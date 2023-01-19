Çok zor bir maçtı!

İlk yarıyı yenilgiyle kapatan Kocaelispor ikinci yarının ilk maçına, grubun zorlu deplasmanlarından olan Kırklarelispor karşısında çıktı.

Ligin ilk maçındaki görüntünün benzeri bir maçın olabileceğini tahmin ediyorduk. Kendi yarı sahasına iyi kapanan ve kontralarla gol arayacak bir Kırklarelispor, rakip kalede boşluklar arayacak, oyunun hakimi bir Kocaelispor. Maçın genel görüntüsü de böylece oldu.

Rakiplerimiz artık iyi biliyor ki ilk yarıyı geriye düşmeden kapatıp, ikinci yarı takımımızı hava toplarına mecbur ettiğinde puan almak kolaylaşıyor. İçerideki Serik maçı, kaybettiğimiz 1461 Trabzon maçı, yine Ankara Demir karşılaşması… Pazar günü de Kırklarelispor karşılaşması…

Maçın başında zemine ve rakibe uyum sağlamakla geçerken, hızlanan ve hücumda pozisyonlar aramaya başlayan biz olduk. İlyas Kubilay’ın kaleye daha yakın olması daha önceden de birçok kez yazdığımız gibi, etkinliğini arttırdı. Tayfun’un yokluğunda, Kubilay’ın ön plana atılması ve takımı onun yönlendirmesi doğru bir hamleydi.

Ancak bu doğrudan vazgeçtik. Başlangıçta daha derinde olan Mesut Can ile İlyas Kubilay yer değiştirdi gibi bir durum oldu. Top çıkarması için teknik heyetin takdiriyle mi yoksa kendi inisiyatifiyle mi bu şekilde bir tavırdı bulundu bilmiyorum ama, bu eylem sonrası hücum etkinliğinde Kubilay adına bariz bir eksilme yaşandı. Özellikle İzmitli Semih’in doğrudan onu marke etmeye başlamasıyla birlikte üretkenliği çok düştü. Bu durumda doğrudan pozisyon üretimimizi zayıflattı.

Belki bu noktada top kullanması için Yusuf Cihat’ın daha fazla sorumluluk alması gerekirdi. Ancak özellikle Kırklareli orta sahasının koşan ve fiziksel mücadeleye yatkın olması bunu engelleyen faktör oldu.

Yerleşik savunmalara karşı boşluk bulmak başlı başına zorlu bir iş. Bu zorlu iş için çözüm yolu olarak seçilen yöntem paslaşma olduğunda ve onda da bizim yaptığımız gibi ağır aksak bir paslaşmayla boşluk aramaya çalıştığımızda başarılı olamıyoruz. Özellikle son oynanan Dünya Kupasında istatistikler sürekli topla oynamayı önceleyen bir oyun stilini geçerliliğini yitirdiğini, makbul olanın topun kıymetini bilen bir oyun sistemi olduğunu gösteriyor.

Benzer hadise bizim için de geçerli. Maç içerisindeki birçok paslaşmamız, oyun kurmaya yönelik ve yan top şeklindeydi. Elbette yan topta yapacağız. Hele skoru aldıktan sonra bu çok daha önemli ancak, biz skor almadan oyun hakimiyeti biz ve doğru yapıyoruz deyip faklı şeyler denemezseniz, çoğu zaman puan kaybediyorsunuz ve rakip sizi uyutmuş oluyor.

Bu noktada özellikle konuşmamız gereken bir hadise var. Evvela ezberlenmiş değişiklikler. Rakibi sizin oyununuzu biliyorsa -ki Kocaelispor’un oyununu bu ligde bilmeyen yok- dahası siz değişiklik anlamında bugüne kadar farklı olarak herhangi bir şey denemiyorsanız ve belki de bu yüzden rakibi açamıyor, puanlar kaybediyorsanız hatayı kendinizde aramalısınız. Geçen senenin tartışılan ismi olan, bu sene sahip çıkılan ve çok önemli verim aldığımız Samed Ali’de son maçlarda yine gözle görülür bir form düşüklüğü var. Ancak hocanın kafasında son değişiklikten beri oturmuş bir Cem- Beykan değişikliği var.

Maç özelinde Samed Ali’nin oyundan alınması gerekliydi bence. Mesut Can yaptığı dikine koşularla etkinlik oluşturabiliyordu. Emre burada Samed yerine oyuna alınabilirdi.

Diğer yandan Tayfun’un eksikliği bariz şekilde hissedilmişken, Mesut performansıyla beğeni topladı nazarımda. Bence Tayfun döndükten sonra Mesut- Yusuf Cihat- Tayfun orta sahasını denemeliyiz.

Forvet konusunda bariz problem yaşıyoruz. Yani Okan ve Mertan aynı tip oyuncular ve farklı bir oyun oynayamıyoruz bu isimlerle. Bir forvet transferi yapılmayacaksa, forveti de organizasyon içerisinde illa ikileyecekse hoca, denemesi gereken isim Mertan yerine Samet Ali ve ya Cem olmalıdır. Zira Mertan oyuna girdikten sonra oyun tamamen hava toplarına kalıyor ve kilitleniyor.