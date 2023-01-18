Milletvekillerine sesleniş

Ey, Adalet ve Kalkınma Partisi (286) milletvekilleri,

Ey, Cumhuriyet Halk Partisi (134) milletvekilleri,

Ey, Halkların Demokrasi Partisi (56) milletvekilleri,

Ey, Milliyetçi Hareket Partisi (48) milletvekilleri,

Ey İyi Parti (37) milletvekilleri,

Ey, Türkiye İşçi Partisi (4) milletvekilleri,

Ey, Demokrat Parti (2) milletvekilleri,

Ey, Memleket Partisi (2) milletvekilleri,

Ey, Büyük Birlik Partisi (1) milletvekili,

Ey, Demokratik ve Atılım Partisi (1) milletvekili,

Ey, Demokratik Bölgeler Partisi (1) milletvekili,

Ey, Saadet Partisi (1) milletvekili,

Ey, Yenilik Partisi (1) milletvekili,

Ey, Zafer Partisi (1) milletvekili,

Ey, bağımsız (4) milletvekilleri,

Halen TBMM çatısı altında “milleti temsilen” görev yapan 579 milletvekili, size sesleniyorum.

Ve sayısını bilmediğim “emekli milletvekilleri”ne…

Yıllardır sizi izlerim.

Dikkatimi çeken bir şey var.

Her gün ve de her saat sizden olmayan birilerini sürekli eleştirirsiniz.

AKP’liler, CHP’lileri ve İYİ Partilileri…

CHP ve İYİ Partililer, AKP’lileri…

HDP’liler, kendi çizgisinde olmayan diğerlerini…

MHP’liler, AKP’liler hariç bütün milletvekillerini…

Aranızda eleştiri bombardımanına katılmayan tek milletvekili yoktur.

Ancaaakkk…

Yıllardır yine dikkat ederim, kendi çıkarlarınız gündeme geldiğinde sulh oluyorsunuz, eleştiri ve kavgayı bırakıp hep birlikte parmak kaldırırsınız.

Hemen hemen 40 yıldır bu böyle.

Birkaç gün önce yazdım, Türk toplumunda imtiyazlı yeni bir sınıf oluşturdunuz.

“Bir eli balda bir eli yağda” bir sınıf.

Milletvekili sınıfı…

“Nalıncı keseri gibi” hep kendi tarafınıza yontuyorsunuz.

Milleti temsilen oradasınız, ama millet sefalet içindeyken sizler “sefa” sürüyorsunuz.

Haberiniz olsun, temsil ettiğiniz “millet” sizden şikâyetçi.

* “İki yıllık çalışma sonrası emekli olmanızdan” şikâyetçi.

* “Toplamı 125 bin 349 lira tutan hem milletvekili maaşı, hem emekli aylığı almanızdan” şikâyetçi.

* “Vatandaş ayda 5 bin 500 lira emekli maaşı alırken, sizin emekli milletvekili olarak ayda 51 bin 970 lira almanızdan” şikâyetçi.

* “Sizin ve yakınlarınızın en üst seviyede bedava sağlık hizmeti almanızdan” şikâyetçi.

Bunlar gibi daha neler neler…

Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa bugüne kadar aranızdan karşı çıkan oldu mu?

Hepiniz güya “hak, hukuk, adalet” peşindesiniz.

Bu nedenle sürekli “karşı tarafı” eleştiriyorsunuz.

Neden durup, düşünüp bir defalık dahi olsa, “eleştiri oklarını” kendinize çevirmiyorsunuz?

“Aynaya bakmak”, bugüne kadar neden birinizin dahi aklına gelmedi?

Ben 75 yaşındayım, 55 yıldır da gazetecilik yapmaya çalışıyorum, onca yıl içinde tek bir milletvekilinden “özeleştiri” duymadım.

Bir milletvekilin, milletin kürsüsüne çıkıp “Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Milletvekilliğin de emeklisi olur mu? Vatandaş 5 bin 500 lira alırken, bir emekli milletvekilinin ayda 51 bin 970 lira emekli maaşı alması, haksızlık değil mi? Bir milletvekili, hem milletvekili maaşı hem de emekli maaşı alabilir mi? Aylık 125 bin 349 lira maaşı biz hak ediyor muyuz?” diye konuştuğuna tanık olmadım.

Söz konusu kendi çıkarınız olunca, kimseden tık yok!

Ballı kaymaklı maaş almaya devam.

“Vatandaşın hakkını koruyor” gibi yapıyorsunuz, ama yaptığınız kendinize yüksek maaşlı bir emeklilik hazırlamak.

Herkesi her konuda eleştiriyorsunuz, ancak her nedense “özeleştiri yapmak” içinizden birinin aklına gelmiyor.

Tamam, özeleştiri yapmıyorsunuz, bari çıkın “Bu paraları almak, anamızın ak sütü gibi bize helal” deyin.

Onu da deniyorsunuz.

Özetle…

Ülkemizde millet ile vekilleri arasında, sosyal ve ekonomik yönden derin bir uçurum oluştu.

Artık millet ayrı bir sınıf, vekiller bir başka sınıf.

Biri dipte, diğeri üstte…

Milletvekilleri, milletin haklarını korumak için milletten vekâlet alıyorlar, bu vekâletleri kendilerine çıkar sağlamak için kullanıyorlar.

Bunun adı yetki gaspıdır.

Böyle devam edemez.

Siyaseti yeniden yapılandıracaksak, millet ile vekiller arasındaki bu uçurumu da kaldırmalıyız.