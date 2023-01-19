“Süt” mü bozuk, yoksa “kaymak” mı?

Sevgili okurlarım, bu hafta “vekillerimiz” üzerine iki yazı yazdım.

Birincisinde, “Asile 5.500, vekile 51.970 lira emekli maaşı… Milletvekilliği devleti söğüşleme yeri mi?” diye sordum.

“Milletvekillerine sesleniş” başlıklı ikinci yazımda ise, milletvekillerin “neden özeleştiri yapmadıkları” üzerinde durdum.

Her iki yazım da büyük ilgi gördü.

Sayısız “beğeni telefonu ve mesajı” aldım.

Beklemiyordum, ama yine de acaba bir milletvekili arayıp “Haklısınız” der mi diye düşünmekten kendimi alamıyordum.

Hiç biri aramadı.

Demek halen görevde olanlar, milletvekili ve emekli maaşı olarak ayda toplam 125 bin 349 lira almayı kendilerine hak görüyorlar.

Eski milletvekilleri de ayda 51 bin 970 lira “emekli maaşı” almayı, analarının ak sütü gibi helal kabul ediyorlar.

Vekillerin tepkisizliğinden çıkan anlam bu.

Süt ve kaymak

Yazımın bu noktasında “süt ve kaymak” hikâyesini hatırladım.

Geçenlerde Arda Süar da yazmıştı.

Hani şu Dersimli Diyap Ağa’nın hikâyesi…

Kurtuluş Savaşı yılları…

23 Nisan 1923’te açılan 1.Meclis’e değişik bölgelerden temsilci seçilip gönderiliyor.

Dersim (bugünkü Tunceli ve çevresi) bölgesinin önde gelenleri de temsilci olarak içlerinde en aklı başında, en görmüş geçirmiş kişi olan Diyap Ağa’yı o zamanki adıyla “mebus” seçiyor.

Seçiyorlar, ama Ankara’ya yola çıkacağı güne kadar Diyap Ağa’ya akıl vermekten de geri durmuyorlar:

“Aman ağam, eline, beline, diline hâkim olasın. Aman ağam, doğruluktan ve adaletten şaşmayasın. Aman ağam mebus olunca bizleri unutmayasın.”

Diyap Ağa, bir iki bir iki, sonunda dayanamıyor ve gelenlere şöyle diyor:

“Ağalar, siz sütseniz ben de sütün kaymağıyım. Süt bozuksa kaymak da bozuk olur.”

Diyap Ağa’nın bu sözleri, bence Türkiye’nin bir özeti.

“Kaymak” bozuksa, dönüp “süt”e bakmak şart.

“Kaymak”ta bir sıkıntı varsa, “süt”te de sıkıntı vardır.

Millet ve vekilleri

Milletvekilleri gökten zembille inmiyor.

Bu toplumun içinden seçiliyor.

Bu toplumun bir ortalaması…

Bu toplumun bir aynası…

Toplumun içinde “ne kadar ne” varsa, milletvekilleri arasında da “o kadar o” vardır.

Daha açayım…

Toplumda ne kadar “küfürbaz” varsa, milletvekilleri arasında da o kadar “küfürbaz” var.

Toplumda ne kadar “rüşvetçi” varsa, milletvekilleri arasında da o kadar “rüşvetçi” var.

Toplumda ne kadar “düzenbaz-sahtekâr” varsa, milletvekilleri arasında da o kadar “düzenbaz-sahtekâr” var.

Toplumda ne kadar “kavgacı” varsa, milletvekilleri arasında da o kadar “kavgacı” var.

Bu nedenle Meclis’te tekme tokat birbirine giren ve birbirine ağza alınmayacak küfürlü sözler söyleyenleri gördükçe ben şaşırmıyorum, siz de şaşırmayın.

Şunu unutmayın!

Çoğunlukla hırsızların yaşadığı bir mahallede, “dürüst” bir insan muhtar seçilemez.

“Hırsızlar mahallesi”nin muhtarı, hırsız olur.

Toplum, huyunu suyunu beğenmediği birini “vekil” tayin etmez.

Kendisine benzeyen birini seçip Ankara’ya gönderir.

Tekrar belirteyim, Meclis, bu toplumun bir ortalamasıdır.

Toplum neden tepkisiz?

Türkiye’de bunca rezillik yaşanıyor.

Hukuksuzluk…

Adaletsizlik…

Hırsızlık…

Ekonomik kriz…

Rüşvet skandalı…

O, o kadar götürdü…

Bu, bu kadar götürdü…

Ama toplumda tık tok.

Sessiz sakin olup biteni izliyor.

Sosyal bilimciler, bu anlaşılmaz durumu incelemiş.

Toplumdaki tepkisizliği, bilimsel olarak ele almış.

Şu sonuçları elde etmişler:

BİR: Cahil ve yoksul bırakılan toplumlar, tepkisizdir. Çünkü böyle toplumlarda “birey” sayısı azdır. Birey sayısının az olduğu toplumlarda “yurttaşlık bilinci” gelişmemiştir, “yönetenler” ne derse o olur, ne kadar verirse onunla yetinir.

İKİ: Böyle toplumlarda yaşayanların da kendi çaplarında yasa ve yönetmeliklere karşı “kusurları” vardır. Kaçak elektrik-su kullanırlar, vergi kaçırırlar, kayıt dışı çalışırlar veya çalıştırırlar… Bunun gibi şeyler… Böyle olunca da, yani kendileri de ufak tefek suçlar işlediklerinden, büyük suç işleyenlere tepki göstermezler. Hoş görürler…

Yaşadıklarımızın özeti

Sevgili okurlarım, “toplumun yukarısında ve aşağısında” yaşananları özetlemeye çalıştım.

Toplumumuzda genel eğitim ve kültür seviyesi çok düşük.

Bu nedenle “doğru ortak akıl” yaratılamıyor.

“Ortak akıl” var, ama var olan ortak aklın seviyesi çok düşük ve bu “düşük akıl” Türkiye’yi sürekli aşağıya doğru çekiyor.

Olup biten bu.

Türkiye, onlarca yıldır iktidarlar tarafından bilinçli olarak “cahillik ve yoksulluk kıskacı”nda tutuluyor, bu nedenle de sorunlarla boğuşmaktan başını kaldıramıyor.

Ülkemizi bu kıskaçtan elbirliğiyle kurtarmalıyız.

Başka çaremiz yok.