Kararlarına uyulmaması bir yana Anayasa Mahkemesi’nin kaldırılmasının teklif edilmesini rüyamızda görsek inanmazdık.

Türk Dil Sözlüğünde tapu kaydı gibi bulunan sözlerin, kavramların eğilip büküldüğüne rastlamadık.

Seçimin güvenliği her zaman önemlidir. Ama seçim güvenliği hakkında bugünkü kadar toplumca tedirginlik duyulduğuna hiç tanık oldunuz mu?

Milletin kaderini tayin edecek seçim tarihinin bile daha önceden takvimlerde yayınlanmaması, bu konuda tek bir kişinin karar vermesi garip değil mi?

Ne yapalım. Bunları da görmemiz kaderimiz imiş.

Ben inanıyorum ki kabus dolu bu günler geçecek, bu millet yaşadıklarından öyle bir ders alacak ki, bundan sonra bu tür yönetimlere ve yöneticilere olanak tanımayacak.