Yine takıldık

Kırklareli gerçekten dişli bir rakipti, inkâr edemeyiz.
Ne var ki, biz şampiyonluğun en büyük adayı Kocaelispor’uz.
Üstelik rakip Buca puan kaybetmiş, avantaj yakalamışız.
Ama kullanamıyoruz. Kullanamadığımız, sayısız fırsatları cömertçe harcadığımız gibi, son dakikalarda kalecimiz Gökhan’a dua ediyoruz.
Peki rakibin sayılmayan golü geçerli sayılsa idi, kim ne diyecekti?
Pardon…
Türkiye liglerinin en iyi forveti bizde tabirini duymuştum kısa bir müddet önce. Elbette futbolcularımızın kalitesinin farkındayım.
Ne var ki, bu kadar kaçan gol, bu kaliteye de yakışmıyor, bu gerçeği de kabul edelim…
Yakaladığını atamazsan, son dakikalarda yaşadıklarımızdan daha acı akıbetler bizi bekleyebilir.
İleriki hatalar çok daha sert, çok daha çetin mücadelelere gebedir.
Ve bu kadar hata kaldırmaz.
Şimdilik bu kadar…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.