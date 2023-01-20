Türkiye’de 100 işçiden sadece 14’ü sendikalı!

Türkiye’de sendikalar hep tartışılmıştır. Sendika üyelerinden aidat kesilir, sendika başkanları üyelerin parasıyla caka satar… Son yıllarda da sendikaların çoğun iktidar yanlısı oldu. Yani sendikaların bir ağırlığı kalmadı… Sözcü’den Deniz Bilici Göçmen, sendikalarla ilgili bir değerlendirmede bulundu… Birlikte okuyalım;

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16.1 milyon kayıtlı işçiden yüzde 85.6’sı yani 13.8 milyonu sendikasız 229 sendikadan ise yalnızca 60’ının toplu sözleşme yetkisi bulunuyor. Türkiye'de kayıtlı 16.1 milyon işçinin yalnızca 2.3 milyonu sendika üyesi. Faaliyet gösteren 229 işçi sendikasından 169'unun ise toplu iş sözleşmesi (TİS) yapma yetkisi yok.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, işkollarına göre işçi sayısı ve sendikalı işçi sayısına ilişkin Ocak 2023 istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı bulunan 16.1 milyon işçiden yüzde 14.42'sine denk gelen 2.3 milyonunun bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor. İşçilerin yüzde 85.6'sı ise sendikasız.

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Temmuz 2022 verilerine göre toplam işçi sayısı 176 bin 112 artarken, 6 ayda sendikaya üye olan işçi sayısı ise 50 bin 695 kişide kaldı.

229 işçi sendikası içinde, TİS yapma yetkisi için gereken yüzde 1'lik işkolu barajını aşan sendika sayısı ise sadece 60. Öte yandan resmi sendikalaşma verilerinin yanıltıcı ve eksik olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda verilerde kayıt dışı işçilerin dikkate alınmadığını vurguladı. Çelik, “2022'de TİS kapsamındaki sendikalı işçi sayısı 1.5 milyon civarında. Gerçek sendikalı işçi sayısı bu” dedi.

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Değerlendirmeyi yukarıda okudunuz… 85 milyonluk Türkiye’de... Kayıtlı işçi sayısı 16.1 milyon… Bunlardan sadece 2.3 milyonu sendikalı… Yani 100 işçiden 86’sı sendikasız… Başka bir deyişle 100 işçiden 14’ü sendikalı… wikipedia’dan Türkiye’deki sendikaların listesini çıkardım. Listeyi inceledim, bu kadar sendikaya göre, sendikalı işçi sayısı gerçekten de çok düşük.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONUNA

(TÜRK-İŞ) BAĞLI SENDİKALAR

-Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası

- Türkiye Orman İşçileri Sendikası

-Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası

-Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası

-Türkiye Maden İşçileri Sendikası

-Genel Maden İşçileri Sendikası

-Türkiye Petro Kimya Lastik İşçileri Sendikası

-Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası

-Deri, Dokuma ve Tekstilden Yapılan Her Türlü Giyim Eşyası İşleme Yerleri İşçileri Sendikası

-Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası

-Türkiye Selüloz, Kağıt ve Mamulleri Sendikası

-Türkiye Telekomünikasyon, Posta, Telgraf, Telefon, İletişim, Bilişim, Çağrı Merkezi, Radyo, Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası

-Türkiye Basın ve Yayın İşçileri Sendikası

-Türkiye Gazeteciler Sendikası

-Banka-Sigorta İşçileri Sendikası

-Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

- Türkiye Ticaret, Koop, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

- Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası

- Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası

- Çimento, Cam, Toprak Sanayi İşçileri Sendikası

- Türkiye Metal, Çelik, Mühim.Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası

- Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

- Türkiye Enerji, Su, Gaz İşçileri Sendikası

- Türkiye Sivil Havacılık Sendikası

- Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

- Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası

- Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası

- Türkiye Denizciler Sendikası

- Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

- Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası

- Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İş Kolları işçileri Sendikası

- Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası

- Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

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TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI

KONFEDERASYONUNA BAĞLI SENDİKALAR (DİSK)

- Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası

- Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası

- Tekstil İşçileri Sendikası

- Türkiye Tüm Kağıt Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası

- Devrimci İletişim ve Çağrı Merkezi Çalışanları Sendikası

- Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası

-Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

-Sinema Emekçileri Sendikası

-Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası

-Türkiye Porselen, Çimento, Cam, Tuğla ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası

-Birleşik Metal İşçileri Sendikası

- Devrimci Yapı İşçileri Sendikası

- Elektrik, Gaz ve Su Çalışanları Sendikası

- Nakliye İşçileri Sendikası

- Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası

- Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

- Devrimci Turizm İşçileri Sendikası

- Özel Güvenlik İşçileri Sendikası

- Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

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HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU’NA

BAĞLI SENDİKALAR (HAK-İŞ)

