Ofiste çalışanlar hangi saatte verimli, hangi saatte VERİMSİZ çalışıyor!

Araştırma şirketleri, birçok konuda araştırmalar yapıyor. Sözcü’deki habere göre yapılan bir araştırma, ofis çalışanlarının en verimsiz çalıştıkları saati ortaya çıkardı.

Office Freedom isimli ajans tarafından yapılan bir araştırma ofis çalışanlarıyla ilgili dikkat çekici bulgular ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmada uzmanlar ofis çalışanlarının günde 3 kere performansının düştüğü ve yorgunluk belirtisi gösterdiği ortaya çıktı.

Bilim insanları öğleden sonra ofis çalışanlarının veriminin düştüğünü açıkladı.

Yapılan araştırmada ofis çalışanlarının en verimli çalıştığı saat sabah 10.22 olarak belirlenirken bu saatten sonra ise verim giderek düşmeye başlıyor.

İLK BELİRTİ 13.27’DE ÇIKIYOR

Çalışanlar ilk olarak 13.27’de bitkinlik gösterirken bu saatlerde verimsiz çalışmaya başlıyor. Daha sonra saat 14.06 sularında ikinci bir yorgunluk dalgası gösterirken, uzmanlar bilgisayar ekranı karşısında çok zaman geçirmek ve az ara vermenin de en önemli etkenler olduğu kayıtlara geçti.

Yapılan anket çalışmasında ise ofis ortamının çalışanların verimini artırabileceği belirtilirken ofis içinde gürültü, ofis ısısı ve iş arkadaşlarının sürekli soru sormasının verimliliği azalttığı kaydedildi.

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İlginç bir araştırma…

Siz de ofiste çalışıyorsanız, bu araştırmayı kendinize uyarlayın.

Hangi saatte verimli çalışıyorsunuz, hangi saatlerde verimsiz çalışıyorsunuz?

Üzerinizde bir deneyin…