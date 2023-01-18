Uzunca bir dönemdir ülke gündeminde korku ikliminin hakim kılındığına dair söylemlere şahit olmaktayız.

“Peki, bu durum siyaset kültüründe ne anlama gelmektedir?” diye soracak olursak…

Cevaben diyebilir ki siyaset kültüründe itaatin ve uyumun hakim kılınmasını sağlayan en önemli araç “korku icadı”dır. Öyle ki korkulanın karşısında birbirinden farklı, birbiriyle çatışan taraf ve düşüncelerin dahi birlikte hareket edebilmesinin yolu açılır.

Hatta korkunun nesnel olarak var olup olmaması da çoğu zaman önemli değildir. Korku icadı bir gerçekliğin abartılması, kasıtlı olarak bazı yönlerinin öne veya açığa çıkarılması ya da gerçeklikten tamamen uzak bir kurgu biçiminde olabilir.

Kısacası korku icadının amacı açısından, korkunun nesnelliğinden ziyade kitlelerin algı düzeyinde oluşturulması, yer bulması ve benimsenmesi önemlidir.

Korku ve siyaset arasındaki bu yoğun ilişki hemen devlette ve siyasi kültürde söz konusudur. Çünkü korku siyasetin içine, iktidarın mantığına nüfuz eden bir olgudur. O nedenledir ki siyasi süreçlerin gidişatını tespit ve tayin etmede fikirler ve ideolojiler kadar duygular da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ve yine o nedenledir ki siyasette kitlelerin duygularını yönetebilme kapasitesi, siyasi parti programları kadar dikkate alınması gereken bir durumdur.

Kitleleri yönlendiren duygu, siyasi düşünce ve ideolojilerin temelini de oluşturabilir. Bu noktadan bakıldığında siyasi korkunun, toplumsal çatışmaların içinden çıktığını da söylemek mümkündür.

Dolayısıyla toplumun geleceğine yönelik endişeler duyması ile iktidarın otoritesini güçlendirmesi arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur.

Ve bu ilişki, korku icadının altında yatan en temel nedenlerden biridir.

Söz konusu ilişkiye bağlı olarak iktidarın sahip olduğu, yarattığı ya da beslediği korkular, yönetilenlerin davranışlarını düzenleme ve kontrol etme imkanı verir.

Böylece siyasi iktidarlar korku teması üreterek veya var olan kokuları manipüle ederek ya da gündemde tutarak bir taraftan yönetilenleri kontrol altına almaya diğer taraftan kendi iktidarlarının meşruiyetini sağlamaya çalışırlar.

Zira korku, beraberinde koruyucu-kurtarıcı motifini de getirir. Topluma ciddi bir tehlike içinde olduklarını ancak siyasi gücün bu tehlikelere karşı kendilerini koruyacağı mesajı verilir.

Yani korku icadının bir boyutu korku ise diğer boyutu koruyucu-kurtarıcıdır.

Haliyle korkunun mucidi tarafından toplumdan itaat beklenir ve yapmayanlar günah keçisi ilan edilir.

Siyasi rejimin içine kapanması da korku söyleminin gücü ve etkisi ile doğru orantılıdır.

Korku icadının siyasetteki yeri çerçevesinde Türk milletinin siyasi hayatının değerlendirilmesi yapılsa neler söylenebilir?

Herhalde ilk cümle “icad çıkarmayın!” olur, değil mi?

Saygılarımla…