- Öz Ormancılık ve Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası

- Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası

- Maden İşçileri Sendikası

-Petrol, Kimya, Lastik, Plastik İşçileri Sendikası

- Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası

- Ağaç, Mantar, Sunta ve Mobilya Sanayii İşçileri Sendikası

- Medya İşçileri Sendikası

- Öz Banka ve Sigorta Çalışanları Sendikası

- Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

- Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası

- Toprak, Çimento, Seramik ve Cam İşçileri Sendikası

- Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası

- Enerji İşçileri Sendikası

- Öz Hava, Kara ve Demiryolu Taşıma İş Sendikası

- Türkiye Liman ve Kara Tahmil-Tahliye İşçileri Sendikası

- Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası

- Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası

- Futbol Çalışanları Sendikası

- Öz Savunma ve Güvenlik İşçileri Sendikası

- Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası

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AKSİYON İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

- Pak Tarım ve Orman İşçileri Sendikası

- Pak Gıda İşçileri Sendikası

- Pak Maden İşçileri Sendikası

- Pak Petrol İşçileri Sendikası

- Pak Tekstil İşçileri Sendikası

- Pak Ağaç İşçileri Sendikası

- Pak İletişim İşçileri Sendikası

- Pak Medya İşçileri Sendikası

- Pak Finans İşçileri Sendikası

- Pak Eğitim İşçileri Sendikası

- Pak Toprak İşçileri Sendikası

- Pak Metal İşçileri Sendikası

- Pak İnşaat İşçileri Sendikası

- Pak Enerji İşçileri Sendikası

- Pak Taşıma İşçileri Sendikası

- Pak Deniz İşçileri Sendikası

- Pak Sağlık İşçileri Sendikası

- Pak Turizm İşçileri Sendikası

- Pak Savunma İşçileri Sendikası

- Pak Hizmet İşçileri Sendikası

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BAĞIMSIZ İŞÇİ SENDİKALARI

- Türkiye Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

- Metal Sanayii İşçileri Sendikası

- İlaç, Kimya, Petrol ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası

- Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

- Makina ve Kalıp Yapımı İşçileri Sendikası

- Bilgi İşlem İşçileri Sendikası

- Çelik Yapı İşçileri Sendikası

- Yapım, Ağaç, Prefabrik Sanayii İşçileri Sendikası

- Türkiye İnşaat Sanayii İşçileri Sendikası

- Baraj Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası

- Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası

- Trikotaj, Örme, Boyama, Giyecek ve İplik Sanayii İşçileri Sendikası

- Türkiye Yazarlar Sendikası

- Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası

- Enerji Sanayii İşçileri Sendikası

- Turizm, Konaklama ve Eğlence Sanayii İşçileri Sendikası

- Tüm Sağlık Hizmetleri İşçileri Sendikası

- Tüm Belediye ve Konut İşçileri Sendikası

- Demir, Çelik, Metal ve Oto Sanayii İşçileri Sendikası

- Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası

- Dokuma, Örme, Boyama, Trikotaj ve Giyim İşçileri Sendikası

- Temizlik İşçileri Sendikası

- Tekstil, Dokuma, Örme, Trikotaj, Boyama İşçileri Sendikası

- Taşımacılık ve Kargo Sanayii İşçileri Sendikası

- Kağıt, Ambalaj ve Selüloz İşçileri Sendikası

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KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONLARI

- Memur Sendikaları Konfederasyonu

- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

- Memur Sendikaları Konfederasyonu

- Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

- Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu

- Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu

- Demokratik Sendikalar Konfederasyonu

- Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu

- Cihan Sendikaları Konfederasyonu

- Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

- Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

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KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)

- Büro Emekçileri Sendikası

- Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

- Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası

-Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası

- Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası

- Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası

- Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

- Tarım Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

- Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

- Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası

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TÜRKİYE KAMU-SEN'E BAĞLI SENDİKALAR

- Türkiye Büro Çalışanları Sendikası

- Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

- Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

- Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası

- Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası

- Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

- Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

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MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU

-Büro Memurları Sendikası

- Eğitimciler Birliği Sendikası

- Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

- Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası

- Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası

- Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası

- Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası

- Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası

- Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası

- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası

-Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası

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BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

-Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası

-Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası

-Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası

- Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası

- Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası

- Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası

- Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası

- Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası

- Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası

- Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası

- Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası

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BİRLEŞİK KAMU İŞGÖRENLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

- Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

- Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası

- Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

- Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası

- Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası

- Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

- Tarım Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

- Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası

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KAMU ÇALIŞANLARI HAK SENDİKALARI KONFEDERASYONU

- Büro Çalışanları Hak Sendikası

-Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası

- Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası

-Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası

-Basın, Yayın, İletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası

-Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası

-İmar Çalışanları Hak Sendikası

-Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası

-Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası

-Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası

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DEMOKRATİK SENDİKALAR KONFEDERASYONU

-Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası

-Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası

-Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası

-Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası

-Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası

-Ulaştırma Faal Memur Sendikası

-Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası

-Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası

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CİHAN SENDİKALAR KONFEDERASYONU

-Ufuk Büro Bankacılık Sendikası

-Aktif Eğitimciler Sendikası

-Ufuk Sağlık ve Sosyal Bilimler Sendikası

-Ufuk Yerel Yönetimler Sendikası

-Ufuk Basın Yayın Haber Sendikası

-Ufuk Kültür Sanat Sendikası

-Ufuk Bayındırlık Sendikası

-Ufuk Ulaştırma Sendikası

-Ufuk Tarım Orman Sendikası

-Ufuk Enerji Sendikası

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BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI

-Adalet Büro Sendikası

-Demokrat Eğitimciler Sendikası

-Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası

-Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası