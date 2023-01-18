The Game Plan*

Ocak ayının on üçüncü günü sabahı İstanbul Riva’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Stratejik Planlama Çalışması toplantısına katılma şansı ve fırsatı buldum. Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Sayın Engin Verel, bu toplantıya katılmamı istedi. Üniversitedeki ders ve sınavlarımın bittiği tarihe denk gelmesi iyi oldu. Kısa bir yolculuk sonrası toplantı yerine ulaştım.

Açılış konuşmalarında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu dinledim. Doğrusunu söylemek gerekirse her iki konuşmacı, konuları kendi çalışma alanları açısından çok iyi değerlendirdiler.

Ardından TFF’nin 2023-2027 yılları arasında gerçekleştireceği çalışmalara ışık tutacak ana başlıklar TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay tarafından güzel bir sunum ile takdim edildi. Futbolun gelişimini etkileyecek bir hayli fazla sayıdaki parametre, sayısal değerlerle açıklandı.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Gomez’in konuşması öncesi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in video mesajını izledik. Gomez aynı zamanda Ceferin’in önemli bir yardımcısı. Portekiz’in futbolda son yıllarda yaptıkları ve yarattığı gelişmeler, salondaki izleyenler tarafından ilgi ile takip edildi.

UEFA İş Geliştirme Müdürü Oleksandr Kucheriavyi’nin en iyi iş geliştirme strateji çalışma örnekleri oldukça ilginç ve yararlı olmasına rağmen, ana salondaki birçok katılımcı salondan ayrılmayı tercih ettiler!

Aslında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, futbolun tüm paydaşlarının Riva’da çeşitli konu başlıkları altında bir araya gelmeleri ve bir 5 yıllık plan için tartışmaları oldukça önemli bir gelişmedir. Çünkü futbolun gelişmesi ve başarısı için artık işe farklı açılardan bakılması gerektiği konusu herkes tarafından kabul edilmiş durumda.

Çalışma gruplarının neler olduğuna bakmaya zamanım olmadı ama eğer Üniversite-Federasyon İşbirliği üzerine bir grup yoksa bunca çalışmanın bir anlamı olmayacaktır. Bu arada, birçok yaş grubu kendi yaş aralığında mücadele ederken U18’de neden bir grup oluşturulmaz ve bunların kendi aralarında yarışması neden sağlanmaz? Bunun etraflıca açıklanması gerekiyor.

Yeteneklilerin seçilmesi ve yönlendirilmesi, kaliteli futbol insanlarının yetiştirilmesi, kadın futbolu, Grassroots konuları yanında bir de futbol terminolojisini bilen İngilizce çevirmenlere ihtiyacımız var. Plaj futbolunun ‘Kumsal Futbolu’ şeklinde çevrilmesi biraz şaşkınlık yarattı. Belki de doğrusunu mu söyledi dersiniz?

Her şeye karşın, TFF ve onun yönetimini tebrik ediyorum. Futbolun paydaşlarını bir araya getirmeleri ve büyük bir değer olan bu hazinenin büyümesi için farklı görüş ve düşüncelere kapı açmaları önemli bir gelişmedir.

Benim açımdan ise birçok dostumu burada görmek, sohbet etmek, geleceğe yönelik bazı planlar üzerine konuşma yapma fırsatım oldu. Detayları bir başka yazımda paylaşacağım.

*: TFF’nin Stratejik Plan Çalışması